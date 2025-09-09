تعمل OCC على تسريع ترقيات النظام وتعزيز مرونة السوق باستخدام حلول IBM Sterling المعتمدة على الحاويات
تُعد Options Clearing Corporation (OCC) جهة المقاصة المركزية الوحيدة للخيارات المدرجة في الولايات المتحدة. وتخدم الشركة أكثر من 100 عضو مقاصة، بما في ذلك بعض أكبر شركات الوساطة الأمريكية، وشركات الأوراق المالية، وتجار العقود المستقبلية. وتعتمد هذه المؤسسات على خدمات OCC في المقاصة وإدارة المخاطر بشكل فعّال. وبفضل تاريخ يمتد لأكثر من 50 عامًا، حصلت OCC على تصنيف مؤسسة أسواق مالية بالغة الأهمية للنظام (SIFMU) في عام 2012، وهو ما رسّخ دورها المحوري في السوق الأمريكية.
ومع ذلك، واجهت المؤسسة تحديات في إدارة التعقيد المتزايد للمعاملات عبر نظامها البنائيّ. فقد أدت العمليات اليدوية، والتحديثات التي تستغرق وقتاً طويلاً، ومشكلات قابلية التوسع، والحاجة إلى أمن محكم إلى زيادة صعوبة التكامل والحوكمة في البنية التحتية القديمة لتكنولوجيا المعلومات. وواجهت OCC بطئًا شديدًا نتيجة العمليات اليدوية المرهقة ودورات الترقية التي كانت تستغرق ما يصل إلى 18 شهرًا حتى لإجراء تحديثات طفيفة في الإصدارات. كان من الضروري أن تُحدث OCC بنيتها التحتية وأن تتبنى تقنيات حديثة لضمان استمرارية المرونة والأمن في سوق الخيارات المدرجة في الولايات المتحدة.
بدافع الحاجة إلى تسريع دورات الترقية وتعزيز الوظائف، استعانت OCC بخبرة فريق IBM Client Engineering. وقد صمَّم فريق IBM حلًا قائمًا على الحاويات باستخدام برنامج تبادل البيانات IBM Sterling B2B، والتي شملت IBM Sterling B2B IntegratorTM، و™Sterling External Authentication Server (SEAS)، و ™Sterling Secure Proxy، و™Sterling Control Center Monitor.
تتضمن خطة التنفيذ اتباع نهج مزدوج يتيح دعم بيئة تبادل البيانات التقليدية B2B إلى جانب الحل الجديد المعتمد على الحاويات في آن واحد. وتؤمن هذه الاستراتيجية الدعم المستمر للمشاركين في سوق الخيارات، مما يسمح لشركة OCC باختبار البيئتين بشكل مستقل وبالتوازي قبل الانتقال الكامل إلى الحاويات. كما أن هذا الانتقال يعالج تحديًا آخر يتمثل في إدارة أكثر من 100 اتصال لجهات المقاصة الأعضاء، إضافة إلى معالجة ما يزيد عن 500 جيجابايت من البيانات اليومية. وتتوقع OCC أن ترتفع أحجام المعاملات بشكل كبير بعد ترحيل العملاء إلى Sterling File Gateway أو B2B Integrator.
سيمكن التحول إلى بيئة الحاويات OCC من استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيق تدابير أمنية إضافية. فالاهتمام الحذر لدى الشركة بتبني الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في أتمتة اكتشاف Helm charts الخاصة بحاويات Kubernetes، وتحسين العمليات التجارية، وتعزيز مستويات الأمن، وزيادة القدرة على التتبع. كما أن تسريع الترقيات سيحرر موارد إضافية يمكن استثمارها في الابتكار المستقبلي وتحسين العمليات.
من خلال اعتماد برمجيات تعمل في بيئة الحاويات، تخطط OCC لتقليص فترات دورات الترقية بشكل جذري. فالتحديثات الطفيفة، التي كانت تستغرق سابقًا ما يقرب من 18 شهرًا، ستُنجز الآن خلال يوم ونصف فقط. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التسارع الكبير إلى تحقيق وفورات مالية ملموسة وتحسين الكفاءة التشغيلية على نطاق واسع. يوضح Moin Syed، مدير تكامل البرمجيات الوسيطة في OCC، الأثر قائلاً: "بفضل IBM Sterling containers، لم نعد مقيدين بالماضي — بل نبني مستقبل البنية التحتية المالية." يتيح الانتقال إلى معمارية الحاويات خاصية التوسع التلقائي لمعالجة أكثر من 500 جيجابايت من المعاملات اليومية، مما يحسّن تجربة أعضاء المقاصة. كما يُعِدّ هذا الانتقال OCC لاعتماد بيئة السحابة الهجينة، الأمر الذي يعزز قدرتها على التكيف مع تقلبات السوق المتزايدة.
وستشهد العمليات اليومية لشركة OCC أيضًا تحسينات ملموسة، من بينها تبسيط المهام الأمنية، وتطوير قدرات المراقبة التي رصد مقاييس مفصلة وتطلق تنبيهات أكثر فعالية. ومع مواصلة OCC رحلة التحديث، فإنها تعزز شراكتها مع IBM، التي تواصل تزويدها بالأدوات والخبرات اللازمة للبقاء في طليعة الابتكار في مجال تقنيات الأسواق المالية. يقول Greg Hanson، كبير مهندسي البنية التحتية في OCC: "كان الانتقال إلى الحاويات النتيجة الطبيعية والمنطقية، لأنه لم يكن بإمكاننا ببساطة أن نظل في حالة جمود — فكما تبتكر IBM، يجب أن نبتكر نحن أيضًا."
تُعد Options Clearing Corporation (OCC) أكبر مؤسسة مقاصة لمشتقات الأسهم على مستوى العالم. تأسست الشركة في عام 1973، وتكرّس جهودها لتعزيز الاستقرار ونزاهة الأسواق من خلال توفير خدمات المقاصة والتسوية لعقود الخيارات والعقود المستقبلية وعمليات إقراض الأوراق المالية. وبصفتها مؤسسة أسواق مالية بالغة الأهمية للنظام (SIFMU)، تعمل OCC تحت إشراف هيئة الأسواق والأوراق المالية الأمريكية (SEC)، واللجنة الأمريكية لتداول السلع الآجلة (CFTC)، ومجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفيدرالي. وتضم OCC أكثر من 100 عضو مقاصة، وتقدم خدمات المقاصة والتسوية المركزية لعشرين بورصة ومنصة تداول. توفر OCC أيضًا موارد تعليمية مجانية وتفاعلية حول فوائد ومخاطر تداول الخيارات، من خلال مجلس Options Industry Council (OIC).
