خدمة IBM MQ SaaS على AWS: مراسلة مصممة للاتصال الهجين ومتعدد السحابات

على مدى عقود، اعتمدت المؤسسات حول العالم على IBM MQ لضمان انتقال البيانات الحساسة للأعمال بأمان وموثوقية ومرة واحدة بدقة بغض النظر عن مدى تعقيد بيئة تكنولوجيا المعلومات. ومع تسريع المجموعة رحلاتها نحو السحابة الهجينة ومتعددة السحابات، أصبح الطلب على حلول المراسلة التي تجمع بين الثقة المؤسسية والمرونة السحابية الأصلية أكبر من أي وقت مضى.

تحتاج المؤسسات التي تشغل أحمال التشغيل على AWS إلى عمود فقري للمراسلة يتمتع بنفس مستوى الأمان والموثوقية لأنظمتها الحيوية، ولكن دون تكبد العبء التشغيلي لإدارتها ذاتياً. وهذا بالضبط ما توفره خدمة IBM MQ SaaS على AWS: