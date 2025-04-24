تواجه شركات تصنيع أشباه الموصلات مجموعة من التحديات المتزايدة فيما يتعلق بإدارة الفرص، بدءًا من تحديد الفرصة وانتهاءً بمرحلة الإنتاج، في منظومة عالمية تتسم بتعقيد متزايد. ومع نمو حجم الإنتاج والضغط المستمر على هامش الربح ومتوسط أسعار البيع (ASP)، تجد شركات التصنيع صعوبة في تطوير مجموعة منتجاتها وإدارتها.
يؤدي عدم القدرة على الاستجابة للتغيرات المفاجئة في الطلب أو مشكلات الإنتاج إلى زيادة تكاليف التصنيع العامة. من الصعب أيضًا تخطيط وجدولة SiView Standard في كل خطوط الإنتاج المعقدة المنتشرة في مواقع متفرقة عبر العالم.
يعمل SiView Standard على تحويل أنظمة تنفيذ التصنيع (MES) والعمليات من خلال مساعدتك على بدء تشغيل خط أشباه الموصلات سريعًا في مرجلة مبكرة مع الحفاظ على استقراره، وتحسين إدارة سلسلة التوريد باستخدام نظام موحَّد. حيث يستطيع SiView Standard توفير ميزة تنافسية من خلال التحكم المؤتمت بالكامل في شريحة واحدة وبناء خط تشغيل لإدارة دفعات إنتاج متعددة في ناقل واحد.
يُسهم SiView Standard في تحسين استراتيجيات التوريد والتعاون وتخطيط موارد المؤسسات لدعم عمليات التصنيع. يتكامل SiView Standard مع أنظمتك الحالية في المؤسسة لتسهيل الروابط الأكثر تكاملًا بين سلسلة التوليد والتصنيع، ما يُتيح لك الاستفادة من اقتصادات الحجم والاستجابة بشكل أسرع لمتغيرات السوق. ويستطيع SiView Standard أيضًا تمكين إطلاق منشأة التصنيع وبدء تشغيلها في وقت قياسي.
يُعَد Material Manager نظامًا لإدارة الإنتاج على أرضية التصنيع، حيث يدعم 16 وضعًا تشغيليًا بدءًا من الوضع غير المتصل بالكامل، واليدوي، ووصولًا إلى الإنتاج عالي الحجم المؤتمت بالكامل. يحتوي نظام MM على أكثر من 400 عنصر منطق أعمال متقدم لإدارة الكائنات مثل شريحة السيليكون، ودُفعة الإنتاج، وحاملة شرائح السيليكون (FOUP) والمعدات، مع تحكم وتتبُّع في الوقت الفعلي لحالة العمل (WIP)، والمنتج، والوظيفة، والعملية.
يُعَد Sense and Response (اختصارًا SaR) إطار تطوير وتشغيل لإدارة أحداث المصنع، والذي يعزِّز من استخدام وكفاءة التصنيع. يُتيح SaR للمستخدمين إنشاء مهام سير العمل للكشف عن أحداث الأعمال في الأنظمة الحالية (على سبيل المثال، MM)، وتشغيل قواعد العمل والاستجابة لموارد المصنع في الوقت الفعلي. ويمكن إدخال مهام سير العمل هذه بشكل مستمر دون التسبب في انقطاع النظام.
تم دمج SiView Advanced Process Control (اختصارًا APC) مسبقًا مع MM/DCS ويدعم Java/BPEL لتنفيذ منطق الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتماد النماذج الرياضية المطورة خارجيًا (مثل MATLAB) كمكتبة. حيث يُتيح ذلك لموظفي الهندسة والعلوم والاقتصاد العمل على نماذج التحكم في العمليات بسرعة وفاعلية.
يدعم SiView High Availability Scalability (اختصارًا HAS) تكوين مجموعات من عمليات CorbaServer (مثل خوادم MM). يعمل HAS على الكشف التلقائي عن فشل عمليات CorbaServer واستعادتها، ويوفر مرونة في توسيع CorbaServer. بموجب تكوين HAS، يمكن تطبيق التغييرات في التطبيق من أجل الإصلاحات والتحسينات دون تأثير سلبي على الأنشطة الإنتاجية.
يُعَد SiView Machine Supervisory Program (اختصارًا tMSP) أحد العروض التي يقدمها SiView Standard لتنفيذ التحكم في أدوات التصنيع، حيث يتحكم في الاتصالات بين قطعة من المعدات (الأداة) ونظام إدارة التنفيذ (MES). يتم تشغيل SiView Standard عبر محرك منطق، يستخدم مسارات متعددة تعمل في وقت واحد، قائم على الأحداث، وموجَّه نحو الخدمات، ويستخدم الوظائف الإضافية لدعم منطق الأعمال. علاوةً على ذلك، يوفر SiView Standard مجموعة من الوحدات الجاهزة للاستخدام، تدعم العديد من بروتوكولات الاتصال الشائعة، ما يسمح لمطوري التطبيقات بالتفرغ والتركيز على منطق الأعمال. يتوافق tMSP مع بروتوكول SECS أو HSMS ويدعم معيار GEM.
