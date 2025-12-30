تعمل كلٌّ من IBM وIntel على تسريع تطورات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وتقنيات أشباه الموصلات، ودعم الأنظمة البنائية المفتوحة، وتقديم حلول حوسبة مرنة وفعّالة من حيث التكلفة للمؤسسات.
تسريع التحول في عصر الذكاء الاصطناعي

على مدى أربعة عقود، تعاونت IBM وIntel عند نقطة التقاء التقنية والأعمال. وترتكز شراكتهما على الابتكار والثقة وتحقيق أثر ملموس للعملاء.

اليوم، نواصل دفع حلول حوسبة مبتكرة ومرنة وفعّالة من حيث التكلفة، مثل مسرِّعات الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi 3 على IBM® Cloud. كما نسعى إلى تعزيز التطوّر في مجال أشباه الموصِّلات بفضل قوة IBM Research وخبرة Intel. ونقدِّم نتائج ملموسة للعملاء، مدعومة بتقنياتنا ونظامنا البنائي المفتوح وخبرتنا المتعمقة من IBM Consulting.

 
مجموعة من الشباب يجلسون في مكان عملهم ويكتبون تعليمات برمجية على أجهزة كمبيوتر في بيئة مكتب تكنولوجيا المعلومات.
مسرِّعات Intel Gaudi 3 على IBM Cloud

إطلاق العنان لحلول ذكاء اصطناعي جديدة وابتكارها ونشرها باستخدام مسرِّعات Intel Gaudi 3 على IBM Cloud، المصممة لمساعدتك على توسيع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل فعَّال من حيث التكلفة، مع أداء عالٍ ومرونة في النشر وتطوير مفتوح.

الابتكارات التكنولوجية تقنيات Intel تعزز أداء IBM® Watson NLP
توفِّر معالجات Intel Xeon Scalable أداءً محسَّنًا لعملاء IBM Watson NLP.
IBM watsonx.data وتحسينات Intel:
تعاونت IBM وIntel لتسريع أداء watsonx.data على معالجات Intel، مع تحسينات ثبت أنها تحقق أداءً أعلى على معالجات Intel Xeon Scalable من الجيلين الرابع والخامس.
تقنيات Intel تسرِّع عملية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) على watsonx.ai
التعاون لتسريع خادم watsonx.ai لنماذج تضمين النصوص
معالجات Intel Xeon من الجيل الرابع مع IBM Storage Fusion HCI
من خلال الاستفادة من معالجات Intel Xeon من الجيل الرابع مع IBM® Storage Fusion HCI، يمكن للمؤسسات تقليل حجم البنية التحتية الحالية واستهلاك الطاقة، مع الاستفادة من القدرات المتقدمة.
التعاون في البحث والتطوير في مجال أشباه الموصِّلات

تعمل كلٌّ من IBM وIntel على تجاوز حدود الممكن في تقنيات أشباه الموصِّلات. معًا، نركِّز على تطوير منطق الشرائح وتقنيات التغليف وبنى الشرائح للجيل التالي، بما في ذلك استكشاف مواد جديدة توفِّر أداءً أفضل، وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، وتمكِّن من توسيع النطاق بشكل أكبر.
التعاون في Albany Nanotech

تتعاون IBM وIntel في مجمَّع Albany NanoTech Complex التابع لشركة NY CREATES - أحد أكثر مراكز البحث والتطوير في مجال أشباه الموصِّلات تقدمًا في العالم. ويعمل الفريقان معًا في مجالات أبحاث المواد والطباعة الحجرية والتعبئة والتغليف والتكامل وغيرها من المجالات.
الابتكار في المواد والعمليات

نعمل معًا على تطوير وتطبيق مواد رائدة تعزّز طريقة تصنيع الشرائح وأدائها. ويُعد هذا التقدم مهمًا على نحو خاص حيث تتطلب أعباء العمل الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي متطلبات أكبر على تقنيات أشباه الموصلات أكثر من أي وقت مضى.
التطلع إلى المستقبل

من خلال الجمع بين قوة IBM في مجال الأبحاث ونطاق Intel التصنيعي، نُسهم في تسريع الانتقال من المختبر إلى خطوط الإنتاج.
في نشرات الأخبار أطلقت Red Hat مجتمع llm-d لتعزيز قدرات الاستدلال الموزع للذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع
مشروع جديد مفتوح المصدر بين Red Hat وIBM، وبدعم من Intel، يلبي أهم احتياجات مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي - وهو الاستدلال على نطاق واسع.
مُسرِّعات الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi 3 متاحة الآن على IBM Cloud
تعرَّف على كيفية إطلاق حلول ذكاء اصطناعي جديدة باستخدام مسرِّعات الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi 3 على IBM Cloud.
تتعاون كل من Intel وIBM لتوفير أداء أفضل من حيث التكلفة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي
تعرَّف على المزيد حول التعاون وتأثيره من خلال مقالتنا.
كيف تساعد Intel وIBM المؤسسات على تسريع الابتكار
أعلنت كلٌّ من IBM Cloud وIntel عن حلول جديدة للحوسبة السرية، وشراكة Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance، وسلسلة قمم عالمية.
شركتا IBM Cloud وIntel تطلقان بيئة اختبار سحابية مخصصة جديدة
أصبح بإمكان عملاء IBM Cloud virtual servers for VPC تجربة أداء معالجات Intel Xeon من الجيل الثاني والرابع عبر تطبيقات متنوعة.
الابتكار مع العملاء

