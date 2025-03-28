تمتلك شركة SegurCaixa Adeslas، ضمن بنيتها التحتية التكنولوجية، تثبيتًا محليًا لمنصة IBM API Connect® v5، وهي منصة شاملة لإدارة واجهة برمجة التطبيقات، والتي استخدمتها لتكامل التطبيقات على مدار سنوات. والآن، أدت خطة التحول الرقمي للشركة إلى تسريع العمليات وزيادة عدد ووتيرة تطوير واجهة برمجة التطبيقات، ما زاد من الحاجة إلى تحديث هذه المنصة للتكيف مع السيناريو الرقمي الحالي.
يتضمن التحول الرقمي الفعال لأي شركة تحسين العمليات لتقديم خدمة سلسة تتماشى مع العصر الرقمي الذي نعيشه الآن. ومن هذا المنطلق، تُعد واجهات برمجة التطبيقات عنصرًا أساسيًا في تحول الشركات، حيث إنها تسهل الربط والتكامل بين العناصر الرقمية المختلفة ولها تأثير في الخدمات التي يتفاعل معها العميل النهائي.
تلتزم شركة SegurCaixa Adeslas، وهي شركة تابعة لمجموعة Mutua Madrileña ومملوكة لبنك CaixaBank، بالابتكار في جوهرها من أجل تقديم خدمة مرنة وملائمة لعملائها.
تطلبت خطة التحول الرقمي التي تشارك فيها الشركة إجراء تغيير كبير في التثبيت المحلي لمنصة API Connect، والتي كانت تعمل على الإصدار الخامس. ومن خلال تسريع عمليات التطوير وزيادة تطوير واجهات برمجة التطبيقات وفقًا للوتيرة الرقمية الحالية، احتاجت SegurCaixa Adeslas إلى تطوير هذه المنصة من أجل الحصول على قابلية أكبر للتوسع وتحمل عبء المعالجة المتزايد الذي يحدثه التحول الرقمي تدريجيًا.
وفي الوقت ذاته، احتاجت الشركة أيضًا إلى تكييف نموذج حوكمة واجهة برمجة التطبيقات وأدوات الإدارة للسماح لفرق التطوير بتسريع بناء واجهات برمجة التطبيقات ونشرها من دون فقدان السيطرة والجودة على هذه الأصول. وقد نتج عن الإصدار الحالي نموذج لم يكن مرنًا للغاية ومعقدًا في التشغيل وغير متكامل بشكل جيد مع منصة عمليات التطوير وتأكيد الجودة الخاصة بالشركة.
كما يمثل عدم التوافر بصورة كبيرة أحد القيود التي واجهتها شركة SegurCaixa Adeslas في مرحلة التحديث هذه. وعلى الرغم من أن المنصة قد أظهرت قوة كبيرة حتى الآن، فإن أي انقطاع في الخدمة كان له تأثير في الأنظمة ويمكن أن يؤثر كذلك في خدمات تكنولوجيا المعلومات لدى الشركة.
وأخيرًا، كان لدى الشركة أيضًا متطلبات للتمكن من الاختبار من خلال بيئة تشغيلية لاختبار التشغيل التجريبي، وهو ما يمكن معالجته من خلال تطور منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات.
لطالما ظلت شركة IBM شريكًا تقنيًا رئيسيًا لشركة SegurCaixa Adeslas لسنوات. ولتلبية احتياجات التحول الرقمي اليوم، قررت شركة التأمين الاعتماد على شركة IBM لتطوير منصتها لإدارة واجهة برمجة التطبيقات API إلى أحدث إصدار API Connect v10.
لتجنب التأثير في الأنظمة والتطبيقات الحالية التي تعمل على المنصة القديمة للشركة، ولتمكين الشركة من الاستمرار في تقديم خدمة مبتكرة من دون انقطاع، تم اختيار منصة IBM Cloud Pak for Integration (CP4i) وعلى وجه التحديد، تم تنفيذ عملية الترحيل هذه على منصة الحاويات OpenShift، التي تحتوي على مجموعتين مختلفتين ومتوفرة في السحابة الخاصة بشركة التأمين. ومن ثَمَّ، فإن نموذج النشر القائم على الحاويات هذا يتيح لشركة SegurCaixa Adeslas مرونة كبيرة عندما يتعلق الأمر بإدارة البنية التحتية والسعة والتوسع.
وقد أتاحت هذه العملية برمتها إمكانية دمج قدرات السحابة الخاصة بالشركة من حيث التوافر العالي والتشغيل والمراقبة بشفافية في منصة واجهة برمجة التطبيقات.
شكلت خبرة شركة IBM في المشاريع في هذا المجال ومعرفتها بمنصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات بعض الأسباب التي جعلت شركة SegurCaixa Adeslas تقرر الاعتماد على IBM كشريك تقني لعملية الترحيل والتحديث هذه.
يسمح الترحيل إلى الإصدار API Connect v10 حاليًا لشركة SegurCaixa Adeslas بالعمل مع بيئة متاحة بدرجة عالية، ما يوفر قابلية أكبر للتوسع ويلبي متطلبات الأمان في العصر الرقمي.
بفضل هذا التطور في المنصة، تم تبسيط عمليات نشر واجهات برمجة التطبيقات الجديدة والإصدارات الجديدة من منتجات واجهة برمجة التطبيقات من خلال التكامل مع منصة عمليات التطوير. وهذا يقود إلى إنشاء منتجات وخدمات رقمية جديدة بسرعة أكبر لصالح العملاء.
وبفضل عملية الترحيل هذه، يتم استخدام المنصة بشكل مكثف، حيث يتم تشغيل 4.7 ملايين مكالمة APICalls يوميًا، بمعدل يصل إلى 110 مكالمات في الثانية. في المقابل، قامت شركة SegurCaixa Adeslas بنقل حوالي 270 واجهة من واجهات برمجة التطبيقات إلى المنصة الجديدة، حيث أصبحت لديها الآن الموارد اللازمة لإدارة منصة حديثة لواجهة برمجة التطبيقات التي تفيد بنيتها التحتية الكاملة لتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت الشركة أيضًا إلى أن هناك أكثر من 100 تطبيق يستخدم واجهات برمجة التطبيقات، ما يشير إلى أن المنصة تقدم قيمة هائلة لشركة SegurCaixa Adeslas اليوم، وهو ما يترجم إلى تميز أكبر في عروض الخدمات الرقمية المتاحة لعملائها النهائيين.
SegurCaixa Adeslas هي شركة تأمين بخلاف التأمين على الحياة تتصدر سوق التأمين الصحي في إسبانيا وهي شركة ذات صلة في مجال التأمين ضد الحوادث والتأمين على المنازل والتجارة. تحمي الشركة صحة أكثر من 10.7 ملايين عميل من حاملي بوالص التأمين الصحي بفضل فريق طبي واسع النطاق مكون من أكثر من 53,000 متخصص في مجال الصحة و1,425 مركزًا طبيًا و219 مستشفى متعاقدًا و25 مركزًا طبيًا خاصًا بها.
تتعهد الشركة بحماية صحة حاملي بوالص التأمين وأصولهم، وهي مهمة تتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع وتنفذها من دون إهمال نموذج النمو المربح والمستدام لديها.
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