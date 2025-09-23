IBM Sterling Control Center Director

الطريقة الأكثر ذكاءً لإدارة بيئات نقل الملفات المُدارة (MFT)

لقطة شاشة لصفحة Control Center Director

إدارة عُقَد MFT عن بُعد

من خلال وحدة تحكُّم واحدة، يجعل IBM® Sterling Control Center Director من الأسرع والأسهل تحديث وتكوين عُقَد IBM Sterling Connect:Direct مركزيًا، وتوسيع بيئة نقل الملفات المُدارة؛ لتتمكن من التركيز على أنشطة ذات قيمة أكبر. باستخدام Control Center Director، يمكنك بسهولة تحديد ومراجعة جميع حقوق تراخيص Connect:Direct، وجدولة وتطبيق التصحيحات والتحديثات، وإدارة تكوينات الخوادم في أي مكان على الشبكة.

 IBM Sterling Control Center Director (0:56 دقيقة)
إدارة نقل الملفات المُدارة (MFT) بكفاءة

تحديث جميع عُقَد Connect:Direct عن بُعد من وحدة تحكُّم مركزية، ما يقلل الوقت والتكلفة لإدارة بيئة MFT الخاصة بك.
الحوكمة بثقة

عرض جميع عمليات نشر Connect:Direct وإدارتها في زمن شبه حقيقي عبر بيئتك الموزعة من أجل التدقيق المستمر وتحسين الحوكمة والامتثال.
توسيع نطاق المؤسسة

الموارد محدودة، لكن الاحتياجات كبيرة. توفير دعم كامل والحفاظ على الامتثال بغض النظر عن حجم بيئة MFT الخاصة بك.
إدارة المخزون

تعرَّف على ما هو موجود في بيئتك. عرض وتتبُّع مثيلات Connect:Direct لضمان الحصول دائمًا على جرد حديث ودقيق لبنية MFT التحتية الخاصة بك.

أهم النقاط الرئيسية

اثنان من المتخصصين في الأمن الإلكتروني يعملان على منع التهديدات الأمنية والعثور على الثغرات وحل الحوادث
نشر التحديثات والتصحيحات عن بُعد

جدولة وتطبيق تحديثات وتصحيحات Connect:Direct من وحدة تحكُّم مركزية. ضمان سلامة العمليات والحوكمة من خلال تتبُّع حالة الوظائف في زمن شبه حقيقي.
عاملان يستخدمان جهاز كمبيوتر قويًا
إدارة التراخيص

تمكين تحقيق أقصى استفادة من التراخيص من خلال عرض دائم التحديث لحالة الترخيص ومستوى الاستخدام. تدقيق استخدام الترخيص بسرعة للتدقيق وضمان الامتثال.
رجل يجلس على مكتب وينظر إلى شاشة دفتر الملاحظات
إدارة التهيئة

يُتيح لك تعيين صلاحيات المستخدمين والوكلاء للخوادم، ويوفر قوالب محمية لكائنات التكوين للمقارنة بين الخوادم والمنصات لتعزيز الامتثال.
مهندس يتحدث مع مدير مشروع ويعمل على كمبيوتر سطح المكتب
بدء وإيقاف الخادم عن بُعد

لا حاجة لتسجيل الدخول إلى كل خادم، يمكنك بدء وإيقاف خوادم Connect:Direct ومجموعاتها عن بُعد لإدارة عملية التثبيت والتحقق.
منظر جانبي لمبرمجَين يشيران إلى شاشة كمبيوتر محمول ويساعدان بعضهما على تصحيح الأخطاء البرمجية
مصمَّم خصيصًا لـ Connect: Direct

يتكامل Control Center Director مع مزود الشهادات Venafi لإنشاء وتجديد الشهادات تلقائيًّا على خوادم Connect:Direct.​
اثنان من المتخصصين في الأمن الإلكتروني يعملان على منع التهديدات الأمنية والعثور على الثغرات وحل الحوادث
نشر التحديثات والتصحيحات عن بُعد

جدولة وتطبيق تحديثات وتصحيحات Connect:Direct من وحدة تحكُّم مركزية. ضمان سلامة العمليات والحوكمة من خلال تتبُّع حالة الوظائف في زمن شبه حقيقي.
عاملان يستخدمان جهاز كمبيوتر قويًا
إدارة التراخيص

تمكين تحقيق أقصى استفادة من التراخيص من خلال عرض دائم التحديث لحالة الترخيص ومستوى الاستخدام. تدقيق استخدام الترخيص بسرعة للتدقيق وضمان الامتثال.
رجل يجلس على مكتب وينظر إلى شاشة دفتر الملاحظات
إدارة التهيئة

يُتيح لك تعيين صلاحيات المستخدمين والوكلاء للخوادم، ويوفر قوالب محمية لكائنات التكوين للمقارنة بين الخوادم والمنصات لتعزيز الامتثال.
مهندس يتحدث مع مدير مشروع ويعمل على كمبيوتر سطح المكتب
بدء وإيقاف الخادم عن بُعد

لا حاجة لتسجيل الدخول إلى كل خادم، يمكنك بدء وإيقاف خوادم Connect:Direct ومجموعاتها عن بُعد لإدارة عملية التثبيت والتحقق.
منظر جانبي لمبرمجَين يشيران إلى شاشة كمبيوتر محمول ويساعدان بعضهما على تصحيح الأخطاء البرمجية
مصمَّم خصيصًا لـ Connect: Direct

يتكامل Control Center Director مع مزود الشهادات Venafi لإنشاء وتجديد الشهادات تلقائيًّا على خوادم Connect:Direct.​

الموارد

IBM Sterling Control Center Director

تبسيط صيانة عُقَد Connect:Direct.​ نشر التحديثات من وحدة تحكُّم مركزية.

 تقييم نضج تبادل البيانات من IBM

قم بإجراء تقييم نضج تبادل البيانات من IBM لمعرفة كيفية خفض التكاليف وتحسين الكفاءة في شركتك.

 نقل البيانات بالسرعة والحجم المناسبين لعملك

تعرَّف على كيفية دمج عمليات نقل الملفات من نقطة إلى نقطة والنقل القائم على الحافة على منصة واحدة بكل ثقة.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشِف هذه الموارد للحصول على المزيد من التفاصيل حول ما يمكن أن يقدمه IBM Sterling Control Center Director لمؤسستك.
مزيد من الطرق للاستكشاف استكشاف شاشة مركز التحكم التوثيق