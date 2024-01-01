شبكة B2B Integration Value-Added Network (VAN)
شبكة أعمال موثوقة ومضمونة تتمتع بقدرة على أتمتة عملية توصيل وتسليم وتوجيه عمليات التبادل الإلكتروني التجاري بين الشركات وبعضها (B2B EDI) لديك
بادر بالشراء الآن
شبكة B2B Integration Van تعرض واجهة المستخدم المختلطة لشبكة الأعمال عبر اتصال المعاملات بين الشركات وبعضها (B2B) وتسليمها وتوجيهها.

لماذا تختار شبكة IBM Sterling B2B Integration VAN؟

شبكة IBM Sterling B2B Integration Value-Added Network (VAN) هي جزءٌ من مجوعة حلول IBM Sterling Data Exchange التي تدعم معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، مما يتيح لك تبادل البيانات المنظمة بشكل موثوق مع العملاء أو الموردين أو الموزعين أو الشركاء التجاريين الآخرين. 

* احصل الآن على خصم ترويجي بنسبة 75% حتى31 ديسمبر 2024. انقر فوق "اشتر الآن" للحصول على تفاصيل العرض الترويجي.
بادر بالشراء الآن
الوظائف الإضافية IBM Sterling B2B API Gateway

توسيع قدرات معاملات B2B في IBM Sterling B2B Integration SaaS لدعم المعاملات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) والتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وكذلك المعاملات الهجينة. تتميز بإدارة شاملة لواجهة برمجة التطبيقات، وأمان قوي، وتحويل البيانات، وتحليلات ومراقبة، وبوابة للمطورين.

 شاهد الفيديو IBM Sterling Transaction Manager

يوفر بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام تعمل على أتمتة المعاملات اليدوية بين الشركات وبعضها (B2B)، مما يساعد على توفير الوقت والمال عن طريق تقليل الأخطاء وخفض التكاليف وتحسين رضا العملاء مع الموردين والعملاء والشركاء التجاريين الآخرين غير المعتمدين على EDI.

 استكشف Transaction Manager IBM Sterling Document Conversion Services

تعمل خدمات IBM Sterling Document Conversion Services على تحويل المستندات غير المنظمة مثل الفاكسات والبريد الإلكتروني والملفات بصيغة PDF إلى صيغة EDI أو أي صيغة منظمو أخرى، مما يوفر بديلاً إلكترونياً للمعاملات اليدوية غير الفعالة.

 

 استكشف خدمات تحويل الوثائق (Document Conversion)

المزايا الرئيسية

تتسم شبكة B2B Integration VAN بالمرونة ويمكنها أن تعمل كقناة لبرامج تبادل البيانات التي تختارها مثل برنامج IBM B2B Integration أو البرنامج الوسيط للتبادل الإلكتروني للبيانات التابع لجهة خارجية، مما يوفر اتصالًا سهلًا بأكثر من 3.1 مليون شريك تجاري موجود مسبقا يستخدمون EDI حول العالم.
اتصالات مبسطة

قم بإعداد الاتصال بسرعة مع عملاء وشركاء جدد، مستفيدًا من الوصول إلى أكثر من 3.1 مليون شركة عبر شبكة IBM العالمية. 

 
رؤية أوضح

تتبع المستندات التي تتبادلها عبر VAN وابحث عنها واطّلع على حالتها.
خبرة في المجال

استفد من خبرة IBM الطويلة في مجال تبادل بيانات EDI للمساعدة في إدارة اتصالاتك التجارية بين الشركات وبعضها (B2B) ودعمها وصيانتها.  
المرونة

التوافق مع معاملات EDI باستخدام برنامج IBM Sterling B2B Integration ومعظم البرامج التابعة لجهات خارجية يجعل هذه الشبكة أساسًا مرنًا لحلول التكامل بين الشركات وبعضها (B2B).  

كيفية الشراء

 * احصل الآن على خصم ترويجي بنسبة 75٪ حتى 31 ديسمبر 2024. 

شبكة IBM Sterling B2B Integration Value-Added Network (VAN)
الأسعار تبدأ من 200.00 دولار أمريكي* مقابل 200 ألف رمز شهريًا

انقر فوق "اشترِ الآن" للحصول على تفاصيل العرض الترويجي.

بادر بالشراء الآن
اتخِذ الخطوة التالية

تحدث مع خبير IBM الذي يمكنه مساعدتك في تحويل شبكات عملك باستخدام حلول التعاون بين الشركات وبعضها (B2B).
المزيد من الطرق للاستكشاف الدعم