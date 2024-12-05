ارتفعت مدفوعات برامج الفدية الضارة إلى مستويات قياسية في عام 2024. في النصف الأول من العام، دفع الضحايا 459.8 مليون دولار أمريكي لمجرمي الإنترنت. وبلغت أكبر دفعة فدية تم الكشف عنها على الإطلاق 75 مليون دولار أمريكي دفعتها شركة غير معلنة مدرجة في قائمة Fortune 50 لمجموعة Dark Angels لبرامج الفدية الضارة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط دفع الفدية من أقل من 199 ألف دولار أمريكي في أوائل عام 2023 إلى 1.5 مليون دولار أمريكي في يونيو 2024. كما شهد متوسط الطلب على الفدية في عام 2024 زيادة كبيرة، حيث ارتفع إلى 2.73 مليون دولار أمريكي، أي زاد بقدر مليون دولار أمريكي تقريبًا عن عام 2023.

على الرغم من هذه المدفوعات القياسية، كان هناك انخفاض بنسبة 27.27% على أساس سنوي في عدد أحداث الدفع الخاصة ببرامج الفدية الضارة. وهذا يعني أنه في حين أن عدد المؤسسات التي تدفع الفدية أقل، إلا أن المؤسسات التي تدفع الفدية تدفع مبالغ أعلى بكثير. والسبب الرئيسي هو أن عصابات برامج الفدية الضارة تستهدف المؤسسات الأكبر ومزودي البنية التحتية الحيوية، مركزة على الهجمات البارزة وذات العائد الأكبر.