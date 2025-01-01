IBM File Transfer Service

تُعَد خدمة نقل الملفات من IBM حلًا سحابيًا لإدارة نقل الملفات لتمكين التفاعلات بين الأعمال (B2B). وهي تُتيح لك إدارة اتصال واحد آمن وموثوق به للغاية بينك وبين شركائك في الأعمال (B2B). توفِّر خدمة نقل الملفات بديلًا للبرامج المحلية المكلفة مع المساعدة على تقليل التأثير التشغيلي في موظفي التكنولوجيا لديك.
تمكَّن من دمج خوادم نقل الملفات الزائدة، والبرامج، واتصالات الشركاء لتحسين تسليم الملفات باستخدام الخدمة السحابية.
استخدم البنية التحتية السحابية القابلة للتوسع وخدمات الدعم للاستجابة بسرعة لزيادة الطلب على اتصالات الشركاء والتعاون.
يوفِّر نماذج اشتراك SaaS مرنة مع تسعير مرن يعتمد على حجم الملفات وحجم البيانات وعدد الشركاء، ما يساعد على تحسين الأداء بتكلفة منخفضة.
أدى ظهور الحوسبة السحابية إلى إحداث ثورة في نقل الملفات، مما سهَّل مزامنة الملفات الكبيرة ومشاركتها عبر أجهزة متعددة.
احصل على اتصال آمن قائم على السحابة للعملاء والشركاء والموردين.
ثِق في منصة نقل الملفات الموحدة على مستوى المؤسسة مع قدرات أمان متقدمة.
من خلال وحدة تحكم واحدة، يجعل IBM® Sterling Control Center Director من السهل والأسرع لك تحديث وتكوين IBM Sterling Connect مركزيًا.
قل وداعًا للاستجابة بعد وقوع المشكلات. عالج المشكلات بشكل استباقي وحقق التزامات اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) الخاصة بك بثقة.