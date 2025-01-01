الدعم
حقِّق أقصى استفادة من استثمارك في IBM® Guardium®. وابقَ على اتصال واطلاع دائم بأحدث التقنيات واحصل على الأمن والدعم طوال دورة الحياة بأكملها.
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تحديثات البرامج ما الجديد؟

انتقل إلى وثائق IBM Guardium Data Protection. وحدِّد إصدارًا لمعرفة الميزات الجديدة في الإصدار الأخير

 دورة حياة المنتج

اطّلع على تواريخ التوفر العام (GA) ونهاية الدعم (EOS) لمنتج Guardium. انقر فوق روابط &quot;اسم المنتج&quot; للحصول على التفاصيل.

 الترقية

استخدم الاشتراك والدعم في برامج IBM (S&amp;S) لتنزيل أحدث إصدار.

تواصل مع مستخدمي Guardium 

شارك أفضل الممارسات، واطرح الأسئلة، واحصل على إجابات، وتواصَل مع خبراء IBM ومستخدمي Guardium الآخرين.

قم بزيارة مجتمع Guardium وبادر بالانضمام إليه
آمن
نشرات Guardium

ابحث في Product Security Central للاطلاع على النشرات الأمنية. يمكنك تصفية النتائج حسب المنتج أو الخطورة أو تاريخ النشر. اتخذ قرارات سريعة للتخفيف من المخاطر وتقليلها.
إصلاحات Guardium

ابحث في FixCentral لطلب وتحميل إصلاحات Guardium الإصدارات التي تعالج المشكلات المعروفة وتضيف وظائف جديدة.
أساسيات الدعم دعم IBM Guardium

يمكنك فتح حالة، وتنزيل الإصلاحات، والبحث عن الوثائق الفنية، وعرض المشكلات المعروفة (APAR) لمساعدتك على استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والوقاية منها، وحلها.

 انتقل إلى دعم IBM سجّل في دعم IBM

يتطلب الوصول إلى دعم IBM التسجيل ورقم عميل IBM ‏(ICN) وموافقة مسؤول الموقع لديك. 

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اتبع نهجًا استباقيًّا للوقاية من المشكلات. واشترك في تحديثات الدعم، والنشرات الأمنية، والأخبار العاجلة.

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خيارات دعم إضافية تقدِّم شركة IBM خيارات دعم مرنة لضمان حصولك على المستوى المناسب من الدعم لمنتج IBM® Guardium® Data Protection طوال دورة حياة المنتج بالكامل. تعرّف على المزيد عن عروض الدعم التي نقدمها. اختر الخيار المناسب لك. استكشف خيارات الدعم
الدعم المتقدم

يُعَد إضافة مثالية للبرامج الموزعة أو عروض البرمجيات كخدمة (SaaS). يوفِّر الدعم المتقدم معالجة ذات أولوية لحالات الدعم وأهداف بزمن استجابة أقل يتفوق على مستوى الاشتراك والدعم الأساسي.

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الدعم الممتد

خيار مثالي عندما يوشك إصدار البرنامج الذي تستخدمه من تاريخ انتهاء دعمه. ويمنحك الدعم الممتد المزيد من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.

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الدعم المستدام

ضروري إذا كنت تستخدم النسخة الأخيرة المدعومة من البرمجيات التي سُحبت من السوق، إذ يوفِّر الدعم المستدام ما يصل إلى 5 أعوام إضافية من دعم IBM كي تتمكَّن من التخطيط للمستقبل.

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اتخِذ الخطوة التالية

تواصل مع فريق دعم Guardium للحصول على مساعدة فنية، وسياسات الحالات، ومعلومات أخرى لمساعدة العملاء.

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