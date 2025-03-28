كجزء من مجموعة E.ON، تدير شركة Westnetz واحدة من أكبر شبكات توزيع الطاقة في غرب ألمانيا. يوميًا، يقوم أكثر من 1,600 مهندس ميداني بمراقبة وصيانة حوالي 175,000 كيلومتر من خطوط الكهرباء و24,000 كيلومتر من أنابيب الغاز، بالإضافة إلى شبكات المياه والنطاق العريض التابعة للشركة. وكجزء من جهودها لضمان تشغيل البنية التحتية والمعدات بكفاءة، تنتج Westnetz سنويًا أكثر من 200,000 تقرير فحص وأمر عمل صيانة.
سعيًا لتحسين كفاءة التعامل مع هذه الطلبات، بحثت Westnetz عن طرق لتبسيط عملياتها بشكل مثالي، بهدف تقليل أوقات الدعم وزيادة الموثوقية. وعلى وجه الخصوص، كان الهدف الأساسي هو تمكين المهندسين الميدانيين من الوصول إلى المعلومات والبيانات بسرعة وسهولة—سواء أثناء العمليات اليومية العادية أو في حالات الطوارئ والانقطاعات.
لتحقيق هذا الهدف، ركزت الشركة على توحيد أنظمة الصيانة القائمة ومزامنة التطبيقات التي تدير أوامر العمل، ورسم خرائط المواقع، وتنبيهات الأعطال، وبيانات التوزيع.
تعاونت Westnetz مع ®IBM Consulting لتطوير تطبيق Grid Care الجديد للهاتف المحمول - وهو عبارة عن منصة صيانة موحدة يمكن الوصول إليها بسهولة باستخدام أجهزة Apple. اليوم، تزود الشركة مهندسيها الميدانيين بجهاز iPhone وiPad، مما يسمح لهم بالوصول الفوري إلى جميع التفاصيل ذات الصلة—مثل أوامر العمل، والخرائط، ومخططات الدوائر، وأدلة الصيانة، وبيانات الأنظمة—من خلال واجهة واحدة على أي جهاز.
كما يتيح الحل جهود توزيع أكثر ديناميكية. والآن، في حالة حدوث انقطاع أو طارئ آخر، يمكن للفنيين القريبين تلقي إشعارات فورية بالمشكلة والاستجابة بسرعة لحلها قبل العودة إلى خطط الصيانة المجدولة.
تم تطوير تطبيق Grid Care لأول مرة بواسطة فريق ™IBM Garage في مختبر IBM® لتجارب العملاء كجزء من شراكة IBM Apple. وبعد الإطلاق، استمر دعم الحل وتحديثه من قبل IBM ضمن خطة الهندسة الرقمية للمنتجات.وكجزء من التصميم، حرص فريق IBM على تسهيل عملية نقل الملفات المختلفة التي يتم الوصول إليها عبر الأجهزة المحمولة، مع دعم تنزيل الملفات الكبيرة للاستخدام دون اتصال بالإنترنت.
مع تطبيق Grid Care، يمكن لكل مهندس ميداني في Westnetz الآن إتمام مهمة إضافية يوميًا في المتوسط، مما يعادل زيادة بنسبة 10% في الإنتاجية. وعلى وجه الخصوص، يوفر التطبيق وصولًا مركزيًا إلى الوثائق، مما يساعد المستخدمين على العثور على جميع المعلومات التي يحتاجونها بسرعة وسهولة. وقد ساعد هذا التحسين Westnetz على رفع معدل الإصلاح الناجح من المرة الأولى، مما عزز من توفر خدماتها الحيوية بشكل كبير.
في الوقت نفسه، يعمل الحل بشكل استباقي على الاحتفاظ بنسخ غير متصلة من أوامر العمل ذات الصلة وبيانات خرائط الشبكة الشاملة على كل جهاز محمول. وهذا يضمن استمرار جهود الشركة في الإصلاح والصيانة بسلاسة حتى أثناء انقطاع الشبكة أو العمل في المناطق النائية. علاوة على ذلك، تتيح الواجهة البسيطة والوظائف المتقدمة للمنصة التي طوّرتها IBM للعميل تعزيز فريقه الحالي من الفنيين بسهولة، سواء من خلال توظيف موظفين مؤقتين أو متعاقدين خارجيين، عندما ترتفع الطلبات أو تتزايد طلبات الدعم.
Westnetz GmbH (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) هي أكبر مشغل لشبكة توزيع الطاقة في غرب ألمانيا، وتختص بتخطيط وبناء وتشغيل شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والنطاق العريض في مناطق شمال الراين وستفاليا، وراينلاند بالاتينات، وساكسونيا السفلى. يقع مقر الشركة الرئيسي في دورتموند، ألمانيا، وهي شركة تابعة لمزود خدمات البنية التحتية والطاقة Westenergie AG وعضو في مجموعة E.ON Group.
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