IBM InfoSphere Optim Test Data Management

تحسين وأتمتة عملية إدارة بيانات الاختبار بكفاءة، مع دمج مهام سير العمل والخدمات حسب الطلب، لدعم تطوير الأسلوب الرشيق واختباره
يساعدك Optim على إنشاء قواعد بيانات اختبارية خيالية بالحجم المناسب تعكس عمليات عملك. يُقَلل الاستنساخ المكلف إلى الحد الأدنى حتى تتمكن من معالجة العيوب في وقت مبكر من عملية التطوير.
يتوسع حل Optim Test Data Management جنبًا إلى جنب مع متطلبات التطوير والاختبار وعبر التطبيقات وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل ومنصات الأجهزة شائعة الاستخدام.
يمكن إخفاء البيانات الحساسة، مثل أرقام بطاقات الائتمان، وعناوين البريد الإلكتروني، والمعلومات السرية للشركات للمساعدة على حمايتها من سوء الاستخدام والاحتيال مع الحفاظ على المعنى السياقي.
يدعم Optim متطلبات الأسلوب الرشيق للتطوير والاختبار — بحيث يمكن للمطورين والمختبرين الوصول إلى البيانات وتحديثها عند الطلب لتحسين الكفاءة التشغيلية مع توفير وقت أطول للاختبار.
يتم تجميع متطلبات النظام للعناصر في هذا المستند.
يمكن العثور على المتطلبات البرمجية لحل Optim Test Data Management على هذا الرابط.
يمكن الاطلاع على اعتبارات الأجهزة لـ Optim Test Data Management على هذا الرابط.
حماية الخصوصية وضمان الامتثال التنظيمي باستخدام قدرات متقدمة لإخفاء هوية البيانات الحساسة عبر التطبيقات وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل.
يساعد على تقليل تكاليف الأجهزة والتخزين والصيانة من خلال أرشفة البيانات القديمة أو سحبها من التطبيقات والأنظمة.
