من الأحداث إلى النتائج — أتمتة في الوقت الفعلي ببساطة متناهية
يمكن لعملاء IBM® Cloud Pak for Integration الاستفادة من قدرات معالجة الأحداث في IBM® Event Automation لإنشاء مهام سير عمل قائمة على الأحداث وأتمتتها باستخدام منصة منخفضة التعليمات البرمجية وفعَّالة - دون الحاجة إلى عليمات برمجية معقدة. يمكن للفرق تحويل البيانات غير المُنسَّقة إلى إجراءات لحظية من خلال واجهة موحّدة تدعم التنبيهات، وتحديثات لوحات المعلومات، وعمليات الأتمتة. يدعم IBM® Event Streams أي تطبيق يستخدم بروتوكول Kafka، ما يوفّر مرونة كاملة في بنية الأحداث.
أنشئ سيناريوهات قائمة على الأحداث بسرعة باستخدام واجهة سحب ووضع منخفضة التعليمات البرمجية. تتيح لك البرامج التعليمية إنشاء منطق معقد بسهولة - بدون الحاجة إلى البرمجة.
قم بجمع الأحداث وتصفيتها وتحويلها من مصادر متعددة للتركيز على البيانات المهمة. استمر في جمع الرؤى وشارك التدفقات بسهولة من خلال استيراد وتصدير ملفات JSON.
فعّل الأتمتة أو التنبيهات أو تحديثات لوحة المعلومات في الوقت الفعلي. تكامل مع Slack وIBM® App Connect لاتخاذ الإجراءات بناءً على أنماط الأحداث باستخدام قواعد الأعمال.
اختبر منطق الأحداث في المحرّر باستخدام بيانات سابقة، وحدثه عند الحاجة، وشاهد النتائج فورًا. يمكن تصدير المخرجات بصيغة CSV لمزيد من التحليل.
احصل على رؤى في الوقت الفعلي من خلال ربط تدفقات الأحداث وتحليلها، وتحديد الأنماط الرئيسية، واتخاذ إجراءات استباقية بناءً على الاتجاهات أو المخاطر أو الفرص.
مكّن المستخدمين التقنيين ومستخدمي الأعمال من العمل مع البيانات في الوقت الفعلي باستخدام واجهة سحب ووضع منخفضة العليمات البرمجية مبنية على Apache Flink - دون الحاجة إلى خبرة متقدمة في البرمجة.
قم بوضع نموذج أولي لسير العمل المستند إلى الأحداث واختباره وتحسينه بسرعة باستخدام وظائف التجربة والممارسة المضمنة - ما يسهّل استكشاف حالات الاستخدام الجديدة، والتحقق من صحة الأفكار، وتسريع تحقيق القيمة.
أنشئ اختبارات فورية لتدفقات المعالجة لأي نظام يستخدم بروتوكول Kafka — ما يضمن المرونة في بنية الأحداث لديك.
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