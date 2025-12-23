IBM InfoSphere Optim Test Data Management

تعتمد المؤسسات على التطبيقات الحساسة لتحقيق النتائج، ويستخدم العديد منها منهجيات الأسلوب الرشيق لتقديم وظائف جديرة بالثقة بسرعة. تساعد InfoSphere Optim Test Data Management المؤسسات على تحسين وأتمتة العمليات التي تنشئ وتدير بيانات البيئة غير الإنتاجية. باستخدام إستراتيجيات اختبار فعالة وذات كفاءة، تساعد Optim Test Management على تحديد المشكلات بسرعة، ما يقلل المخاطر التي تسببها بيانات الاختبار المعيبة والأخطاء — وغالبًا ما تؤدي إلى فشل التطبيق. يساعد ذلك في تحسين كل مرحلة من مراحل عملية اختبار التطبيق.