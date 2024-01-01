شبكة B2B Integration Value-Added Network (VAN)

تتسم شبكة B2B Integration VAN بالمرونة ويمكنها أن تعمل كقناة لبرامج تبادل البيانات التي تختارها مثل برنامج IBM B2B Integration أو البرنامج الوسيط للتبادل الإلكتروني للبيانات التابع لجهة خارجية، مما يوفر اتصالًا سهلًا بأكثر من 3.1 مليون شريك تجاري موجود مسبقا يستخدمون EDI حول العالم.