خدمات مصرفية سلسة بفضل التكامل القوي
كجزء من رحلة التحول الرقمي لديه، سعى بنك قطر للتنمية (QDB) إلى تحديث بنيته التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الخدمات المصرفية، وضمان الأمان والامتثال. كانت بيئة تكنولوجيا المعلومات الحالية للبنك مبنية على IBM App Connect Enterprise (ACE). ومع تطوُّر التكنولوجيا، أدرك بنك قطر للتنمية الحاجة إلى الانتقال نحو بنية أكثر حداثة قائمة على السحابة وعلى واجهات برمجة التطبيقات.
أعطى البنك الأولوية لتحسين التكامل والمراقبة وإدارة الموارد بهدف رفع موثوقية التطبيقات، وخفض الأعباء التشغيلية، وتعزيز الابتكار. كان الهدف هو تنفيذ حل قادر على دعم التطبيقات المعبأة في حاويات، ما يُتيح المرونة وقابلية التوسع مع الحفاظ على معايير أمان قوية.
بدأ بنك قطر للتنمية رحلة التحديث، مستفيدًا من IBM Cloud Pak for Integration (CP4I) وIBM Instana وIBM Turbonomic لتعزيز بنيته التحتية المصرفية الرقمية.
وقد ساعدت هذه الحلول مجتمعةً على تحديث عمليات البنك، وتقديم تجربة خدمات مصرفية قابلة للتوسع وآمنة وفعَّالة.
مكَّن التعاون مع IBM بنك قطر للتنمية من تحسين خدماته المصرفية الرقمية بشكل كبير، وتحسين تجارب العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وقد أدَّت هذه التطورات إلى تعزيز مكانة بنك قطر للتنمية كجهة رائدة في الخدمات المصرفية الرقمية، ما ساعده على تقديم تجربة استثنائية لعملائه ووضع معيار جديد للكفاءة التشغيلية في القطاع المالي.
يُعَد بنك قطر للتنمية (QDB) مؤسسة مالية مقرها الدوحة - قطر، وتكرِّس جهودها لدعم التنويع الاقتصادي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. تأسَّس بنك قطر للتنمية في عام 1997، ويقدِّم حلولًا مالية واستشارية مبتكرة لتمكين رواد الأعمال والشركات. ومن خلال التركيز على تعزيز التنمية المستدامة، يقدِّم البنك خدماته لمجموعة واسعة من العملاء في مختلَف الصناعات، ما يساهم في تحقيق رؤية قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
