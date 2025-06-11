تحوُّل جذري في تكامل البيانات يبدأ الآن: نقدِّم لك watsonx.data integration

11 يونيو 2025
اليوم، تقدِّم IBM خدمة watsonx.data integration لمساعدة المؤسسات على توسيع نطاق تسليم البيانات الموثوق بها لأغراض التحليلات والذكاء الاصطناعي، مع تحرير فرق البيانات من قيود الأساليب المجزأة والمعتمدة على الأدوات، من خلال واجهة تحكُّم موحَّدة لتكامل البيانات.
يمكن أن تعيق استراتيجيات تكامل البيانات المصممة بشكل سيئ عملية توفير بيانات عالية الجودة وآمنة ومتوافقة، ما يؤثِّر سلبًا في التحليلات الفورية، ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وتحديث مستودعات البيانات، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
مع تزايد حجم مسارات البيانات، يواجه مهندسو البيانات تحديات في إدارة التكاليف والأداء والجودة. يقضي أغلب مهندسي البيانات 50% أو أكثر من وقتهم لمجرد صيانة المسارات والبنية التحتية الحالية، وأفاد 95% من قادة تكنولوجيا المعلومات إن مشكلات التكامل تُعيق اعتماد الذكاء الاصطناعي.
تواجه الشركات صعوبة في التعامل مع الدورة المستمرة من التحوُّلات في نماذج تخزين البيانات. هذا التغير المستمر أدى إلى انتشار مفرط لأدوات تكامل البيانات، ومسارات بيانات من الصعب صيانتها، وانخفاض في القيمة طويلة الأمد لأصول البيانات. أدى نقص الكفاءات في هندسة البيانات وعدم القدرة على إعادة استخدام مسارات البيانات الحالية إلى تكاليف باهظة وديون تقنية متراكمة.
تخيَّل عالمًا لا تضطر فيه إلى إعادة كتابة مسارات البيانات مع كل توجُّه جديد، حيث يتم فصل منطق الأعمال داخل مسارات البيانات عن بنية التخزين. تصوَّر نهجًا يمكنك من خلاله البناء لتحقيق هدف أعمال دون الحاجة إلى اختيار نمط محدد لتكامل البيانات (مثل التدفق في الوقت الفعلي، أو عمليات ETL/ELT الدفعات، أو التكرار). دعونا نمنع فرق البيانات من الاضطرار إلى تغيير السياق باستمرار أو تكييف المتطلبات قسرًا لتتناسب مع حلول محددة. ماذا لو امتلك مهندسو البيانات المرونة للعمل بأسلوب التأليف الذي يفضلونه، سواء أكان دون برمجة، أو ببرمجة منخفضة، أو قائمًا على البرمجة، بما يُتيح الاستفادة المُثلى من المهارات المتوفرة داخل مؤسستك؟
من خلال تكامل watsonx.data integration، توفِّر IBM واجهة تحكُّم موحَّدة لإنشاء مسارات بيانات قابلة لإعادة الاستخدام، ومفصولة عن نمط تكامل أو بنية تخزين محددة، ما يُلغي الاعتماد على الأدوات المتخصصة. إنه الحل الوحيد لتكامل البيانات التكيُّفي المصمم لتقليل الوقت المستغرق في صيانة وإعادة كتابة مسارات البيانات القديمة، والتخلص من تشتت الأدوات، مع تحسين التكلفة والأداء.
تم تصميم Watsonx.data integration ليقدِّم العديد من الفوائد التي تضمن استدامة استراتيجية تكامل البيانات لديك في المستقبل:
يُتيح Watsonx.data integration للمؤسسات توفير بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي باستخدام أي نمط من أنماط التكامل، من خلال واجهة تحكُّم موحَّدة لتكامل البيانات. لن تحتاج المؤسسات بعد الآن إلى إعادة كتابة المسارات باستمرار مع كل تحوُّل جديد في التكنولوجيا ويمكنها تبنّي مستقبل تسليم البيانات بشكل مرن وفعَّال وموثوق به. يتوفر Watsonx.data integration كمنتج مستقل أو كميزة مدمجة في IBM watsonx.data للمؤسسات التي تسعى إلى الحصول على تكامل البيانات، ومستودع بحيرة البيانات، وقدرات ذكاء البيانات معًا.
انضم إلينا مباشرةً في ندوة الإنترنت هذه من IBM حيث نستعرض كيف يمكن لخدمة watsonx.data integration تمكين فرق البيانات من توسيع نطاق تسليم البيانات لمبادرات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، أو احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا للحصول على نصائح مخصصة حول كيفية مساهمة watsonx.data integration في تقليل تشتُّت الأدوات، وخفض الدين التقني، وتحسين تكلفة وأداء مسارات البيانات لديك. دعونا نُعِد معًا تعريف حدود ما هو ممكن في مجال تكامل البيانات.
تعرَّف على كيفية توسيع نطاق تسليم البيانات الموثوق بها لتسريع الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل مؤسستك.