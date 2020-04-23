اختبار API
تقديم واجهات برمجة التطبيقات عالية الجودة باستمرار وتحسين إنتاجية المطورين باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي
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تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة على اختبار واجهة برمجة التطبيقات

اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API) أمر أساسي لخلق الثقة في برنامج واجهة برمجة التطبيقات.

  • نظرًا لأن الشركات تضيف المزيد من الخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية، فإن تكنولوجيا المعلومات ضرورية للتأكد من موثوقية واجهات برمجة التطبيقات.
  • قم بتنفيذ تقييمات الأداء في مرحلة مبكرة من عملية التطوير من خلال دمج الاختبار عبر دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات مع مجموعة شاملة من اختبار القدرات منIBM API Connect. 
  • تتنوع احتياجات الاختبار عبر خط أنابيب عمليات التطوير IBM API Connect يقدم اختبارًا قويًا للقدرات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لاختبار واجهات برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى كتابة حالات الاختبار يدويًا.
تعرّف على كيفية إلغاء القفل الإمكانات الكاملة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك
مشاهدة اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API) ندوة الإنترنت

اختبار API في API Connect

اختبر واجهات برمجة التطبيقات بدون كتابة حالات اختبار إنشاء حالات اختبار في ثوانٍ الاختبار المستمر مع عمليات التكامل التطوير التكامل الرؤى في جودة API
الموارد هل يمكنك الوثوق بواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك؟

تعرّف كيف يمكن أن يساعدك الاختبار الآلي في إنشاء واجهات برمجة تطبيقات موثوقة.

 منهجية اختبار المساعدة في الاختبار التلقائي

تعرّف على منهجية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في AutoTest Assist.
البدء في البدء IBM API Connect

تحكم في نظام البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بك مع دفع واجهة برمجة التطبيقات الاستراتيجية الخاصة بك إلى الأمام.

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