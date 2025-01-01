انتقل إلى وثائق IBM Guardium Data Protection. وحدِّد إصدارًا لمعرفة الميزات الجديدة في الإصدار الأخير
اطّلع على تواريخ التوفر العام (GA) ونهاية الدعم (EOS) لمنتج Guardium. انقر فوق روابط "اسم المنتج" للحصول على التفاصيل.
استخدم الاشتراك والدعم في برامج IBM (S&S) لتنزيل أحدث إصدار.
ابحث في Product Security Central للاطلاع على النشرات الأمنية. يمكنك تصفية النتائج حسب المنتج أو الخطورة أو تاريخ النشر. اتخذ قرارات سريعة للتخفيف من المخاطر وتقليلها.
ابحث في FixCentral لطلب وتحميل إصلاحات Guardium الإصدارات التي تعالج المشكلات المعروفة وتضيف وظائف جديدة.
يمكنك فتح حالة، وتنزيل الإصلاحات، والبحث عن الوثائق الفنية، وعرض المشكلات المعروفة (APAR) لمساعدتك على استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والوقاية منها، وحلها.
يتطلب الوصول إلى دعم IBM التسجيل ورقم عميل IBM (ICN) وموافقة مسؤول الموقع لديك.
اتبع نهجًا استباقيًّا للوقاية من المشكلات. واشترك في تحديثات الدعم، والنشرات الأمنية، والأخبار العاجلة.
يُعَد إضافة مثالية للبرامج الموزعة أو عروض البرمجيات كخدمة (SaaS). يوفِّر الدعم المتقدم معالجة ذات أولوية لحالات الدعم وأهداف بزمن استجابة أقل يتفوق على مستوى الاشتراك والدعم الأساسي.
خيار مثالي عندما يوشك إصدار البرنامج الذي تستخدمه من تاريخ انتهاء دعمه. ويمنحك الدعم الممتد المزيد من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.
ضروري إذا كنت تستخدم النسخة الأخيرة المدعومة من البرمجيات التي سُحبت من السوق، إذ يوفِّر الدعم المستدام ما يصل إلى 5 أعوام إضافية من دعم IBM كي تتمكَّن من التخطيط للمستقبل.