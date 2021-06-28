توحيد تحليلات المصادر المفتوحة في نظام متعدد الوظائف لإدارة البيانات والتحليلات
يساعد Cloudera Data Platform (CDP) Private Cloud على تحقيق سرعة أكبر في الوصول إلى القيمة من خلال خدمات البيانات المعتمدة على الحاويات وتسريع الوصول إلى الرؤى في تحليلات البيانات. يمكنك تشغيل حالات استخدام الحافة، والبث، وهندسة البيانات، وETL، وتخزين البيانات، والعرض المصور للبيانات، والتعلم الآلي مع هذه المنصة من خلال دعم IBM، وترخيص ونشر CDP.
وحِّد بنية بياناتك باستخدام منصة بيانات قوية تدعم حالات استخدام الحافة والبث وعلوم البيانات.
التشغيل على الكمبيوتر المحمول الخاص بك في غضون دقائق أو التثبيت على خادم لفريقك بأكمله.
توفير الأمان والامتثال والترحيل وإدارة بيانات التعريف عبر جميع البيئات.
الاستفادة من استثماراتك الحالية وتحديث بحيرة البيانات الخاصة بك دون نقل أي بيانات.
فصل الحوسبة والتخزين لتعزيز الأداء وتقليل التكاليف.
ربط البيئات المحلية بالسحابات العامة.
بث أحدث البيانات إلى بحيرة البيانات الخاصة بك باستخدام Flink ومشاركة الرؤى مباشرةً باستخدام لوحات معلومات IBM Cognos Analytics.
تسهيل قابلية نقل البيانات بين جميع المنصات السحابية تقريبًا باستخدام هذا التصميم مفتوح المصدر.
نظام أساسي موحد للبيانات والذكاء الاصطناعي يساعد على تبسيط وأتمتة كيفية جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها.
نظام أساسي لنسخ البيانات يحافظ على اتساق البيانات في بيئة موزعة، في البيئات المحلية والبيئات السحابية الهجينة.
محرك SQL على Hadoop متوافق مع ANSI من فئة المؤسسات، يوفر معالجة متوازية على نطاق واسع (MPP).
شغل تطبيقاتك وتحليلاتك والذكاء الاصطناعي بأي بيانات في مستودع بيانات مفتوح.