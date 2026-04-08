تحديث الخدمات المصرفية الرقمية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات

يقوم بنك Karnataka بتحديث التكامل لتسريع الخدمات الرقمية
كان على بنك Karnataka تحديث بنيته التحتية المصرفية الرقمية لتسريع طرح خدمات مثل المدفوعات الرقمية، ومعالجة القروض، والتكامل مع الأطراف الثالثة مع الحفاظ على اتصالات آمنة عبر أنظمة داخلية وخارجية متعددة. وكان هدف البنك التحرك بعيدًا عن منصات التكامل القديمة واعتماد بنية جاهزة للمستقبل تدعم حالات الاستخدام المتقدمة للذكاء الاصطناعي والمتطلبات التنظيمية المتطورة.
لتحقيق ذلك، تعاون بنك Karnataka مع IBM لتنفيذ IBM Cloud Pak for Integration على Red Hat OpenShift، مما خلق منصة API آمنة وقابلة للتوسع وذات أسلوب رشيق تقلل من إجمالي تكلفة الملكية وتقوي أساسها الرقمي.
تعاون بنك Karnataka مع IBM للانتقال من تقنية التكامل القديمة إلى IBM Cloud Pak for Integration، وهي منصة أصلية في الحاويات توحد أفضل الحلول لواجهات برمجة التطبيقات والأحداث والرسائل والتطبيقات تحت مستوى تحكم فردي. وهذا التحديث نقل البنك بعيدًا عن البنية التحتية القائمة على VMware إلى الخدمات المصغرة في الحاويات على Red Hat OpenShift لتحقيق مرونة أكبر.
يستفيد الحل من IBM App Connect Enterprise كمحرك مركزي للتكامل والتنسيق. وبالتعاون مع IBM MQ وIBM API Connect، تنشئ منصة موحدة حيث يدير API Connect المكالمات الخارجية ويوجهها إلى App Connect. وباستخدام بنية تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API)، يقوم App Connect بأتمتة التحويلات المعقدة للبيانات والتنسيق المطلوب قبل التوجيه إلى الأنظمة اللاحقة. ويتيح ذلك تفاعلات مصرفية أساسية سلسة، ومدفوعات رقمية، ويدعم الخدمات التنظيمية مثل GST، وCBDT، وUIDAI، وCERSAI.
بعد التحول، يدير بنك Karnataka منصة واجهة برمجة تطبيقات آمنة تعتمد على الحاويات على Red Hat OpenShift باستخدام IBM Cloud Pak للتكامل. تعمل البوابات الرقمية على إدارة حركة مرور واجهة برمجة التطبيقات وتمكين النشر السريع للمدفوعات الرقمية ومعالجة القروض وتكامل الأطراف الثالثة مع الحفاظ على اتصال داخلي وخارجي آمن. وعزز البنك الأمن وعزز قابلية التوسع بنسبة 50% وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 30%، مما أدى إلى خفض التكلفة الإجمالية للملكية. وتدعم المنصة التواصل السلس عبر الأنظمة الداخلية والخارجية والسحابية، وتكامل سلس مع خدمات UIDAI وCERSAI وGST وReg-Tech وCBDT، مما يساعد البنك على التكيف بشكل أسرع مع متطلبات السوق والمتطلبات التنظيمية المتطورة.
تأسس بنك Karnataka (KBL) في عام 1924 ويقع مقره الرئيسي في Mangaluru، وإنه بنك رائد في القطاع الخاص الهندي ويخدم أكثر من 13 مليون عميل من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات. ويعمل البنك في 22 ولاية وإقليمين من مناطق الاتحاد، ويوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية والمالية، بدءًا من الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية إلى المنتجات الرقمية وخدمات الهنود غير المقيمين.
IBM App Connect Enterprise عبارة عن منصة تكامل مدعومة بالذكاء الاصطناعي توحد التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والبيانات عبر بيئات هجينة. وتوفر إمكانيات بدون رمز ورمز منخفض ورمز برمجي محترف المستخدمين ومتخصصي التكامل من تصميم ونشر وإدارة التكاملات بسرعة وتحكم.
من خلال دعم أنماط التفاعل القائمة على واجهات برمجة التطبيقات والمدفوعة بالأحداث والرسائل، تساعد IBM App Connect Enterprise المؤسسات على تسريع الأتمتة، وتحديث الأنظمة القديمة، وربط التطبيقات بأمان عبر النشر المحلي، والسحابة، وعمليات النشر. كما يتوفر كجزء من IBM Cloud Pak for Integration، إلى جانب IBM MQ وIBM API Connect، مما يمكن المؤسسات من دمج التطبيقات والبيانات وواجهات برمجة التطبيقات عبر البيئات الهجينة.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation، مارس 2026 .
تُعد IBM وشعار IBM وIBM App Connect وIBM API Connect وIBM Cloud Pak وIBM MQ علامات تجارية لشركة IBM Corp. مسجلة في العديد من الاختصاصات القضائية في جميع أنحاء العالم.
Red Hat وOpenShift هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Red Hat, Inc أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ودول أخرى.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.