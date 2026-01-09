IBM InfoSphere Optim

تمكّن من إدارة البيانات بدءًا من استلامها وحتى الانتهاء منها لتحسين رشاقة الأعمال مع تقليل التكاليف

استكشِف منتجات Optim
ثلاثة أشكال سداسية زرقاء بداخلها نقاط بيضاء

إدارة البيانات بدءًا من المتطلبات وحتى الانتهاء منها

تدير حلول IBM InfoSphere® Optim™ البيانات بدءًا من استلامها وحتى الانتهاء منها. وهذه الحلول تعزِّز الأداء وتزيد من قدرات التعاون وتحسّن الإدارة على مستوى التطبيقات وقواعد البيانات والمنصات. إنّ إدارة البيانات بشكل صحيح على مدى عمرها يجعل المؤسسات مجهّزة بشكل أفضل لدعم أهداف العمل بمخاطر أقل.

 يتوفر الآن IBM Cloud Pak for Data 5.1 بميزات جديدة
إيقاف التطبيقات ودمجها

يمكنك أرشفة البيانات من التطبيقات المتوقفة عن التشغيل وسجلات المعاملات السابقة، مع توفير إمكانية وصول مستمر إلى البيانات بغرض الاستعلام وإعداد التقارير بما يتفق مع لوائح الاحتفاظ بالبيانات.
قدرات إدارة بيانات الاختبار الشاملة

وسِّع نطاق البيانات على مستوى التطبيقات وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل ومنصات الأجهزة للمساعدة في تأمين بيئات الاختبار وتسريع دورات الإصدار وتقليل التكاليف.
زيادة القيمة التي تعود من بيئات البيانات الكبيرة على الأعمال إلى أقصى حد

احصل على قدرات إدارة دورة حياة البيانات التي أثبتت جدواها، وحقِّق أقصى قيمة للأعمال من بيئات البيانات الكبيرة ومستودع البيانات من خلال إدارة نمو البيانات وخفض التكلفة الإجمالية للتملك (TCO).
حل أرشفة واحد قابل للتوسّع للمؤسسة

إن الافتقار إلى أرشفة البيانات يمكن أن يعوق أداء أنظمة المؤسسة ذات المهام الحساسة. يمكنك حل مشكلات نمو البيانات من أساسها، وتحسين الكفاءة وتقليل المخاطر المرتبطة بإدارة البيانات المنظّمة طوال فترة حياتها.

منتجات InfoSphere Optim

IBM InfoSphere Optim Test Data Management

استخرِج البيانات عبر الأنظمة وقواعد البيانات في بيئات الاختبار لإجراء اختبارات سريعة للبرامج، مع الحفاظ على سلامة الاختبار.

 IBM InfoSphere Optim Data Privacy

احمِ بياناتك السرية غير الإنتاجية، باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات الإخفاء على مستوى قواعد البيانات والتطبيقات والأنظمة.

 IBM InfoSphere Optim Archive

أوقِف تشغيل التطبيقات وبياناتها وضعها في الأرشيف لتقليل تكاليف التخزين والمخاطر، مع الاحتفاظ بالبيانات الضرورية.
اتخذ الخطوة التالية

احجز موعدًا للحصول على استشارة فردية مع الخبراء لبناء البيانات والتحليلات واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي الرابحة.
مزيد من الطرق للاستكشاف الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتقنيات السحابية