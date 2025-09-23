من خلال وحدة تحكُّم واحدة، يجعل IBM® Sterling Control Center Director من الأسرع والأسهل تحديث وتكوين عُقَد IBM Sterling Connect:Direct مركزيًا، وتوسيع بيئة نقل الملفات المُدارة؛ لتتمكن من التركيز على أنشطة ذات قيمة أكبر. باستخدام Control Center Director، يمكنك بسهولة تحديد ومراجعة جميع حقوق تراخيص Connect:Direct، وجدولة وتطبيق التصحيحات والتحديثات، وإدارة تكوينات الخوادم في أي مكان على الشبكة.