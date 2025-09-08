منصة IBM Hyper Protect

حماية بياناتك باستخدام IBM Z وLinuxONE SEL وتقنية الحوسبة السرية المتقدمة
تستخدم منصّة IBM® Hyper Protect تقنية IBM® Secure Execution for Linux (SEL)، التي تم طرحها مع أنظمة الجيل ®IBM z15 وLinuxONE III، لحماية دورة حياة الحوسبة بالكامل.
تحمي IBM Hyper Protect Platform تطبيقاتك وبياناتك طوال دورة حياتها. مع الحوسبة السرية والتحكم في المفاتيح المشفَّرة، يمكنك الحفاظ على السلطة الكاملة، ما يضمن بقاء البيانات آمنة أثناء التخزين والنقل والاستخدام.
أدِر مفاتيح التشفير بسلاسة عبر IBM® Cloud وAWS وAzure وGoogle Cloud من خلال واجهة موحَّدة تمنحك تحكّمًا مركزيًا وإدارة مبسّطة على نطاق واسع.
وفّر حماية دقيقة لأحمال التشغيل باستخدام IBM Secure Execution for Linux. احصل على ضمان تقني من خلال العزل على مستوى الحاوية وإثباتات المعرفة الصفرية لتعزيز الثقة.
فرض السياسات باستخدام العقود المشفَّرة. حدِّد الأدوار والامتيازات بشكل آمن استنادًا إلى مبادئ الثقة الصفرية للحفاظ على الفصل الصارم بين الواجبات بين المستخدمين.
احمِ البيانات المخزّنة باستخدام الجذر الموثوق القائم على الأجهزة. توفّر وحدة HSM من IBM، الحاصلة على اعتماد FIPS 140-2 المستوى 4، أقوى مستوى من أمان التشفير السحابي في القطاع.
اضمن نشر أحمال التشغيل الموثوقة فقط. ينشئ كل إصدار سجل تصديق موقّع يتيح التحقق المستقل دون الاعتماد على خدمات خارجية.
تحقّق من صور الحاويات وأحمال التشغيل باستخدام إثبات موقَّع للسلامة. تؤكّد سجلات التصديق الموثوقية دون الحاجة إلى خدمات ثقة من طرف ثالث.
تشمل خدمات Hyper Protect مجموعة من منتجات الأمان التي تغطي خدمة إدارة المفاتيح والخوادم الافتراضية والحاويات.
تكافح شركة Schwarzthal Tech، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، الجرائم المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقِّق النمو عبر IBM Hyper Protect Accelerator.
الشراكة مع IBM Hyper Protect لتقديم ذكاء اصطناعي سري، مع الحفاظ على أمن البيانات الحساسة في جميع المراحل.
عزّز الأمان بالاستفادة من IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC باستخدام IBM LinuxONE وبنية VPC التحتية من IBM Cloud.
الاستفادة من خدمات Hyper Protect Services لتأمين البيانات والبنية التحتية المالية اللامركزية مع تمكين الحماية الكاملة.
استخدام Hyper Protect Virtual Servers لبناء تطبيقات آمنة لمحافظ التخزين الذاتي.
استخدام Hyper Protect Services لتأمين تنسيق الأصول الرقمية، ما يُتيح توسيع نطاق السحابة الهجينة وحمايتها.
تُعد منصّة IBM Hyper Protect Platform مجموعةً من الخدمات المصمّمة لتوفير بيئة غنية بالأمان للبيانات والتطبيقات ذات المهام الحساسة في عمليات نشر السحابة الهجينة، باستخدام إمكانات الحوسبة السرية على IBM Z أو LinuxONE.
تُشير الحوسبة السرية إلى حماية البيانات أثناء الاستخدام من خلال تنفيذ العمليات الحسابية في بيئة تنفيذ موثوقة (TEE) قائمة على الأجهزة، بما يضمن تشفير البيانات وعزلها أثناء المعالجة. تستخدم IBM Hyper Protect Platform هذا المفهوم لحماية أحمال التشغيل ذات المهام الحرجة والبيانات الحساسة.
يساعد الضمان التشغيلي على التأكد من أن العمليات التي ينفّذها مزوّدو الخدمات وغيرهم متوافقة مع المعايير ولا تؤثر سلبًا على الأمان عمدًا أو عن غير قصد. وهذا يعتمد على تدابير تشغيلية قد تكون عرضة للاختراق، ما يستدعي مستوى من الثقة.
يساعد الضمان التقني على التأكد من أن ميزات الأمان مدمجة في التقنية، بحيث يصبح الوصول أو التغيير غير المصرّح به مستحيلاً من الناحية التقنية. يساعد ذلك على ضمان بقاء البيانات مؤمّنة دائمًا، دون الحاجة إلى الاعتماد على أشخاص أو جهات لعدم استغلال الامتيازات في حال وقوع هجمات داخلية أو خارجية.
تستخدم منصّة Hyper Protect Platform تقنية IBM Secure Execution for Linux التي تتضمّن ميزات على مستوى الأجهزة والبرامج الثابتة مثل تشفير الذاكرة، والعقود المشفَّرة، والمشرف الفائق (Ultravisor) لإنشاء بيئات آمنة ومعزولة لأحمال التشغيل.
توفِّر IBM Cloud Virtual Servers for VPC قدرة حوسبة فائقة مع أعلى سرعات للشبكة وأحدث موارد الشبكات المعرَّفة بالبرمجيات وأكثرها أمانًا والمتاحة على IBM Cloud. هذه البنية التحتية مبنية على IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) ومزوَّدة بمعالجات Intel Xeon من الجيل الرابع القوية، وتساعد هذه البنية التحتية الملائمة للمطورين على تشغيل أعباء العمل الحديثة بشكل أسرع وأسهل من خلال ملفات التعريف المُعدّة مسبقًا، والنشر السريع، والتحكم في الشبكة الخاصة ضمن بيئة سحابية عامة مرنة. اختَر بيئة متعددة المستأجرين أو مُخصَّصة، وأضِف وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، وادفع حسب الاستخدام مع الفوترة الشهرية، أو احجز السعة مسبقًا لتقليل التكلفة.