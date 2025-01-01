التسعير
اختر الخطة المناسبة لك.
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رسم توضيحي لخطوط وأيقونات تمثل مصدر مستند مركزي.
بناء الخطة المثالية لفريقك

مزج أدوار المستخدم ومطابقتها لتعزيز الإنتاجية وتبسيط التعاون. بفضل التراخيص المرنة التي تعتمد على الأدوار، صُمم برنامج IBM Blueworks Live لتوسيع النطاق وفقًا لاحتياجات فريقك. يمكن نشر برنامج IBM Blueworks Live على تقنيات سحابات عامة أو خاصة، وتكوينه لتلبية المتطلبات الفيدرالية الأمريكية.

يوضح القسم التالي التسعير الخاص بالنشر على السحابة العامة. للتعرف على خيارات السحابة الخاصة أو الفيدرالية الأمريكية، يُرجى الاتصال بالمبيعات.
ابدأ بمحرِّر واحد على الأقل وأضف العدد الذي يحتاجه فريقك من المساهمين والمشاهدين. محرِّر 56.2 دولار أمريكي لكل مستخدم/شهريًا*

الإنشاء والتعديل والعرض. يمكن تعيين حقوق المسؤول.

 بادر بالشراء الآن مساهم 11.25 دولار أمريكي لكل مستخدم/الشهر*

العرض والتعليق على المسودة/المنشور.

 مشاهد 225 دولار أمريكي لكل 100 مستخدم/الشهر*

عرض المنشور فقط.** تباع في عبوات مكونة من 100.

نماذج العمليات الاحترافية

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نماذج القرار

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السياسات التنظيمية

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تحليلات العمليات

سير عمل المستندات

قوالب العمليات

تقارير الاستخدام

تشغيل العمليات

مستودع العمليات المركزي

قائمة مصطلحات الأعمال

التعاون في الوقت الفعلي

مجتمع مدمج داخل المنتج

تصدير نماذج العمليات

الموافقة على نماذج المراجعة/العمليات

تاريخ الإصدار

الوصول عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)

نموذج عمليات الأعمال والترميز (BPMN)، XPDL، Microsoft Visio Import

تأمين تخزين البيانات (مشفر) 

**الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لتوافر المنتج المعروض في المنطقة المحلية. 
بياناتك محمية بأعلى مستويات الأمان في المجال في IBM، نحمي بيانات عملياتك بالتشفير القوي، والمراقبة المستمرة ، والمعالجة الآمنة للبيانات. يتوافق برنامج IBM Blueworks Live مع المعايير العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وتشمل شهاداتنا ISO 27001 و ISO 27017 و ISO 27018 و ISO 27701، بالإضافة إلى تشفير معيار معالجة المعلومات الفيدرالية FIPS 140.2. استكشف ممارساتنا الأمنية للحصول على التفاصيل الكاملة
هل تحتاج إلى نشر خاص أو فيدرالي؟

يمكن نشر IBM Blueworks Live على سحابة عامة أو خاصة وتكوينه لتلبية المتطلبات الفيدرالية الأمريكية. يحتوي كل خيار نشر على تراخيص قائمة على الأدوار لجعل الحل يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.
تبدأ من 53.00 دولار أمريكي لكل مستخدم/شهريًا* عامة

تتوفر الوظائف الكاملة لبرنامج Blueworks Live كحل قائم على السحابة عند الطلب.

شراء الآن اتصل بشركة IBM لمعرفة التسعير خاصة

خدمة مخصصة وخاصة مصممة للشركات التي تتطلب حلاً لمستأجر واحد.

 اتصل بشركة IBM لمعرفة التسعير فيدرالية

خدمة مخصصة للوكالات الفيدرالية الأمريكية.

الأسئلة الشائعة

يقدم برنامج IBM Blueworks Live اشتراكات شهرية وسنوية مرنة. يمكنك الترقية أو الرجوع إلى إصدار أقدم أو الإلغاء في نهاية المدة.

يقدم برنامج IBM Blueworks Live أدوارًا مختلفة لتناسب مستويات المشاركة المتفاوتة في فريقك ومؤسستك.

  • المحررون (أو المسؤولون): يتمتع المحررون بحق الوصول الكامل لإنشاء نماذج العمليات وإدارتها وصيانتها. في حين أنهم يمكن أن يكونوا مسؤولين لديهم القدرة على إدارة هياكل المستودعات وأذونات المستخدم، إلا أنهم ليسوا مسؤولين بشكل افتراضي. يكون المحررون عادةً هم المستخدمون المسؤولون عن قيادة إنشاء المحتوى وإدارة العمليات.
  • المساهمون: يمكن للمساهمين التعاون في النماذج الحالية من خلال تحرير أو إضافة محتوى ضمن نطاق محدد. ويكون هؤلاء المستخدمون عادةً خبراء متخصصين أو أطراف معنية تساهم من خلال تحديث أو تنقيح نماذج العمليات. ويتمتعون بمسؤوليات إدارية أقل مقارنة بالمحررين.
  • المشاهدون: يتمتع المشاهدون بإمكانية الوصول إلى نماذج العمليات المنشورة والقراءة فقط. يمكنهم عرض وتحليل وتقديم التعليقات على التقارير والمخرجات المشتركة، ولكن لا يمكنهم تعديل المحتوى. هذا الدور مثالي لمن يحتاجون إلى رؤية العمليات دون المشاركة في الإنشاء أو التحرير.

اختر الدور الذي يتوافق بشكل أفضل مع مسؤوليات فريقك ومستوى مشاركته في إدارة العمليات.

يستخدم برنامج IBM Blueworks Live بروتوكولات التشفير الرائدة في المجال للبيانات أثناء النقل وفي حالة التخزين. تتبع خدمتنا السحابية شهادات الأيزو وتخضع لعمليات تدقيق أمنية مستقلة منتظمة. يمكنك معرفة المزيد عن إجراءاتنا الأمنية هنا.

يخزن برنامج IBM Blueworks Live بياناتك في مراكز بيانات IBM Cloud الآمنة. تنتشر مواقع تخزين البيانات في مناطق مختلفة على مستوى العالم، ويمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة لمواقع معالجة البيانات والتخزين هنا.

نعم، نحن نقدم إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 30 يومًا لبرنامج IBM Blueworks Live. يمكنك الاشتراك في الإصدار التجريبي المجاني من هنا.

نعم، يقدم برنامج IBM Blueworks Live مجموعة كبيرة من القوالب القابلة للتخصيص المدعومة من AQPC لمساعدتك على البدء بسرعة في استخدام أفضل الممارسات في المجال.

نعم، يدعم IBM Blueworks Live استيراد النماذج من BPMN و XPDL و Microsoft Visio، ما يجعل من السهل ترحيل نماذج العمليات الحالية إلى منصتنا.

التسعير المبين في الجدول خاص بالنشر في بيئة السحابة العامة لبرنامج IBM Blueworks Live. للحصول على خيارات السحابة الخاصة أو الفيدرالية، يُرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا.
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ابدأ في تحسين عملياتك اليوم باستخدام IBM Blueworks Live. سجِّل الاشتراك للحصول على إصدار تجريبي مجاني وإحداث تغيير جذري في سير عملك.

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الحواشي

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم سارية، وتخضع لتوفُّر عرض المنتج في المنطقة المحلية. الأسعار المعروضة هي للنشر في البيئات السحابية العامة.

 