احمِ بياناتك في IBM Cloud Object Storage الآن باستخدام النسخ الاحتياطية الأصلية.

سحابة الأمن التخزين

3 يونيو 2025

مؤلف

Jordan Freedman

Product Manager - IBM Cloud Object Storage (COS)

يسعدنا الإعلان عن إطلاق ميزة جديدة للنسخ الاحتياطي الأصلي، تُتيح للعملاء طريقة متقدمة وسلسة لنسخ بياناتهم احتياطيًا بشكل مستمر إلى خزنة نسخ احتياطي منفصلة ومحمية. يمثِّل هذا تطورًا كبيرًا في حماية البيانات والمرونة وإمكانية الاستعادة لمستخدمي تخزين الكائنات، حيث إن وجود نسخ احتياطية معزولة وغير قابلة للتغيير أمر بالغ الأهمية لتفادي مثل هذه الهجمات.

حل حديث لمشكلة حديثة

لا تزال برامج الفدية تشكِّل تهديدًا مستمرًا لجميع المؤسسات. وفقًا لبيانات IBM، ازداد عدد عصابات برامج الفدية، وحجم الشركات المستهدفة، وعدد طلبات الفدية خلال عام 2024.

تطورت هجمات برامج الفدية أيضًا لتستهدف البيانات الحيوية المخزنة لدى مزودي الخدمات السحابية. فقط في العام الماضي، أعلنت Halcyon عن اكتشاف طريقة جديدة يقوم فيها المهاجمون أولًا بالحصول على بيانات اعتماد حسابات مستخدمي الخدمات السحابية، ثم يستخدمون تلك الصلاحيات لتشفير البيانات باستخدام التشفير من جانب الخادم بمفاتيح يوفرها العميل (SSE-C). باستخدام تشفير (SSE-C)، يستخدم المهاجمون مفاتيحهم الخاصة لتشفير بيانات العملاء، ثم يطالبون بدفع فدية لفك التشفير، ما يضع العملاء أمام خيارين: دفع الفدية أو خسارة بياناتهم بالكامل. في حال عدم وجود نسخ احتياطية مناسبة، لا يمتلك العملاء أي وسيلة لاستعادة حساباتهم أو بياناتهم بعد وقوع الهجوم.

تعتمد أساليب النسخ الاحتياطي التقليدية عادةً على عمليات النسخ المجدولة أو الدورية. على سبيل المثال، قد يتم إجراء نسخة احتياطية كاملة يوميًا أو أسبوعيًا، بينما تلتقط النسخ الاحتياطية التزايدية التغييرات التي تحدث بينهما. ورغم فاعليتها، تنطوي هذه الأساليب على خطر كامن: فقد يتم فقدان التحديثات التي تمت بين فترات النسخ الاحتياطي أثناء الاستعادة.

في المقابل، تقدِّم ميزة Continuous Backup في IBM Cloud Object Storage تحسينًا يُحدث تحوُّلًا كبيرًا:

  • هدف نقطة استعادة شبه صفرية (RPO): نظرًا لأن التغييرات على الكائنات تتزامن فورًا مع مخزن النسخ الاحتياطية (Backup Vault)، يمكن استعادة البيانات مع حد أدنى من خطر الفقد.
  • التعافي المتسق: يمكنك الاسترجاع من أي نقطة ضمن نطاق الاستعادة (Recovery Range)، وليس فقط من وقت آخر نسخة احتياطية.
  • تقليل المخاطر: لم يَعُد هناك داعٍ للقلق بشأن فقدان التحديثات المهمة بين فترات النسخ الاحتياطي المجدولة.

هذا يعني أن المؤسسات يمكنها الآن تحقيق مستوى أعلى بكثير من استمرارية الأعمال والاستعداد للتعافي من الكوارث، دون التنازلات التقليدية.

