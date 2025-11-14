خدمة IBM MQ SaaS على AWS: مراسلة مصممة للاتصال الهجين ومتعدد السحابات
سيكون هذا الخيار الجديد للنشر متاحاً اعتباراً من 28 نوفمبر 2025، ليقرّب المراسلة من فئة المؤسسات من تطبيقات وبيانات AWS لديك.
يسرنا الإعلان عن إطلاق IBM MQ كخدمة (SaaS) مُدارة بالكامل ومستأجر واحد على منصة AWS. تبني هذه الخطة وتكمل الإطلاق الناجح ل IBM MQ كنسخة محجوزة للخدمة على IBM Cloud العام الماضي.
على مدى عقود، اعتمدت المؤسسات حول العالم على IBM MQ لضمان انتقال البيانات الحساسة للأعمال بأمان وموثوقية ومرة واحدة بدقة بغض النظر عن مدى تعقيد بيئة تكنولوجيا المعلومات. ومع تسريع المجموعة رحلاتها نحو السحابة الهجينة ومتعددة السحابات، أصبح الطلب على حلول المراسلة التي تجمع بين الثقة المؤسسية والمرونة السحابية الأصلية أكبر من أي وقت مضى.
تحتاج المؤسسات التي تشغل أحمال التشغيل على AWS إلى عمود فقري للمراسلة يتمتع بنفس مستوى الأمان والموثوقية لأنظمتها الحيوية، ولكن دون تكبد العبء التشغيلي لإدارتها ذاتياً. وهذا بالضبط ما توفره خدمة IBM MQ SaaS على AWS:
تتطلب التطبيقات الحديثة السرعة والمرونة والأمان المدمج. مع IBM MQ كخدمة على AWS، تُعد هذه البرامج أساسية وليست اختيارية:
من المعاملات المصرفية إلى لوجستيات سلسلة التوريد، يدعم IBM MQ كخدمة على AWS الصناعات التي لا يمكن فيها التفاوض على الموثوقية:
يمثل إطلاق برنامج IBM MQ SaaS على AWS خطوة مهمة في جلب رسائل المؤسسات إلى البيئات التي تدير فيها الشركات الحديثة. من خلال الجمع بين موثوقية IBM MQ ورشاقة AWS، يمكن للمؤسسات تسريع التحديث مع ضمان وصول بياناتها الأكثر حساسية إلى حيث تحتاج إلى الوصول إليها. ستكون نسخة المثيلات المحجوزة IBM MQ SaaS على AWS متاحة اعتبارًا من 28 نوفمبر 2025.