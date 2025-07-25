25 يوليو 2025
تم تصنيف IBM watsonx Orchestrate كمنتج رائد من فئة "Luminary" في تقرير Everest Group Innovation Watch: Agentic AI Products 2025 - وهو تصنيف مرموق يبرز ريادتنا في مشهد الذكاء الاصطناعي الوكيل سريع التطور. يؤكِّد هذا التصنيف الرفيع مكانة IBM الريادية في مشهد الذكاء الاصطناعي الوكيل سريع التطور، والتزامنا بتقديم حلول مبتكرة تمكِّن الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا (CIOs وCTOs) من قيادة تحوُّلات كبيرة في الأعمال.
يُعَد تقرير Innovation Watch الصادر عن Everest Group تقييمًا شاملًا لـ 24 من أبرز مزودي التكنولوجيا الذين يقدِّمون منتجات الذكاء الاصطناعي الوكيل. تمكِّن هذه الحلول المؤسسات من بناء وكلاء أذكياء قادرين على اتخاذ القرارات بشكل مستقل، وتنظيم سير العمل، والتكيف الديناميكي - مُحدثة تحوُّلًا في طريقة عمل الشركات عبر وظائف مثل الموارد البشرية، ودعم العملاء، والمشتريات والمبيعات.
يركِّز التقرير على منصات منخفضة الكود أو دون كود ووكلاء قابلين للتخصيص مسبقًا مصممين لمستخدمي الأعمال، مستثنيًا أطر العمل الموجَّهة للمطورين. يتم تقييم مقدِّمي الخدمات بناءً على بُعدين رئيسيين:
بناءً على هذه المعايير، تصنِّف Everest Group البائعين إلى أربع فئات: Luminaries، وFast Followers، وInfluencers، وSeekers.
في بيئة المؤسسات الديناميكية اليوم، أصبح من الضروري أن تكون العمليات قوية، ومرنة، وفعَّالة من حيث التكلفة. رغم أن الأتمتة التقليدية قد حققت تحسينات ملموسة، فإن ظهور الذكاء الاصطناعي الوكيل يُعيد صياغة ما يمكن تحقيقه. بفضل استقلاليته وقدرته على التكيف واتخاذ القرار، يُهيئ الذكاء الاصطناعي الوكيل لإحداث ثورة في عمليات الأعمال من خلال تبسيط سير العمل، وتعزيز ذكاء اتخاذ القرار، وفتح آفاق جديدة للابتكار.
تُعَد Watsonx Orchestrate في طليعة هذه الثورة. كأداة تنسيق منخفضة/دون كود، تمكِّن Watsonx Orchestrate مستخدمي الأعمال من بناء ونشر وإدارة مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون على أتمتة سير العمل والعمليات المعقدة. تم تصميم هؤلاء الوكلاء للتعامل مع المهام متعددة الخطوات، والتكامل بسلاسة مع أنظمة المؤسسات القائمة مثل Workday وSAP وSalesforce، والاستجابة للتعليمات باللغة الطبيعية. توفِّر المنصة أيضًا مساعدين متخصصين في مجالات محددة مثل خدمة العملاء، وتوليد التعليمات البرمجية، والموارد البشرية.
يمنح لقب Luminary شركة IBM مكانة ضمن الصف الأول من المبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيل. يعكِس هذا التكريم قوة منصة watsonx Orchestrate لدينا، والتي تمكِّن مستخدمي الأعمال من بناء ونشر وكلاء ذكاء اصطناعي لأتمتة سير العمل المعقد - دون الحاجة إلى خبرة تقنية عميقة.
مع watsonx Orchestrate، يمكن للمستخدمين:
يؤكِّد هذا التكريم التزامنا بتقديم ذكاء اصطناعي مؤسسي يكون متاحًا، وقابلًا للتوسع وذا تأثير فعَّال.
يعمل الذكاء الاصطناعي الوكيل على إعادة تشكيل مستقبل العمل. مع سعي الشركات إلى زيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف، وتعزيز صناعة القرار، تتصدر منصات مثل IBM watsonx Orchestrate المشهد - حيث تمكِّن الفرق من تحقيق المزيد بموارد أقل وفتح مستويات جديدة من الكفاءة. يعزز تقدير Everest Group مكانة IBM كشريك موثوق به للمؤسسات التي تتبنى التحول القائم على الذكاء الاصطناعي.