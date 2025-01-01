انتقل إلى مستندات IBM API Connect. حدد إصداراً لمعرفة الجديد في الإصدار الأخير.
عرض API Connect GA وتواريخ انتهاء الدعم. انقر على روابط "اسم المنتج" للحصول على التفاصيل.
استخدم اشتراك ودعم برامج IBM لتنزيل أحدث إصدار.
افتح حالة، وقم بتنزيل الإصلاحات، وابحث عن المستندات التقنية، واعرض المشكلات المعروفة (APAR) لمساعدتك في استكشاف المشكلات ومنعها وحلها.
اتبع نهجًا استباقيًا للوقاية من المشاكل. اشترك في تحديثات الدعم ونشرات الأمان والومضات.
شارك في أفضل الممارسات وانشر الأسئلة واحصل على إجابات وتواصل مع خبير IBM ومستخدمي API Connect الآخرين.
IBM يوفر خيارات دعم مرنة تتيح لك الحصول على المستوى المناسب من الدعم API Connect عبر دورة حياة المنتج بالكامل. اختر الخيار المناسب لك.
إضافة مثالية للبرمجيات الموزعة أو عروض البرمجيات كخدمة التي توفر معالجة الحالات ذات الأولوية وأهداف تقليل وقت الاستجابة على رأس أهداف S&S الأساسية.
خيار مثالي عندما يقترب إصدار البرنامج الذي تستخدمه من تاريخ نهاية الدعم، مما يمنحك المزيد من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.
لا بد من اقتنائه عندما تقوم بتشغيل آخر إصدار مدعوم من البرنامج المسحوب من التسويق حيث توفر المعلومات ما يصل إلى خمس سنوات إضافية من الدعم IBM للتخطيط لما هو قادم.