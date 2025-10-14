يعالج قضايا أمن المعلومات والاحتفاظ بها والامتثال التنظيمي.
يتميز IBM® TS1130 Tape Drive بقدرات تخزين تساعدك على تسهيل الوصول إلى البيانات، وتعزيز الأمان، وضمان الاحتفاظ طويل الأمد، وحوكمة البيانات والامتثال التنظيمي.
يوفر TS1130 Tape Drive تخزين بيانات مرنًا وعالي الأداء مع دعم لتشفير البيانات. يمكن أن يساعدك TS1130 Tape Drive على حماية استثماراتك في أتمتة الأشرطة من خلال توافقه مع أنظمة الأتمتة الحالية. ولدعم بيئة خوادم متعددة الأنظمة، يوفر TS1130 دعمًا متعدد المنصات.
تقليل تكلفة الملكية بفضل مرونة TS1130 Tape Drive.
يدعم TS1130 Tape Drive الخراطيش من نوع "الكتابة مرة واحدة والقراءة عدة مرات" للمساعدة على تلبية متطلبات الامتثال.
الاستفادة من الأداء لتلبية متطلبات احتياجات عملك. يدعم TS1130 Tape Drive معدل نقل بيانات أصليًا يصل إلى 160 ميجابايت في الثانية لتوفير المعلومات بالسرعة التي يتطلبها عملك.
تقليل تكلفة الملكية من خلال الاستخدام المرن لمحرك الأشرطة TS1130 Tape Drive. تقليل الحاجة إلى شراء محركَي أشرطة مختلفَين من خلال حل لتخزين الأشرطة يُلبي احتياج السعة العالية والوصول السريع إلى البيانات.
تقليل الحاجة إلى التشفير القائم على المضيف، وتأثيره المتزامن في الأداء، أو تقليل الاعتماد على أجهزة التشفير المتخصصة باستخدام قدرات التشفير المدمجة في محرك الأشرطة TS1130.
يمكن لبيئة الخوادم غير المتجانسة أن تساعد على تبسيط بيئة التخزين لديك. يوفر محرك الأشرطة TS1130 دعمًا متعدد المنصات لبعض خوادم الأنظمة المفتوحة، كما يدعم خوادم IBM System z عبر وحدة التحكم في الأشرطة TS1120.