تحسين الكفاءة والتوافر والتكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لمنصات IBM Z من خلال تبسيط وأتمتة تحويل الموارد بين تطبيقات الدُفعات وتطبيقات CICS.
باستخدام IBM® CICS Batch Application Control for z/OS، يمكنك تنفيذ دُفعات أكثر تكرارًا خلال ساعات العمل الاعتيادية، وتقديم بيانات أكثر حداثة للمستخدمين، وتقليل الوقت الذي يقضيه موظفو تكنولوجيا المعلومات في إصلاح الأعطال غير الطبيعية المرتبطة بالدُفعات (abends). من خلال إلغاء تخصيص الموارد ديناميكيًا من تطبيقات CICS عبر الإنترنت ثم إعادة تخصيصها عند اكتمال معالجة الدُفعات، يمكنك تقليل الوقت المطلوب لنوافذ الدُفعات الليلية، أو إلغاء الحاجة تمامًا لإيقاف مناطق CICS أثناء معالجة الدُفعات. تعمل CICS Batch Application Control على تقريب تطبيقات CICS لديك من التشغيل المستمر على مدار الساعة طوال الأسبوع.
تحسين مواردك وتقليل الأخطاء. إلغاء تخصيص وإعادة تخصيص ملفات CICS تلقائيًا وبشكل ديناميكي، ما يسمح لتطبيقات الدُفعات بالعمل دون انقطاع أو فشل.
تقليل عدد التدخلات التي يجب على المشغِّلين ومبرمجي النظام القيام بها لإصلاح الأعطال المرتبطة بتطبيقات الدُفعات.
تقريب العمليات من التشغيل على مدار الساعة (24×7) عبر تقليص الوقت المطلوب لنوافذ الدُفعات الليلية أو إلغاء الحاجة تمامًا إلى إيقاف مناطق CICS من أجل الدُفعات.
التشغيل ضمن CICSPlex لإدارة الموارد لأي نظام CICS داخل بيئة CICSPlex هذه.
أتمتة المهام المعقدة المتعلقة بجدولة معالجة الدُفعات حول خدمات CICS عبر الإنترنت. يمكن لبرامج الدُفعات تغيير حالة ملفات VSAM المملوكة للنظام، وقوائم البيانات المؤقتة، والبرامج والمعاملات في CICS بشكل ديناميكي. يمكن إلغاء تخصيص الموارد من تطبيق CICS عبر الإنترنت في بداية سلسلة الدُفعات وإعادة تخصيصها عند اكتمال معالجة الدُفعات. أتمتة هذه العملية تُتيح للمشغِّلين ومبرمجي النظام التركيز على المهام الأكثر أهمية.
إدارة التطبيقات بسهولة أكبر دون القلق بشأن الموارد التابعة لكل تطبيق. تُتيح IBM CICS Batch Application Control لفريق تطوير التطبيقات تحديد جميع الموارد المتعلقة بكل تطبيق في مجموعات وقوائم تطبيقات. يمكنك أيضًا تقليل الوقت المطلوب لنوافذ الدُفعات الليلية أو إزالة الحاجة تمامًا إلى إيقاف مناطق CICS لمعالجة الدُفعات، ما يجعل تطبيقات CICS لديك أقرب إلى التشغيل المستمر على مدار الساعة طوال الأسبوع.
إنشاء وصيانة معلومات حول الملفات والبرامج والمعاملات وقوائم البيانات العابرة (TD queues) في ملف التحكم VSAM KSDS لمنطقة CICS. تعمل واجهة ISPF مباشرةً على ملف التحكم CICS المستهدف. توفِّر ميزة المساعدة المدمجة عبر الإنترنت معلومات حول كيفية استخدام واجهة إدارة ISPF، ويمكن العثور على معلومات إضافية في دليل مستخدم CICS BAC، وخاصةً في الفصل السادس من الدليل.
مكافئ دُفعات لواجهة إدارة ISPF، يمكنك تشغيل أداة صيانة ملفات CICS BAC كوظيفة دُفعات لإنشاء وصيانة المعلومات في ملف تحكم VSAM KSDS CICS BAC. يُتيح لك إصدار أوامر الإضافة والتحديث والعرض والحذف التي تعمل على محتويات ملف التحكم VSAM KSDS الخاص بـ CICS BAC. تتوفر معلومات إضافية في دليل مستخدم CICS BAC، ويمكن العثور على المزيد من التفاصيل في الفصل السابع من الدليل.
إدارة مجموعات الموارد ذات الصلة بالإضافة إلى التحكم في موارد CICS الفردية. يمكنك معالجة جميع الموارد المستخدمة من قِبَل تطبيق معين في وقت واحد. يمكن لشخص واحد صيانة مجموعة التطبيقات، ويمكنك معالجة مجموعات متعددة بشكل جماعي باستخدام وظيفة قائمة التطبيقات.
التحكم في حالة موارد CICS عبر مناطق CICS متعددة باستخدام أداة طلب الدُفعات التي تعمل كجزء من مهمة دُفعات قياسية. باستخدام CICS Batch Application Control في مهام دُفعات متتالية وجدولة عدة مهام دُفعات طوال يوم العمل، يمكنك تحسين طريقة إدارة الموارد في بيئتك الخاصة.
إدارة المهام الإدارية بما يتناسب مع أسلوبك المفضل في الإدارة. توفِّر CICS Batch Application Control طريقتين: واجهة إدارة عبر Interactive System Productivity Facility (ISPF) وأداة صيانة الملفات. في عملياتك اليومية، يمكنك استخدام عمليات الدُفعات المألوفة والأدوات المستندة إلى المحطة الطرفية.
التأكد من وضع كل مورد في الحالة المناسبة عند بدء تشغيل المنطقة باستخدام التتبُّع المؤتمت. تتتبَّع IBM CICS Batch Application Control for z/OS جميع طلبات تغيير حالة الموارد التي تتم داخل وخارج مناطق CICS وعبر تدفقات الدُفعات المشاركة، ما يقلل الحاجة إلى التدخل اليدوي ويعزز الإنتاجية.
