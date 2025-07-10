معالجة الأحداث

من الأحداث إلى النتائج — أتمتة في الوقت الفعلي ببساطة متناهية

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امرأة شابة تعمل على إعداد تقني يضم جهازَي كمبيوتر محمول وشاشة عرض

حوّل الأحداث في الوقت الفعلي إلى نتائج أعمال 

يمكن لعملاء IBM® Cloud Pak for Integration الاستفادة من قدرات معالجة الأحداث في IBM® Event Automation لإنشاء مهام سير عمل قائمة على الأحداث وأتمتتها باستخدام منصة منخفضة التعليمات البرمجية وفعَّالة - دون الحاجة إلى عليمات برمجية معقدة. يمكن للفرق تحويل البيانات غير المُنسَّقة إلى إجراءات لحظية من خلال واجهة موحّدة تدعم التنبيهات، وتحديثات لوحات المعلومات، وعمليات الأتمتة. يدعم IBM® Event Streams أي تطبيق يستخدم بروتوكول Kafka، ما يوفّر مرونة كاملة في بنية الأحداث.

 
أنشئ تدفقات أحداث بواجهة مرئية منخفضة التعليمات البرمجية

أنشئ سيناريوهات قائمة على الأحداث بسرعة باستخدام واجهة سحب ووضع منخفضة التعليمات البرمجية. تتيح لك البرامج التعليمية إنشاء منطق معقد بسهولة - بدون الحاجة إلى البرمجة.

 
طبِّق منطق معالجة الأحداث بمساعدة مضمنة​

قم بجمع الأحداث وتصفيتها وتحويلها من مصادر متعددة للتركيز على البيانات المهمة. استمر في جمع الرؤى وشارك التدفقات بسهولة من خلال استيراد وتصدير ملفات JSON.
رصد. أتمتة. تنفيذ.

فعّل الأتمتة أو التنبيهات أو تحديثات لوحة المعلومات في الوقت الفعلي. تكامل مع Slack وIBM® App Connect لاتخاذ الإجراءات بناءً على أنماط الأحداث باستخدام قواعد الأعمال.
اختبار وتكرار وتحسين في الوقت الفعلي​

اختبر منطق الأحداث في المحرّر باستخدام بيانات سابقة، وحدثه عند الحاجة، وشاهد النتائج فورًا. يمكن تصدير المخرجات بصيغة CSV لمزيد من التحليل.​

كيفية الاستخدام

فريق يتبادل الأفكار باستخدام جهاز كمبيوتر محمول ومخططات في غرفة اجتماعات مكتبية
حوّل البيانات غير المنسَّقة إلى إشارات قابلة للتنفيذ​

احصل على رؤى في الوقت الفعلي من خلال ربط تدفقات الأحداث وتحليلها، وتحديد الأنماط الرئيسية، واتخاذ إجراءات استباقية بناءً على الاتجاهات أو المخاطر أو الفرص.
ثلاثة زملاء يعملون بانسجام على مشروع برمجي داخل مكتب عصري
من جمع البيانات إلى اتخاذ الإجراءات - بأقل قدر من التعليمات البرمجية​

مكّن المستخدمين التقنيين ومستخدمي الأعمال من العمل مع البيانات في الوقت الفعلي باستخدام واجهة سحب ووضع منخفضة العليمات البرمجية مبنية على Apache Flink - دون الحاجة إلى خبرة متقدمة في البرمجة.

مدير محفظة تقنية يتعاون مع مرشد في مكتب باستخدام كمبيوتر مكتبي وجهاز كمبيوتر محمول
ابتكر وتوسّع بثقة​

قم بوضع نموذج أولي لسير العمل المستند إلى الأحداث واختباره وتحسينه بسرعة باستخدام وظائف التجربة والممارسة المضمنة - ما يسهّل استكشاف حالات الاستخدام الجديدة، والتحقق من صحة الأفكار، وتسريع تحقيق القيمة.

 
موظف يستخدم جهازًا لوحيًا لمتابعة حالة العمليات المعروضة على الشاشة
متوافق مع Kafka بطبيعته

أنشئ اختبارات فورية لتدفقات المعالجة لأي نظام يستخدم بروتوكول Kafka — ما يضمن المرونة في بنية الأحداث لديك.

 
اتخِذ الخطوة التالية

هل ترغب في توسيع قدرات التكامل لديك باستخدام مهام سير العمل المؤتمتة القائمة على الأحداث؟ احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا مع خبرائنا اليوم 

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