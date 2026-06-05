الذكاء الاصطناعي الوكيل يُبسّط مهام سير عمل الرعاية الصحية

تعاونت ViClinic مع IBM لدمج الذكاء الاصطناعي الوكيل المحكوم مباشرة في مهام سير عمل الرعاية الصحية. باستخدام IBM watsonx Orchestrate، طوّرت ViClinic عدة وكلاء ذكاء اصطناعي يدعمون المراحل الرئيسية لرحلة المريض، بدءًا من الاستقبال ما قبل الزيارة إلى التوثيق السريري، وتنسيق الرعاية، والموافقة المسبقة، والترميز، والفوترة، والمتابعة.

ويعمل الوكلاء بناءً على نماذج أساسية تُدار من خلال منصة IBM watsonx.ai ويخضعون لحوكمة IBM watsonx.governance لدعم الامتثال، وقابلية التدقيق، والإشراف البشري. ويساعد هذا في ضمان عمل الذكاء الاصطناعي ضمن مهام سير العمل السريرية مع إبقاء الأطباء متحكمين في اتخاذ القرارات.

ولتمكين مهام سير عمل مراعية للسياق في الوقت الفعلي، يدمج نظام تشغيل الرعاية الصحية الوكيل من ViClinic، المعروف اختصارًا بـ AHOS، البيانات السريرية والتشغيلية من خلال بنية هجينة تجمع بين قدرات IBM watsonx.data وخدمات البيانات المملوكة لشركة ViClinic، إلى جانب البنية التحتية على سحابة IBM Cloud وMicrosoft Azure. وتربط هذه الطبقة الموحدة بين عمليات المريض ومقدم الخدمة والجهة الدافعة، ما يحوّل مهام سير العمل اليدوية والمجزأة إلى عمليات منسقة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.