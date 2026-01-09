تتعاون جامعة تسمانيا مع IBM لتبسيط مهام سير العمل الأكاديمي وتعزيز تجربة الطلاب
تُعرَف جامعة تسمانيا (UTAS) بتميزها في التدريس والبحث والابتكار. بفضل فروعها المنتشرة في مختلف المدن، تعزز جامعة تسمانيا مجتمعًا تعاونيًا من الطلاب والباحثين والشركاء الصناعيين. لكن تعقيد عملياتها الأكاديمية أدى إلى إبطاء تقديم الدعم المخصص والابتكار. كان التنقل بين مواد المقررات، وجمع وثائق البحث، والحصول على الموافقات الأخلاقية، والتعامل مع المتطلبات الإدارية عمليات تستغرق وقتًا طويلًا وغير فعَّالة لكلٍّ من الطلاب والباحثين، ما أدى إلى حدوث تأخيرات وإعاقة الابتكار.
لمعالجة هذه التحديات، احتاجت UTAS إلى حل ذكي وقابل للتوسع يُسهم في تبسيط سير العمل، وتسريع اتخاذ القرار، وتحرير الوقت للإبداع والاكتشاف والتعاون، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية وضمان النشر الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
دخلت جامعة تسمانيا في شراكة مع شركة IBM لإعادة تصوُّر كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لدعم التعلم والعمليات. بدأت الرحلة بمشروع AI CourseMate في كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث طوَّر الطلاب والباحثون مساعدًا ذكيًا مشتركًا باستخدام IBM® watsonx.ai AI Studio . على وجه التحديد، عمل حل IBM® watsonx Orchestrate كمنصة أساسية لجميع الوكلاء، ما مكَّن الطلاب والباحثين من استخدام أدوات منخفضة الكود/دون كود لتبسيط الوصول إلى مواد المقررات. واستخدموا مجموعة أدوات IBM® watsonx.governance لمراقبة وتتبُّع وإدارة جميع نماذج الذكاء الاصطناعي.
استضافت المنصة IBM® Cloud هذا المشروع، ما ساعد على إدخال الذكاء الاصطناعي الوكيل في أنظمة الجامعة، ومكَّن UTAS من الانتقال من العمليات اليدوية إلى حلول ذكية وقابلة للتوسع. لم يقتصر هذا التطبيق على إظهار قدرة الذكاء الاصطناعي على تجاوز حدود الصف الدراسي، بل أبرز أيضًا أهمية تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بمسؤولية.
حقق التعاون بين UTAS وIBM نتائج كبيرة في كلٍّ من التعلم والعمليات. مكَّن النموذج الأولي لمشروع AI CourseMate الطلاب من المشاركة في إنشاء وكلاء أذكياء ساعدوا على تبسيط الوصول إلى الموارد الأكاديمية وتقليل المهام اليدوية. ساعد الحل على تحقيق دقة استجابة بلغت 90.9% ونسبة نجاح للطلبات بلغت 88% من خلال المعالجة المؤتمتة بواسطة الوكلاء.
استضافت IBM Cloud المنتج الأولي القابل للتطبيق (MVP)، ما أثبت إمكانيات حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل في تبسيط مهام سير العمل الإدارية وتقديم دعم ذكي للطلاب والموظفين على حد سواء. لقد حسَّنت هذه المبادرة الكفاءة التشغيلية، وعززت التعاون بين الكليات، وقدَّمت للطلاب خبرة عملية في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يوضِّح كيف يمكن للتصميم المشترك بين الأوساط الأكاديمية والصناعة إنتاج حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وملتزمة بالأخلاقيات.
جامعة تسمانيا (UTAS)، الجامعة الوحيدة في الولاية، وتحظى بالاعتراف العالمي لتميّزها في التعليم والبحث والاستدامة، تم تصنيفها الأولى عالميًا في مجال العمل المناخي. مع وجود فروع في هوبارت ولانسلستون وبيرني وسيدني، تدفع UTAS الابتكار والتعلم العملي لمعالجة التحديات العالمية وإحداث تأثير حقيقي في أرض الواقع.
