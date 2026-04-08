تحديث الخدمات المصرفية الرقمية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات

كان على بنك Karnataka تحديث بنيته التحتية المصرفية الرقمية لتسريع طرح خدمات مثل المدفوعات الرقمية، ومعالجة القروض، والتكامل مع الأطراف الثالثة مع الحفاظ على اتصالات آمنة عبر أنظمة داخلية وخارجية متعددة. وكان هدف البنك التحرك بعيدًا عن منصات التكامل القديمة واعتماد بنية جاهزة للمستقبل تدعم حالات الاستخدام المتقدمة للذكاء الاصطناعي والمتطلبات التنظيمية المتطورة.

لتحقيق ذلك، تعاون بنك Karnataka مع IBM لتنفيذ IBM Cloud Pak for Integration على Red Hat OpenShift، مما خلق منصة API آمنة وقابلة للتوسع وذات أسلوب رشيق تقلل من إجمالي تكلفة الملكية وتقوي أساسها الرقمي.