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رسم توضيحي لمنصة App Connect الهجينة/واجهة المستخدم (UI) يُظهر مخطط تدفق موسعًا
لمحة عامة 

ادمج تطبيقاتك وبياناتك بشكل أسرع واستمتع بمرونة تسعير خيار النشر المناسب لك.
خيارات التسعير
مقارنة بين إصدارات برامج IBM App Connect SaaS إصدار Flow Runs من App Connect Enterprise as a Service يبدأ من 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا*

استهلك خدمات التكامل كخدمة مُدارة بالكامل ومتعددة المستأجرين.

في هذه الباقة، ستُحاسب بناءً على عدد مرات استدعاء تدفقات التكامل لديك على منصة App Connect Enterprise as a Service.

*يُباع على أساس سنوي

 إصدار Runtime Compute Capacity من App Connect Enterprise as a Service يبدأ من 667 دولارًا أمريكيًا/شهريًا*

استهلك خدمات التكامل كخدمة مُدارة بالكامل ومتعددة المستأجرين.

في هذه الباقة، ستُحاسب على كل ساعة يتوفر فيها المعالج المركزي الافتراضي على منصة App Connect Enterprise as a Service.

* يُباع كل سنة

 برنامج Enterprise Integration (مع ميزة الاشتراك والدعم من IBM Software) الأسعار متاحة عند الطلب*

يمكنك تشغيل خدمات التكامل كناقل الخدمة المؤسسية (ESB) أو كخدمات مصغرة مرنة بفضل خيارات النشر المرنة.

** تُجدد سنويًا

مزامنة البيانات وتحميلها في الوقت الفعلي والوقت المحدد وعند الطلب في مصادر بيانات متعددة

تنسيق المهام والعمليات

إنشاء واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الإلكترونية

الاستجابة لأحداث الأعمال الحرجة بإجراء عمليات تكامل مستندة إلى الأحداث

إدارة الملفات ومعالجتها

أدوات تصميم بدون رموز أو ذات رموز منخفضة

مجموعة الأدوات الفائقة والمرنة لبيئة التطوير المتكاملة (IDE)

تطبيق الاكتشاف الذكي وموصلات البيانات

موصلات البروتوكول

موصلات المجتمع

الاتصال الهجين الآمن

تحويل البيانات وتسلسلها بأي تنسيق

مساعدة المطورين المدعومة بالذكاء الاصطناعي

مسرعات المطورين

اختبار عمليات التكامل والتحقق منها باستخدام مجموعة الاختبار الأصلية

مشاركة أصول التكامل من مجتمع IBM Automation Explorer ودمجها وإعادة استخدامها

لوحات معلومات هجينة ذكية لنشر عمليات التكامل وتحديثها ومراقبتها

مصادقة المستخدم وإدارته مع التحكم في إمكانيات الوصول

سجلات متقدمة مع مزايا التدقيق والتتبع للمستخدم

إدارة متقدمة للأداء

بنية ناقل الخدمة المؤسسية على منصات متعددة

لا

لا

نعم

خدمات الحاويات على منصات متعددة

لا

لا

نعم

عمليات نشر على السحابة الهجينة والمتعددة

لا

لا

نعم

خدمة مُدارة بالكامل

  • توسع تلقائي ومرن
  • سهولة التوافر والتكرار مع منطقة متعددة الساحات وإمكانية الانتقال الفوري إلى منطقة أخرى في حال الفشل
  • عمليات تطوير على السحابة الأصلية مع هندسة موثوقية الموقع
  • ترقيات وتحديثات تلقائية
  • التنظيم والامتثال

نعم

نعم

لا

نشر آلي للمسارات

وحدة الموارد

100 ألف عملية تدفق سنويًا

10 آلاف ساعة عمل للسحابة الخاصة الافتراضية (VPC) سنويًا

NA

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
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الترقية إلى IBM Cloud Pak for Integration

لكي تتمكن من تعزيز المرونة، استخدم App Connect مع إمكانات التكامل الأخرى كجزء من إستراتيجية تكامل كاملة تربط التطبيقات والبيانات عبر أي سحابة أو بيئة محلية.

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يُمكنك تعزيز مبادرات التكامل باستخدام منصة التكامل كخدمة (iPaaS) التي تربط جميع تطبيقاتك وبياناتك بغض النظر عن مكان تواجدها.

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الحواشي

* الأسعار المعروضة تقريبية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب أو رسوم مُطبّقة، وتخضع لتوافر المنتج المعروض في المنطقة.