معهد Istituto Secoli هو مؤسسة مرموقة وتاريخية في مجال الأزياء في إيطاليا، وهو معروف عالمياً بتدريباته في تصميم الأزياء وصناعة الأنماط والخياطة.
من أولى المحطات البارزة التي يواجهها الطلاب خلال فترة تعليمهم في معهد Istituto Secoli هي عملية تصميم المجموعات. ومن الأمور المحورية في هذه العملية تطوير المفهوم—أي الفكرة المركزية التي تلهم وتوجّه عملية إنشاء المجموعة— والتي تلعب دوراً محورياً في إطلاق شرارة الإبداع والابتكار.
جاءت هذه المرحلة مع تحدياتها. في الواقع، غالبًا ما كان الطلاب يجدون صعوبة في تطوير مفهومهم الأولي بشكل كامل. أدت الكمية الهائلة من المعلومات على الإنترنت إلى بحث ضحل، في حين أن الخوارزميات المخصصة للشبكات الاجتماعية تحد من التعرض لوجهات نظر متنوعة. ولمعالجة هذه التحديات، قرر Istituto Secoli استكشاف الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب في العثور على مصادر موثوقة وتوسيع نطاق تفكيرهم الإبداعي، حتى يتمكنوا من تجاوز الأساليب التقليدية وتطوير أفكار أكثر ابتكارًا.
لمساعدة طلابه، دخل معهد Istituto Secoli في شراكة مع شركة IBM Client Engineering لاستكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز العملية الإبداعية. معًا، قاموا بإجراء إثبات القيمة (POV)، مستفيدين من ™IBM® watsonx.ai استوديو الذكاء الاصطناعي، ™IBM watsonx.data تخزين البيانات و IBM Cloud® Code Engine.
طوّر الفريق أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسمى CreativIA، مصممة لدعم الطلاب في مرحلتين رئيسيتين من تطوير مفهوم جديد للمجموعة:
لم يكن الهدف من CreativIA هو استبدال إبداع الطلاب ولكن تعزيزه من خلال تقديم ميزات توفر استكشافًا أعمق لمفهومهم الأولي.
لضمان فعاليتها، قامت شركة IBM و Istituto Secoli بإشراك مجموعة من الطلاب في مرحلة اختبار المستخدم. تم منح الطلاب إمكانية الوصول إلى البيئة التجريبية حيث قاموا بتقييم قدرة الأداة على تلبية احتياجاتهم وقدموا تعليقات قيّمة حول الميزات وتجربة المستخدم بشكل عام لمزيد من التحسين.
أدى دمج مجموعة منتجات IBM™ watsonx في إثبات المفهوم المقترح (POV) إلى نتائج ملحوظة، بما يتماشى مع هدف Istituto Secoli في تطوير أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم الطلاب في عمليتهم الإبداعية.
عزز الحل مرحلة البحث من خلال تسهيل استكشاف الموضوعات والموضوعات الفرعية والمفاهيم المرتبطة بالأفكار الأساسية للطلاب، مع تحسين الوقت اللازم لتحديد المفاهيم، وبالتالي تطوير مجموعات أزياء كاملة.
وأظهر الاختبار أن %65 من أبحاث الطلاب الباحثين استخدمت بشكل فعال الميزات الأساسية للأداة، حيث أعرب %85 من الطلاب عن رضاهم على الرغم من أن نتائج اختبار إثبات المفهوم (POV) اقتصرت على بيانات من موقع إلكتروني واحد متكامل. على الرغم من هذا القصور، وجد جميع الطلاب أن CreativIA مصدرًا قيّمًا للإلهام، مما يؤكد فعاليتها في تعزيز سير عملهم الإبداعي.
وبالإضافة إلى توسيع آفاق الطلاب الإبداعية ومساعدتهم على التحرر من التفكير التقليدي، فإن CreativIA لديها القدرة على تقديم فوائد كبيرة لمعهد Istituto Secoli. لا تثري هذه الأداة المبتكرة من العروض التعليمية التي يقدمها المعهد فحسب، بل تعزز أيضاً من سمعته كرائد في الجمع بين التقنية والتعليم.
تأسس Istituto Secoli (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، في عام 1934 في إيطاليا، ويقع مقره الرئيسي في قلب مدينة ميلانو، في منطقة بورتا فينيسيا. إنه مؤسسة مخصصة لتعزيز ثقافة الأزياء والتدريب المهني في مجال الموضة. ويتميز بنهجه التعليمي العملي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة صُنع في إيطاليا. يقدم Istituto Secoli برامج درجة البكالوريوس والماجستير إلى جانب دورات مهنية تتنوع بين تصميم الأزياء وصنع الأنماط والنماذج الأولية وتصميم الملابس وتطوير المجموعات المصممة للراغبين في تعزيز مهاراتهم والتقدم في حياتهم المهنية.
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