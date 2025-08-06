Mitsui & Co., Ltd.
لقد وضعت شركة Mitsui & Co. الاستدامة كقضية إدارية رئيسية، وتواصل معالجتها من خلال أنشطة تجارية متنوعة. تقدم الشركة "farmers 360° link،" والتي تخلق تجربة مستدامة جديدة من خلال ربط مزارعي القطن (المنتجين) في زامبيا، أفريقيا بالمستهلكين في اليابان. يستخدم هذا النظام تقنية سلسلة الكتل لتصوير رحلة المواد الخام المستخدمة في المنتجات، ويعزز أيضًا قيمة المنتج من خلال إيصال أفكار المنتجين وقصصهم إلى المستهلكين. كما يتيح للمستهلكين دعم المنتجين مباشرة من خلال المنصة. كان مفتاح تحقيق هذا النجاح هو تطوير تطبيقات أجهزة محمولة مناسبة لكل من المنتجين، الذين غالبًا ما يكونون غير مطلعين إلى حد كبير على الهواتف الذكية بسبب بيئات الاتصال الضعيفة، والمستهلكين، الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المنتجات، وربط كلا الجانبين. اختارت الشركة IBM كشريك لها في الإبداع المشترك لتطوير التطبيقات. إن النظام، الذي تحقق بفضل اختبارات المستخدم الشاملة والخبرة الواسعة لخبراء IBM® Garage، استقطب قدرًا كبيرًا من الاهتمام، ويُستخدم الآن من قبل عدد من العلامات التجارية الرائدة للملابس.
شركة Mitsui & Co. توفر "farmers 360° link"، وهو نظام تتبع للمنتجات الزراعية يربط مباشرةً، عبر سلسلة الكتل، المزارعين في زامبيا بإفريقيا الذين يزرعون القطن باستخدام أساليب الزراعة المستدامة بالمستهلكين اليابانيين الذين يشترون منتجات الملابس المصنوعة من هذا القطن. واجهنا التحدي في تحقيق هذا النظام في تطوير تطبيق الأجهزة المحمولة ("field app") لاستخدامه من قِبل مديري الزراعة في زامبيا الذين يشترون القطن محليًا، بالإضافة إلى تطبيق للمستهلكين اليابانيين. كان التطبيق الأول يحتاج إلى أن يكون سهل الاستخدام، حتى للأشخاص في الحقل غير المعتادين على الهواتف الذكية، وكان عليه أن يعمل دون مشاكل، حتى في المناطق ذات التغطية الضعيفة للإشارة. أما الأخير، فقد تطلب تجربة مستخدم (UX) وواجهة مستخدم (UI) بسيطة للمستخدمين في الدول المتقدمة ومتناسقة مع صورة منتجات الملابس.
أعلنت شركة Mitsui & Co. عن اختيارها لنظام التتبع القائم على SaaS Transparent Supply إلى جانب IBM® Supply Chain Intelligence Suite كمنصة Blockchain Platform. اختارت الشركة أيضًا IBM كشريك لها في الإبداع المشترك لتطوير التطبيقات. كان سبب الاختيار هو أن الاقتراح قدم درجة عالية من الاكتمال، بما في ذلك معرفة تفصيلية بالمناطق المحلية في زامبيا، إلى جانب العديد من الأفكار الفنية والمعرفة لإنشاء أفضل تطبيق ممكن. تطوير التطبيق الميداني (field app) تم بواسطة خبراء IBM الذين زاروا الموقع لإجراء اختبارات وتعديلات متكررة، مع الأخذ في الإلمام بالذكاء الاصطناعي وبيئة الاتصالات للمستخدمين المحليين. تم بناء تطبيق المستهلك أثناء تطبيق الملاحظات الواردة من المستخدمين التجريبيين، كما قدم خبراء IBM تحويل المهارات للمهندسين المحليين للإنتاج الداخلي.
في أبريل 2022، بدأ استخدام التطبيق الميداني (field app) في حوالي 3000 مزرعة. في أبريل 2023، بدأت ماركة الأزياء Ron Herman، وفي أغسطس من نفس العام، بدأت BEAMS، ببيع منتجات ملابس تستخدم "farmers 360° link". كما سيتم إطلاق أنشطة لدعم المزارعين المحليين الآخرين في المستقبل. تلقى المفهوم دعمًا من العديد من الشركات، وتعتزم شركة Mitsui & Co. توسيع التعاون بشكل أكبر. ولهذه الغاية، ستواصل الشركة تعزيز وظائف التطبيق، وتدرس أيضًا توسيع نطاق "farmers 360° link" ليشمل مناطق أخرى مثل أوروبا، بالإضافة إلى تطبيقه على محاصيل أخرى مثل حبوب الكاكاو وحبوب البن.
المنتجات والخدمات الرئيسية في دراسة الحالة هذه هي كما يلي.
تُسخر شركة Mitsui، في مجالات الموارد المعدنية والمعدنية، والطاقة، ومشاريع البنية التحتية، والتنقل، والمواد الكيميائية، ومنتجات الحديد والصلب، والأغذية، وإدارة الأغذية والتجزئة، والعافية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير الأعمال، قواعد مبيعاتها العالمية، وشبكاتها، وقدراتها المعلوماتية للمشاركة في أعمال متنوعة من زوايا متعددة، بما في ذلك مجموعة واسعة من مبيعات المنتجات، والخدمات اللوجستية والتمويل التي تدعمها، وهندسة وتشغيل المشاريع الدولية.
الأمثلة الموصوفة هي لعميل محدد ولا تعني نفس النتيجة في جميع الحالات. تعتمد النتائج على بيئة العميل وعوامل أخرى. لمزيد من المعلومات حول منتجاتنا وخدماتنا، يرجى التواصل مع ممثلي مبيعاتنا أو شركائنا التجاريين.