خلال العامين الماضيين، نظَّمت كلٌّ من Intel وIBM سلسلة عالمية تضم 16 فعالية تعليمية وشبكية للعملاء. شارَك في هذه الفعاليات أكثر من 2,500 مشارك، حيث تم عرض طرق زيادة نتائج الذكاء الاصطناعي المؤسسي والأمن والسحابة الهجينة باستخدام حلول IBM Cloud المعززة بتقنيات Intel.

تُتيح هذه الفعاليات للحضور فرصة التعلّم من قادة الصناعة كيف يبتكرون تجارب أحدث وأكثر ثراءً لعملائهم، بما يسهم في نمو الإيرادات. من المقرر عقد الفعاليات القادمة في باريس وساو باولو وتورونتو وطوكيو.
منظومة Intel على IBM Cloud حلول VMware
رحِّل أعباء عمل VMware إلى IBM Cloud باستخدام أدواتك وتقنياتك ومهاراتك الحالية. التكامل والأتمتة مع Red Hat OpenShift تُسهمان في تسريع الابتكار من خلال خدمات مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات وغيرها.
حلول SAP
استفِد من بنية تحتية وحلول عالية الأداء تعزّز بيئة تكنولوجيا المعلومات في أعمالك. تُعَد منصة SAP على IBM Cloud سحابة جاهزة للمؤسسات لإدارة احتياجاتك من الأمان والموثوقية والامتثال.
حلول Red Hat
اجمع بين الابتكار من مجتمع عالمي من مطوري المصادر المفتوحة وخبرة لا مثيل لها في نماذج الصناعة والسحابة والذكاء الاصطناعي للتغلّب على التحديات بسرعة أكبر وتحقيق نتائج أفضل.
الحوسبة السرية من IBM
احمِ بياناتك باستخدام أوسع مجموعة من تقنيات أمن البيانات والتشفير من IBM Z وIBM LinuxONE ومعالجات Intel Xeon على IBM Cloud.
IBM Cloud Virtual Server for VPC
أجهزة افتراضية قابلة للتوسع بشكل كبير، فردية ومتعددة المستأجرين، يمكن إطلاقها بسرعة لتحقيق أقصى قدر من العزل الشبكي والتحكم. تساعد معالجات Intel Xeon على جعلها بسيطة وقوية وآمنة.
IBM Cloud Bare Metal Servers
خوادم تعمل دون نظام تشغيل، فردية ومخصصة بالكامل لمستأجر واحد لضمان أقصى أداء وأمان وتحكُّم. تساعد معالجات Intel Xeon على جعلها بسيطة وقوية وآمنة.
الموارد شركة IBM تمكِّن المؤسسات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي
تقدِّم IBM Cloud حلول سحابة هجينة يمكن نشرها بسهولة، مع قابلية توسع وتكلفة مناسبة باستخدام مسرِّعات الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi 3.
Intel وIBM Cloud - أفضل معًا
تم تصميم IBM Cloud المدعومة بتقنيات Intel لتقديم الأداء والأمان والمرونة الملائمة لتكلفة الملكية الإجمالية التي تحتاجها لتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات السحابة الهجينة اليوم وفي المستقبل.
نهج قائم على العلم
يمكن لريادة Intel في الصناعة إلى جانب نهج "علم الاستشارات" من IBM Consulting عبر IBM Consulting Advantage مساعدة العملاء على تسريع انتقالهم نحو المستقبل باستخدام أحدث التقنيات.
الخطوات التالية

اكتشِف أبحاث القيادة الفكرية التي تقدِّم البيانات والتحليلات والرؤى القابلة للتنفيذ لمساعدتك على مواجهة تحديات مستقبل الأعمال.

الشراكة مع IBM 

نمِّ أعمالك مع IBM - وعزِّز نموك مع حلولنا التقنية المبتكرة، وحوافزنا، ومواردنا المتكاملة.

كُن مستشارًا له هدف واضح، وانضم إلى فريقنا من المحترفين المتخصصين الذين يقودون الابتكار والتغيير.

تعرّف على أحدث مجموعة من تقاريرنا، وأدلّتنا الإرشادية، وأوراق الفكر الريادي (Thought Leadership) التي تساعدك على تنمية أعمالك.

