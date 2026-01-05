مصفاة البيانات

أداة متوفرة في IBM watsonx.ai وIBM Knowledge Catalog

يوفّر وقت إعداد البيانات مع مصفاة البيانات

أداة تحسين البيانات متوفرة مع IBM watsonx.ai™ استوديو الذكاء الاصطناعي وIBM Knowledge Catalog. يوفر وقت إعداد البيانات من خلال تحويل كميات كبيرة من البيانات الخام بسرعة إلى معلومات استهلاكية عالية الجودة وجاهزة للتحليلات.
تحليل بياناتك وتحويلها

اكتشف بياناتك وقم بتنظيفها وتحويلها بشكل تفاعلي باستخدام أكثر من 100 عملية مدمجة. ولا توجد مهارات برمجة مطلوبة.
توصيف البيانات وتصورها بيانياً

افهم جودة بياناتك وتوزيعها من خلال استخدام العشرات من المخططات والرسوم البيانية والإحصائيات المضمنة. واكتشف اكتشاف أنواع البيانات وتصنيفات الأعمال تلقائياً.
اتصل بالبيانات أينما تم تخزينها

الوصول واستكشاف البيانات المخزنة في طيف واسع من مصادر البيانات داخل مجموعة أو في السحابة.
إعداد بيانات الخدمة الذاتية الخاضع للحوكمة

تطبيق السياسات التي وضعها متخصصو حوكمة البيانات تلقائيًا.

