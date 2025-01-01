تساعدك واجهة مستخدم مدير واجهة برمجة التطبيقات في ®IBM API Connect على تنظيم ونشر وتحليل أي واجهة برمجة تطبيقات عبر دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات. توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القدرات للحوكمة والإصدار والتحكم الكامل في الرؤية عبر المستهلكين، سواء كانوا داخليين أو خارجيين.
كل ما تحتاجه لإدارة واجهات برمجة التطبيقات الداخلية والخارجية الخاصة والعامة
تعرّف على كيفية إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك لواجهات برمجة التطبيقات الداخلية الخاصة وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية العامة في مدير واجهة برمجة التطبيقات.
الوصول إلى أنظمة التشغيل المدعومة، والبرامج ذات الصلة، وبرامج Hypervisor ومتطلبات الأجهزة، وتفاصيل مستوى عنصر IBM API Connect.