تُعد Target Group مزوّداً رائداً لخدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO)، حيث تقدّم خدماتها لعملاء في قطاعات متعددة مثل الخدمات المالية، والهيئات الحكومية، وشركات التأمين وغيرها. ومع توسّع قاعدة عملاء الشركة وتزايد أحمال التشغيل، بدأت البنية التحتية القديمة لتقنية المعلومات تعجز عن مواكبة المتطلبات المتصاعدة. وأصبحت الأنظمة تواجه صعوبة في تلبية احتياجات الأداء المرتفعة، مما أدى إلى مخاطر ملموسة شملت فترات تعطل محتملة، وبطء في المعالجة، وثغرات أمنية محتملة.

وبالنسبة لشركة تعتمد سمعتها على تقديم خدمات آمنة ومستمرة على مدار الساعة، كان هذا يمثل تهديداً جوهرياً. كانت Target Group بحاجة ماسّة إلى بنية تحتية حديثة وقابلة للتوسع، قادرة على التعامل مع الطلب المتزايد، وضمان توافر عالٍ، وتلبية متطلبات أمنية صارمة — وكل ذلك من دون أي تعطيل للعمليات الجارية.