يتناسب مع برنامجك الفريد من نوعه.
حتى لا تكون مقيداً برسوم الاستخدام.
مجانًا، للبقاء على اطلاع دائم بالتهديدات.
المستخدم المصرح له هو شخص واحد ومحدد يمكنه الوصول إلى منتج ®QRadar SOAR. سيعتمد ذلك على احتياجات مجموعتك الفريدة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تحديد المقاسات، اتصل بنا.
تتضمن خيارات النشر المحلية الخاصة بك إما QRadar Suite SOAR (منصة التحول المفتوح) أو Virtual Machines (VM).
نعم، يمكنك إشراك شريك الأعمال التقنية أو البائع المفضل لديك لشراء ®QRadar SOAR.
لا يوجد حد لعدد المنتجات التي يمكنك توصيلها ®QRadar SOAR. اطلع على القائمة الكاملة لعمليات التكامل خارج الصندوق.
لا يوجد حد للدليل الذي يمكنك إنشاؤه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى جميع ما قبل البناء الدليل.
نعم، يقدم موقع IBM خدمات مختبرات خبير الأمان لمساعدتك على نشر الدليل المخصص بشكل أسرع.
IBM X-Force Exchange هي منصة استعلامات التهديدات القائمة على السحابة التي تتيح لك استهلاك استعلامات التهديدات ومشاركتها والعمل عليها. تُمكّنك تكنولوجيا المعلومات من البحث بسرعة عن أحدث التهديدات الأمنية العالمية، وتجميع المعلومات الاستخباراتية الخاصة بالتنزيلات، والتشاور مع خبير والتعاون مع أقرانه.
®يوفر QRadar SOAR SOAR Breach Response مجموعة من اللوائح التنظيمية التي تدعم أكثر من 180 لائحة للخصوصية في جميع أنحاء العالم، مما يسمح لفرق الأمن بدمج مهام الإبلاغ عن الخصوصية في الدليل الشامل للاستجابة للحوادث والعمل مع فرق الخصوصية والموارد البشرية والفرق القانونية لمساعدتهم على تلبية المتطلبات التنظيمية.
الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم سارية، وتخضع لتوافر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.