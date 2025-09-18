كجزء من رحلة التحول الرقمي لديه، سعى بنك قطر للتنمية (QDB) إلى تحديث بنيته التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الخدمات المصرفية، وضمان الأمان والامتثال. كانت بيئة تكنولوجيا المعلومات الحالية للبنك مبنية على IBM App Connect Enterprise (ACE). ومع تطوُّر التكنولوجيا، أدرك بنك قطر للتنمية الحاجة إلى الانتقال نحو بنية أكثر حداثة قائمة على السحابة وعلى واجهات برمجة التطبيقات.

أعطى البنك الأولوية لتحسين التكامل والمراقبة وإدارة الموارد بهدف رفع موثوقية التطبيقات، وخفض الأعباء التشغيلية، وتعزيز الابتكار. كان الهدف هو تنفيذ حل قادر على دعم التطبيقات المعبأة في حاويات، ما يُتيح المرونة وقابلية التوسع مع الحفاظ على معايير أمان قوية.