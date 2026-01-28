يساعد IBM® FileNet Image Services مؤسستك على تخزين وإدارة كميات كبيرة من المعلومات الثابتة مع إتاحة عالية للمستخدمين. توفِّر الخدمات وصولًا سريعًا وغنيًا بقدرات الأمان إلى محتوى ووثائق المؤسسات. يساعدك IBM® FileNet Image Services على الاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات العمل من خلال العثور على المعلومات الحيوية التي تحتاجها بسرعة وسهولة أكبر.