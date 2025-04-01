IBM Sterling File Gateway
بوابة متطورة قابلة للتوسع وآمنة ودائمة التشغيل، تدمج عمليات نقل الملفات على منصة واحدة
رسم توضيحي لشخصين يجلسان على مكتبين ويعملان على كمبيوتر محمول
دمج عمليات نقل الملفات المستندة إلى الحافة وتأمينها

تدمج IBM Sterling File Gateway جميع عمليات نقل الملفات القائمة على الإنترنت في بوابة متطورة واحدة قابلة للتوسع وآمنة ودائمة التشغيل.

يوفر حل نقل الملفات المُدار الفعال هذا مجموعة من الميزات، بما في ذلك:

  • قدرات نقل الملفات المُدارة (MFT) الشاملة تشمل المراقبة والإدارة والأتمتة الذكية لعمليات نقل الملفات.
  • توجيه كميات هائلة من الملفات الواردة والصادرة وتحويلها حسب أسماء الملفات أو المحتوى أو بناءً على معايير أخرى.
  • نشر السحابة الهجينة من خلال حاويات معتمدة.
  • التكامل السلس مع واجهات RESTful API.
  • التوفر العالي من خلال IBM Sterling® Global Mailbox.

تُمكِّن هذه الوظيفة الغنية الشركات من خفض تكاليف إدارة عمليات نقل الملفات وتسريع الوقت اللازم لتحقيق الإيرادات وتحسين رضا الشركاء التجاريين.

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تمكين أقصى قدر من توفر عمليات نقل الملفات الحيوية باستخدام IBM Sterling Global Mailbox
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نظرة عامة على قيمة الأعمال من IDC لحلول تكامل الأعمال بين الشركات وإدارة نقل الملفات من IBM Sterling
الفوائد
خفض تكاليف التشغيل

خفض تكلفة الملكية لتشغيل أحدث بوابة متطورة وتسريع الوقت اللازم لتحقيق إيرادات وتحسين رضا الشركاء.
تقليل زمن التثبيت والتصحيح

تقليل وقت التثبيت والتصحيح بشكل كبير من ساعات إلى دقائق من خلال نشر الحل الخاص بك باستخدام حاوية معتمدة تحتوي على جميع العناصر المطلوبة.
العمليات بين الشركات عالية التوفر

تمكين التوفر العالي وقابلية التوسع للاتصالات الموجَّهة نحو العملاء وعمليات الأعمال الحساسة.
أهم المميزات
حاويات معتمدة يوفر حل IBM Certified Containers for IBM Sterling® B2B إصدارات منتجات آمنة على المستوى المطلوب للمؤسسات ومصممة للنشر السلس وإدارة دورة حياة المنتج. تتضمن هذه الحاويات خدمات برمجية مدمجة تبسط عملية التثبيت والتكوين وتدير عمليات الترقيات، والتراجعات إلى حالات سابقة، بكفاءة وتتيح قابلية التوسع وتوفر أمانًا فعالًا. اقرأ المستندات الفنية
العلاقات المُدارة مركزيًا مع المجتمعات بين الشركات يعمل موقع IBM Sterling® Partner Engagement Manager مع IBM Sterling File Gateway لتحقيق مركزية عمليات إعداد وانضمام الشركاء الجُدُد وتحسينها وإدارتها. تساعد عمليات تهيئة وإعداد الخدمة الذاتية والحملات على ضمان عدم تقادم معلومات الاتصال والشهادات الأمنية، مما يمنع حدوث أخطاء في العمليات. اقرأ المستندات الفنية
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