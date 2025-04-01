{تسمية نوع المحتوى العام}} {الموارد العنوان}} {الأولوية (مطلوبة) الأصل الموارد التدريبية لمساعدة العملاء المحتملين على البدء في المنتج، مثل البرامج التعليمية والجولات والمختبرات العملية التي تسلط الضوء على التطبيق والمعلومات التقنية.}}.

{تسمية نوع المحتوى العام}} {الموارد العنوان}} {ثانيًا، الارتباط العميق بالمستندات (المستندات التقنية مثل أنماط التعليمات البرمجية) والدعم والمجتمع. يمكن تكرار روابط المستوى الأعلى من "المزيد من الطرق للاستكشاف" في الخطوات التالية إذا كان الربط العميق غير كافٍ.}}.

{تسمية نوع المحتوى العام}} {الموارد العنوان}} {أضف أوراق بيضاء/ذكية وتقارير المحللين وبث ويب وموجزات الحلول وصحيفة البيانات والكتب إذا استنفدت الأولوية الأصل. في الحاجب، قم بتسمية الأصل؛ لا تستخدم المصطلحات ذات العلامات التجارية مثل "الكتاب الأحمر،" استخدم "الكتاب."}}

{تسمية نوع المحتوى العام}} {الموارد العنوان}} {إذا كان عنوان الموارد طويلًا جدًا أو غير وصفي بما فيه الكفاية، اكتب عنوانًا قصيرًا في حالة الجملة يلخص بشكل أفضل تكنولوجيا المعلومات. حاول استخدام نفس التنسيق لجميع عناوين الموارد في القسم.}}.

{تسمية نوع المحتوى العام}} {الموارد العنوان}} {في نسخة النص، قم بوصف الـ "م.م.م" من حيث ما يحصل عليه العميل. احرص على توضيح كيفية ارتباط المعلوماتية بالمنتج. ابدأ بفعل ("استكشف،" " اكتشف،" " شاهد،" إلخ).}}.