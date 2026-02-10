يوفر IBM AI Optimizer for Z استدلالًا عالي الأداء للذكاء الاصطناعي، قائمًا على السياسات، مباشرةً على IBM Z، ومصمَّمًا لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق المؤسسات. بفضل مسرِّع IBM® Spyre، يوفر الإصدار تنفيذ النماذج بزمن انتقال منخفض ومعدلات إنتاجية عالية ومستوى أمان غني، على المنصة التي تشغِّل أكثر أعباء العمل حيوية في العالم.

مع مساهمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعادة تشكيل استراتيجيات الأعمال، تواجه المؤسسات التي تعمل على IBM Z متطلبًا واضحًا: توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بكفاءة وأمان، ودون ارتفاع غير مبرر في تكاليف البنية التحتية. يواجه IBM AI Optimizer for Z 2.1 هذا التحدي من خلال تحسين الاستدلال حيث تكون البيانات والمعاملات نشطة بالفعل -على Z- ما يؤدي إلى تقليل الوقت المناسب للوصول إلى القيمة ويقضي على أوجه القصور التي تبطئ اعتماد الذكاء الاصطناعي.

يتوفر IBM AI Optimizer for Z بإصدارين: Advanced Edition وEssentials Edition.

يوسِّع الإصدار AI Optimizer for Z 2.1 Essentials Edition قدرات الأتمتة من خلال أتمتة سلسة لتثبيت IBM® watsonx Assistant for Z 3.1 وIBM® Software Hub 5.2.