يُعَد SiView Production Dynamic Simulator (المعروف أيضًا باسم محاكي WIP) محاكي أحداث منفصلاً يتنبأ بحركة دُفعات الإنتاج التفصيلية ومدى الاستخدام الجيد للأدوات والحصول على ملخص لدرجة تقدم دُفعات الإنتاج في مصنع أشباه الموصلات. يوفر SiView Standard ميزة محاكاة عالية السرعة جاهزة للاستخدام، تُتيح الحصول على المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتحسين المستمر لعمليات المصنع، مثل تخطيط الطاقة الإنتاجية، وموازنة العمل الجاري (WIP)، وزيادة الإنتاجية، وتقليل زمن التنفيذ، ونحو ذلك.
يأتي SiView Real-Time Dispatching (اختصارًا RTD) مدمجًا مسبقًا مع نظام SiView MES، ويوفر تجربة محسَّنة لاتخاذ قرارات ذكية استجابةً للظروف المتغيّرة باستمرار داخل المصنع. يتم توفير RTD من خلال محرر قواعد يعمل عبر المتصفح، ما يُتيح للمستخدمين إنشاء وتحديد قواعد الأعمال أو التشغيل عن طريق سحب وإفلات الرموز من مجموعة متكاملة من العناصر. ونظرًا لأن RTD لا يتطلب مهارات برمجية عالية، فهذا أتاح للمهندسين التفرغ والتركيز على منطق الأعمال والاستجابة بسرعة للتغييرات في المنطق وفي المصنع.
يُجري Statistical Process Control (اختصارًا SPC) القائم على الويب التحكم الإحصائي في العمليات في الوقت الفعلي باستخدام بيانات العمليات وبيانات القياس (مدمج مسبقًا مع MM). باستخدام الوظائف التحليلية المضمنة، يساعد نظام SPC على التنبؤ بحدوث العيوب، وتحسين العائد من خلال المراقبة الفورية لتوجهات بيانات معدات العمليات.
يوفر Specification Manager (اختصارًا SM) وظائف إدارة المواصفات أثناء مرحلة البناء، لإنشاء وتعريف العمليات. استنادًا إلى إطار عمل SEMATECH CIM، يدعم Specification Manager (اختصارًا SM) أكثر من 70 صنفًا لإنشاء وتعريف سيناريوهات تصنيع أشباه الموصلات، مع إمكانيات مرنة للتحكم في الإصدارات، وإدارة الوصول، وحلول الأرشفة. وتشمل هذه الفئات المنتجات والعمليات والتوجيه والمعدات والأفراد، بالإضافة إلى تفاصيل التشغيل.
يوفر XM (نقل FOUP) وRXM (نقل Reticle)، المدمجَين مسبقًا مع MM، واجهة MTSC لإدارة نقل FOUP وreticle على أرضية التصنيع. يدعم كلٌّ من XM وRXM معيار SEMI للتواصل مع المعدات (SECS)، وخدمة الرسائل عالية السرعة SECS (HSMS)، والنموذج العام للتواصل والتحكم في أنظمة المعدات (GEM)، وهو واجهة معيارية لأنظمة المعدات وأنظمة معالجة المواد.
يحتوي SiView Standard على حوالي 200 سيناريو جاهز من سيناريوهات تشغيل منشأة التصنيع، بما في ذلك التفاعل مع المعدات، ونظام النقل، والتطبيقات، والموثقة كنموذج مرجعي للتصنيع (MRM). حيث يساهم ذلك في تحقيق أقصى فوائد ممكنة سريعًا.
يستمر SiView Standard في الامتثال لمعايير SEMI الخاصة بصناعة أشباه الموصلات (مثل GEM300 وIF-A وSLM وغيرها). يحتوي SiView Standard أيضًا على تكامل قياسي مع أكبر مزودي أنظمة التحكم في التصنيع (MCS) مثل Daifuku وMurata كمعيار فعلي.
حقَّق SiView Standard أكثر من 1,300 يوم من التشغيل المتواصل دون توقف.
تدعم ميزة HAS التشغيل المستمر وقابلية التوسع للتعامل مع كميات هائلة من المعاملات في منشآت التصنيع الضخمة ("Giga-Fab").
يُشير الاختصار HAS إلى ميزة التوفر العالي وقابلية التوسع (High Availability and Scalability)
يُشير الاختصار AAS إلى النظام المتوفر دائمًا (Always Available System)
واصلت IBM استثمارها في تحسينات SiView Standard للحفاظ على قيمة الحل. تعكس خارطة طريق المنتج متطلبات العملاء المستخلصة من استطلاع المستخدمين السنوي ومؤتمر مستخدمي SiView Standard.
يوفر SiView Standard ميزات الإدارة المتكاملة عالميًا لمنشآت تصنيع متعددة، والتي تشمل إدارة المواصفات المتكاملة عالميًا، ونظام إدارة التصنيع القابل للتوسع، ودعم العمليات عبر المصانع.
يتمتع SiView Standard بخبرة كاملة في تقديم خدمات التكامل مع البرامج التابعة لجهات خارجية.
حقَّق فريق تسليم SiView Standard نسبة 100% في التسليم الناجح في الوقت المحدد. يضم فريق تسليم SiView Standard أكثر من 200 شخص حول العالم.
تستطيع شركة IBM توفير فريق عمل واحد لتسليم ودعم الأجهزة والبرامج والبنية التحتية والتطبيقات.