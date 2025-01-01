تكامل IBM watsonx.data مع IBM Databand

كشف حالات الخلل غير المتوقعة مثل البيانات المفقودة، والتغييرات في المخطط أو الزيادات في الحجم.
إنشاء التنبيهات بناءً على معايير مسارات البيانات مثل مدة التشغيل ورؤى المهام.
استخدِم الاستعلامات المخصصة لإنشاء وظيفة أو تنبيه لضمان موثوقية البيانات.
تمكَّن من تبسيط وتوحيد إمكانية الملاحظة في IBM watsonx.data باستخدام هذه القدرات.
استخدِم تنبيهات جودة البيانات لتحديد المشكلات قبل أن تؤثِّر في مستهلكي البيانات لديك. ويمكنك تحسين موثوقية مستودع بحيرة البيانات الخاص بك باستخدام قواعد SQL القابلة للتخصيص للتحقق من صحة البيانات. ويمكنك أيضًا أتمتة التنبيهات لاكتشاف القيم الفارغة والتكرارات والارتفاعات غير المتوقعة وانحراف البيانات وغيرها من حالات الخلل.
يقدِّم Databand وحدة تحكم مركزية لعرض الحوادث في IBM watsonx.data وأسبابها الأساسية، ما يسهِّل عملية تصحيح الأخطاء. تُتيح هذه المنصة الموحدة للمستخدمين إدارة مراقبة البيانات، والتنبيهات، وضمان الجودة، مع تقديم رؤى حول عمليات النظام. يمكن للمستخدمين أيضًا تحليل دورة حياة البيانات وتأثير المسارات ومجموعات البيانات في Spark.
يدعم Databand حاليًا مراقبة IBM watsonx.data مستودع بحيرة البيانات المفتوح والهجين. وتتضمن هذه العملية ما يلي:
عندما تتم المصادقة باستخدام IBM watsonx.data، يمكنك اختيار مسارات ومجموعات بيانات Spark التي تريد أن يراقبها Databand.