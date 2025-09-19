IBM Sterling eInvoicing

تبسيط وأتمتة عمليات الفوترة للامتثال للضرائب في عدة دول.

الامتثال للوائح الفواتير الإلكترونية العالمية

يساعد IBM Sterling eInvoicing الشركات على تبسيط وأتمتة عمليات التجارة والفوترة الإلكترونية للامتثال للوائح الضرائب المتغيرة باستمرار في عدة دول من خلال شبكة أعمال واحدة. 
خدمات التوقيع والتحقق الآمن

ضمان صحة وسلامة الفواتير الإلكترونية وفقًا للتشريعات الضريبية.
المراقبة التنظيمية

من خلال شبكة علاقات مع مكاتب المحاماة المحلية والسلطات الضريبية، يتم تحديث خدمات التوقيع والتحقق باستمرار لضمان الامتثال.
قدرات الأرشفة

تسريع عملية التدقيق، ما يجعلها أبسط لكلٍّ من الشركات والسلطات الضريبية.
أتمتة العمليات

تقلِّل عملية الفوترة عبر الاستلام/الإصدار، والمعالجة، والأرشفة والتدقيق من التكاليف والأخطاء الناتجة عن العمليات الورقية اليدوية.

القيمة الأساسية لنظام IBM Sterling eInvoicing

أتمتة معاملات الفواتير الإلكترونية

تبسيط وأتمتة الفواتير الإلكترونية للمساعدة على ضمان الامتثال للوائح الضريبية والتدقيق المتطورة الخاصة بالدولة لكلٍّ من المشتري والمورِّد.

دمج حلول الامتثال للفواتير الإلكترونية

تبسيط إدارة الامتثال للفوترة الإلكترونية متعددة الدول في حل واحد. تحقيق الاتساق عبر الخدمات والدعم. الحصول على رؤى متعمقة حول الفواتير العالمية من خلال عرض واحد.

الميزات الرئيسية

    • تبسيط العمليات للمساعدة على ضمان الامتثال.
    • تجنُّب العقوبات والغرامات والإجراءات القانونية.
    • حل واحد، لوحة معلومات واحدة
    • تقليل المخاطر والتكلفة والتعقيد
    • التكامل بين عقود الدعم واتفاقيات مستوى الخدمة
    • تحسين الكفاءات التشغيلية
    • المساعدة على التخلص من أخطاء الامتثال

