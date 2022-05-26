إدارة الصيانة باستخدام حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite
مدة التشغيل التشغيل التشغيلية الأكبر والأكثر كفاءة مع العمليات الصيانة الاستراتيجية التي تستخدم الأتمتة والتنقل وبيانات إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي
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رسم توضيحي بياني يمثل إدارة الصيانة باستخدام حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite

تم الاعتراف بـ ibm maximo كشركة رائدة في السوق في مجال إدارة الأصول والعمليات الإلكترونية

اقرأ "فيردانتيكس جرين كوادرانت: برنامج إدارة أصول المؤسسة 2024" لمعرفة كيف يتم وضع IBM.

قراءة المدونة
الصيانة الصافية الأكثر ذكاءً من أجل أصل أكثر ذكاءً

إن الحفاظ على الأداء الأصلي في ذروة الذروة عملية معقدة لا تنتهي أبدًا. يمكن أن يساعدك نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) من خلال أتمتة أوامر العمل وسير العمل وجدولة العمالة وإدارة المواد. ولكن مع زيادة ذكاء برنامج إدارة الصيانة الأصلية، يجب أن يقوم برنامج إدارة الصيانة بأكثر من مجرد التفاعل مع الأحداث. كما يجب أن تتخذ تكنولوجيا المعلومات أيضًا إجراءات تنبؤية ووقائية.

مع مزيج قوي من المعلومات اإلصطناعيـــة األساسية من إنترنت الأشياء (IOT) التحليلات والذكاء الاصطناعي، Maximo Application Suite يمكن أن يمدد دورات حياة الأصل، ويتحكم في التكاليف، ويساعدك على تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة. في هذا العرض التوضيحي القصير، يمكنك أن ترى كيف يستخدم مدير الصيانة في السكك الحديدية في شركة سكك الحديد في سكة الحديد لوحة المعلومات المعدة مسبقًا لتخطيط أنشطة فريقه بسهولة.

 
ما يمكنك فعله
إدارة الموارد الأصلية والجداول الزمنية الاستفادة من الأتمتة الرائدة في السوق وأفضل الممارسات لتحسين عمليات الصيانة والإصلاح. استكشاف Maximo Asset Management
توصيل الفنيين مع التنقل والذكاء الاصطناعي خذ إدارة الأصول المؤسسية (EAM) محمولاً مع البيانات الأساسية والتشغيلية في الوقت الفعلي ومساعدة خبير الذكاء الاصطناعي القائم على الذكاء. استكشاف ®ماكسيمو إدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة
الاستفادة من حلول صناعات الصناعات الرافعة المالية استفد من نماذج البيانات الخاصة بالصناعات حسب نوع الأصل وسير العمل لزيادة قدرتك التنافسية. تعرف على ®ماكسيمو الريادة في السوق
المزايا
توفير الصيانة المستدامة للعمليات الصديقة للبيئة

قلل من الهدر من خلال توسيع نطاق تاريخ كل من الصيانة الصيانة الأصلية وتقليل الرحلات غير المخطط لها واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في الصيانة.
زيادة القيمة من أنشطة الصيانة

استخدم ®Maximo القدرات التنبؤية لزيادة الإنتاجية وتقليل فترة التعطل.
التكامل عبر المؤسسة

قم بربط إدارة الصيانة بسلاسة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة، وإدارة رأس المال البشري، والأنظمة المالية للحفاظ على مواءمة المؤسسة. 
دراسات الحالة
الرياض تعمل على تحسين كفاءة الصيانة في المطار

وقع اختيار شركة مطارات الرياض على ®ماكسيمو لتحديث الصيانة وتحويل مطار الملك خالد إلى بوابة عرض للمملكة العربية السعودية.

تُظهر Hubco أن الممارسات الفعالة تبدأ بتكنولوجيا المعلومات

قامت شركة Hub ®Power Company Limited بتقليل الموافقة على إدارة التغيير، وتسريع التدفق النقدي، والتحقيق في حوادث أقل بنسبة 20% باستخدام ®IBM Maximo for Oil and Gas.

يستخدم بروس ®باور البيانات لتحسين توليد الطاقة النووية ®توليد الطاقة

قامت شركة بروس ®Power بتحسين موثوقية وكفاءة وسلامة نظام إدارة المعلومات التكنولوجية المعلوماتية المعلوماتية المعلوماتية نظام إدارة تراث الصيانة مع IBM Maximo for Nuclear Power.

مطار نيس كوت دازور يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة

عزز مطار نيس كوت دازور الكفاءة والتحكم في التأثير البيئي من خلال تحسين نظم المعلومات في مطار نيس كوت دازور.

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حالة الاستخدام ذات الصلة التفتيش الأصلي

يمكنك تبسيط عمليات الفحص من خلال عمليات الفحص السلسة والآلية الأصلية، التي تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي.

إدارة أداء الأصول

تمكين فرق العمليات والجودة وفرق الجودة وفرق الصيانة من خلال مراقبة الأصول بعد السلامة والأصل الصيانة والتنبيد التي يقودها الذكاء الاصطناعي.

 الاستدامة

يبث الاستدثامة في إدارة الأصول الخاصة بك عن طريق تسخير ®قوة البيانات والذكاء الاصطناعي مع IBM® Maximo® Application Suite.
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