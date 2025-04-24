IBM Services Software Inspector Wearable
تحويل الطريقة التي يستخدمها الموظفون لتنفيذ الفحوصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من خلال استخدام السماعات الرأسية التي تُتيح العمل دون استخدام اليدين.
امرأة تعمل بالأسلاك، وترتدي خوذة زرقاء بها ميكروفون.
IBM Inspector Wearable

تطبيق IBM Inspector Wearable هو تطبيق للأجهزة المحمولة يُتيح لك إجراء فحوصات بصري عن بُعد وبيدين خاليتين باستخدام أجهزة RealWear HMT-1 للواقع المدعوم. يمكن أن تساعد هذه المجموعة من القدرات فرقك على تحديد العيوب والمشكلات بسرعة عن طريق التقاط الصور باستخدام شاشة رأسية مثبَّتة.

كيفية الاستخدام

التثبيت السريع الفحص دون استخدام اليدين مهام سير عمل سلسة
الفوائد
تمكين الموظفين

يُتيح للعاملين في الميدان إجراء علميات فحص دون استخدام اليدين.
تعزيز السلامة

يحسِّن السلامة من خلال تجنُّب الحاجة إلى لمس الأجهزة.
زيادة الجودة

يعزِّز الجودة الإجمالية للمنتجات والخدمات.
تقليل أعباء العمل

يقلِّل أعباء العمل ويحسِّن من رضا الموظفين والعملاء.
الفحوصات البصرية دون استخدام اليدين والمدعومة بالذكاء الاصطناعي رؤية الكمبيوتر

استخدِم نماذج الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأشياء وتصنيف الصور.

 حوسبة الحافة

أجرِ استدلالات الذكاء الاصطناعي على الجهاز.

 التكامل

مكِّن المستخدمين من إجراء الفحوصات باستخدام الأوامر الصوتية.

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