السمات الرئيسية للنسخ الاحتياطي المستمر الأصلي

  • مخازن النسخ الاحتياطي: مورد جديد مخصص لتخزين النسخ الاحتياطية. يمكن إنشاء مخازن النسخ الاحتياطي في نفس مثيل Cloud Object Storage الذي يحتوي على الحافظة التي يتم نسخها احتياطيًا، أو في مثيل مختلف، أو حتى في حساب IBM Cloud منفصل.
  • تشفير مرن: يمكن تجهيز مخازن النسخ الاحتياطي باستخدام تشفير مُدار عبر IBM Key Protect، ما يمنحك تحكمًا كاملًا في مفاتيح التشفير ومتطلبات الامتثال.
  • الرؤية والمراقبة: تتوفر إمكانيات تتبُّع النشاط والمراقبة لمخازن النسخ الاحتياطي؛ ويمكن متابعة حالة سياسات النسخ مباشرة من الحافظة المصدر؛ كما يقدِّم كل نطاق استعادة تقريرًا بحالته وصحته، مع الإشارة إلى أي مشاكل أو أخطاء حدثت أثناء النسخ الاحتياطي.
  • إدارة الاحتفاظ: يتم تحديد فترات الاحتفاظ الأولية وفقًا للسياسات، ويمكن تمديدها داخل المخزن لتلبية متطلبات الامتثال أو الحوكمة.

طريقة أكثر ذكاءً لحماية بياناتك

يمكن للعملاء الذين يخزِّنون بيانات حساسة في IBM Cloud Object Storage الآن تعيين سياسات النسخ الاحتياطي مباشرةً على مستوى الحافظة. تتحكم هذه السياسات في:

  • أهداف مخزن النسخ الاحتياطي: المواقع التي يتم فيها حفظ النسخ الاحتياطية.
  • فترات الاحتفاظ الأولية: الإطار الزمني الذي سيتم فيه الاحتفاظ ببيانات النسخ الاحتياطي، مع مرونة في التمديد (ولكن ليس تقصيرها) داخل مخزن النسخ الاحتياطي.

تتم عمليات النسخ الاحتياطي بشكل مستمر، حيث يتم التقاط التغييرات في الوقت الفعلي على الكائنات وتخزينها في مخزن نسخ احتياطي مخصص. تُنشئ كل سياسة نسخ احتياطي نطاق استعادة داخل مخزن النسخ الاحتياطي، يمثِّل الفترة الزمنية التي يمكن خلالها استعادة البيانات.

عندما يحين وقت الاستعادة، يمكنك اختيار:

  • استرداد الكائنات في حافظة فارغة جديدة،
  • أو استعادة الكائنات في حافظة موجودة من اختيارك.

تتم استعادة الإصدارات الحالية من الكائنات فقط في الوقت المحدد، ما يضمن عملية استرداد متسقة ونظيفة.

طريقة العمل

احصل على الثقة من خلال استعادة بيانات متسقة، ومتوافقة، وعند الطلب في أربع خطوات سريعة:

  1. إنشاء مخزن النسخ الاحتياطي: اختَر الموقع المستهدف وخيارات التشفير وإعدادات المراقبة.
  2. تحديد نهج النسخ الاحتياطي: تطبيق النهج على الحافظة المصدر، مع تحديد مخزن النسخ الاحتياطي وتفاصيل الاحتفاظ.
  3. الحماية المستمرة: عندما يتم إنشاء كائنات في الحافظة المصدر أو تحديثها أو حذفها، يعمل نظام النسخ الاحتياطي تلقائيًا على مزامنة التغييرات إلى المخزن بدلًا من نقطة زمنية محددة.
  4. الاستعادة عند الطلب: تحديد نقطة زمنية ضمن نطاق الاسترداد لاستعادة أغراضك إلى الوجهة المطلوبة.

تحسين استمرارية الأعمال والاستعداد للتعافي من الكوارث اليوم

مع توفُّر ميزة النسخ الاحتياطي المستمر، أصبحت IBM Cloud Object Storage مجهزة لدعم الشركات في عالم تتغير فيه البيانات باستمرار. سواء أكنت بحاجة إلى تلبية معايير امتثال صارمة، أو الحماية من الحذف غير المقصود، أو تعزيز جاهزيتك للتعافي من الكوارث، فإن هذه الإمكانية الجديدة توفِّر حماية سلسة وموثوقًا بها ومرنة للبيانات.

ابدأ باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي المستمر الأصلية الآن لضمان أمان بياناتك الحساسة، وإمكانية استعادتها في أي وقت.

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