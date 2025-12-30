تعمل كلٌّ من IBM وIntel على تسريع تطورات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وتقنيات أشباه الموصلات، ودعم الأنظمة البنائية المفتوحة، وتقديم حلول حوسبة مرنة وفعّالة من حيث التكلفة للمؤسسات.
على مدى أربعة عقود، تعاونت IBM وIntel عند نقطة التقاء التقنية والأعمال. وترتكز شراكتهما على الابتكار والثقة وتحقيق أثر ملموس للعملاء.
اليوم، نواصل دفع حلول حوسبة مبتكرة ومرنة وفعّالة من حيث التكلفة، مثل مسرِّعات الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi 3 على IBM® Cloud. كما نسعى إلى تعزيز التطوّر في مجال أشباه الموصِّلات بفضل قوة IBM Research وخبرة Intel. ونقدِّم نتائج ملموسة للعملاء، مدعومة بتقنياتنا ونظامنا البنائي المفتوح وخبرتنا المتعمقة من IBM Consulting.
إطلاق العنان لحلول ذكاء اصطناعي جديدة وابتكارها ونشرها باستخدام مسرِّعات Intel Gaudi 3 على IBM Cloud، المصممة لمساعدتك على توسيع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل فعَّال من حيث التكلفة، مع أداء عالٍ ومرونة في النشر وتطوير مفتوح.
تعمل كلٌّ من IBM وIntel على تجاوز حدود الممكن في تقنيات أشباه الموصِّلات. معًا، نركِّز على تطوير منطق الشرائح وتقنيات التغليف وبنى الشرائح للجيل التالي، بما في ذلك استكشاف مواد جديدة توفِّر أداءً أفضل، وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، وتمكِّن من توسيع النطاق بشكل أكبر.
تتعاون IBM وIntel في مجمَّع Albany NanoTech Complex التابع لشركة NY CREATES - أحد أكثر مراكز البحث والتطوير في مجال أشباه الموصِّلات تقدمًا في العالم. ويعمل الفريقان معًا في مجالات أبحاث المواد والطباعة الحجرية والتعبئة والتغليف والتكامل وغيرها من المجالات.
نعمل معًا على تطوير وتطبيق مواد رائدة تعزّز طريقة تصنيع الشرائح وأدائها. ويُعد هذا التقدم مهمًا على نحو خاص حيث تتطلب أعباء العمل الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي متطلبات أكبر على تقنيات أشباه الموصلات أكثر من أي وقت مضى.
من خلال الجمع بين قوة IBM في مجال الأبحاث ونطاق Intel التصنيعي، نُسهم في تسريع الانتقال من المختبر إلى خطوط الإنتاج.
خلال العامين الماضيين، نظَّمت كلٌّ من Intel وIBM سلسلة عالمية تضم 16 فعالية تعليمية وشبكية للعملاء. شارَك في هذه الفعاليات أكثر من 2,500 مشارك، حيث تم عرض طرق زيادة نتائج الذكاء الاصطناعي المؤسسي والأمن والسحابة الهجينة باستخدام حلول IBM Cloud المعززة بتقنيات Intel.
تُتيح هذه الفعاليات للحضور فرصة التعلّم من قادة الصناعة كيف يبتكرون تجارب أحدث وأكثر ثراءً لعملائهم، بما يسهم في نمو الإيرادات. من المقرر عقد الفعاليات القادمة في باريس وساو باولو وتورونتو وطوكيو.
