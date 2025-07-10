انقل الملفات بثقة. أمّنها بسهولة. وأتمت عمليات نقل الملفات على نطاق واسع.
يُعد النقل الآمن للملفات عنصرًا أساسيًا في التفاعلات التجارية. يقدّم IBM® webMethods MFT حماية متقدمة لبياناتك، ويمنع فقدان الملفات أو تلفها، ويستبدل العمليات اليدوية بمهام سير عمل مؤتمتة. يعزز هذا النهج الحديث في نقل الملفات مرونة الأعمال، ويعزّز التعاون داخل النظام البنائي لديك، ويلبّي متطلبات بيئة الأعمال الديناميكية اليوم.
أمّن بياناتك أثناء النقل لتقليل مخاطر الحوادث الأمنية وضمان الامتثال لأعلى المعايير (مثل AES وPGP).
أوقف عمليات نقل الملفات على الفور عند اكتشاف فيروس. ادمج أنظمة الحماية من الفيروسات في MFT Gateway للحماية من التهديدات وضمان سلامة البيانات.
استخدم متصفحات الويب وعملاء FTP بدعم كامل للبروتوكولات HTTP، وHTTPS، وFTP، وFTPS، وSFTP، وSCP، وWebDAV — لتبادل البيانات الحساسة والمنظَّمة وعالية القيمة.
تُسهم هذه الميزات الجديدة في تقليل العمليات اليدوية وتعزيز التعاون-دون التأثير على عمليات نشر التكامل الحالية.
احصل على رؤية في الوقت الفعلي لعمليات نقل الملفات وأتمتة العمليات مثل الطلبات والفواتير وضمان الامتثال من خلال المراقبة وإعداد التقارير المتقدمة.
سلّم الملفات بشكل موثوق باستخدام الأتمتة التي تضمن نجاح عمليات النقل -حتى بعد الانقطاعات. تُبقي ميزة الاستئناف الذكي (Intelligent Resume) العمليات في المسار الصحيح بأقل قدر من التدخل اليدوي.
قم بتشغيل مهام سير العمل أو استدعاء واجهات برمجة التطبيقات تلقائيًا عند اكتمال النقل — ما يضمن اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب وتقليل احتمالات التأخير.
تعاون باستخدام واجهة تعتمد على الويب تمكّن كلًا من المستخدمين التقنيين والتجاريين من إدارة عمليات النقل بسهولة وكفاءة.
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