IBM FileNet BatchIt هي أداة استيراد مستندات مجمعة للحصول على المحتوى الرقمي. فهي تحول الملفات المستوردة إلى محتوى رقمي عالي القيمة يمكن الوصول إليه بسرعة لتحسين إنتاجية الأعمال والخدمة. توفر هذه الأداة المُثبت فاعليتها نقاط تحقق وقدرات إعادة تشغيل لتمكين فريق تكنولوجيا المعلومات لدى العملاء من تشغيل عمليات الاستيراد بسلاسة.