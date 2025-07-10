يمكن لعملاء IBM® Cloud Pak for Integration الاستفادة من قدرات معالجة الأحداث في IBM® Event Automation لإنشاء مهام سير عمل قائمة على الأحداث وأتمتتها باستخدام منصة منخفضة التعليمات البرمجية وفعَّالة - دون الحاجة إلى عليمات برمجية معقدة. يمكن للفرق تحويل البيانات غير المُنسَّقة إلى إجراءات لحظية من خلال واجهة موحّدة تدعم التنبيهات، وتحديثات لوحات المعلومات، وعمليات الأتمتة. يدعم IBM® Event Streams أي تطبيق يستخدم بروتوكول Kafka، ما يوفّر مرونة كاملة في بنية الأحداث.