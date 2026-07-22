Jesse Farfán
مدير المنتج، دعم تكنولوجيا المعلومات، شركة IBM
إذا كنت تقدم روبوت المحادثة ولا تستثمر باستمرار في حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بك، فأنت فقط تطيل الوقت الذي تستغرقه للوصول إلى عنصر بشري. “
وصف Grant Thomas، مدير أول لدعم تكنولوجيا المعلومات، ما أعقب ذلك بأنه تحول دراماتيكي مدفوع بالأتمتة، حيث انخفض من أكثر من مليون مكالمة دعم ومحادثة سنوياً إلى أقل من 100,000 بين عامي 2021 و2025.
في عام 2023، صدر التوجيه بتحويل تكنولوجيا المعلومات في غضون 100 يوم.
Grant Thomas
مدير أول، دعم تكنولوجيا المعلومات
بنينا AskIT في أقل من مئة يوم ليس لأننا أردنا الحركة بسرعة، بل لأن الناس تعبوا من الانتظار. “
كانت الخطوة الأولى هي تحليل البيانات وتحديد أفضل برامج تشغيل مكالمات تكنولوجيا المعلومات وبناء AskIT MVP لمدة 90 يومًا لـ 12,000 مستخدم قبل التوسع التدريجي.
أظهر الإطلاق أن مراحل الإطلاق مهمة، لكن العمل الحقيقي يبدأ بعد ذلك.
بدأ العمل بالاستماع. لم يكن AskIT مجرد مساعد- بل أصبح مرآة توضح للفريق متى وكيف كانت التكنولوجيا تعوق الموظفين وتؤخرهم.
الاستماع بدأ بالبيانات. تلقى فريق AskIT تدريباً على 80% من مشكلات تكنولوجيا المعلومات التي يواجهها الموظفون في أغلب الأحيان. وأشار الفحص الدقيق إلى أن العديد من المستخدمين كانوا يتطلعون إلى حل هذه المشكلات بأنفسهم، حيث تركزت مساعيهم البحثية حول الأدلة الإرشادية والتوضيحية عوضاً عن طلب إصلاحات. وعلى الرغم من وجود الأدلة، إلا أنها لم تكن سهلة الاستخدام، فقد كانت مقالات الدعم موجودة كروابط غير متصلة منتشرة عبر الأنظمة.
كان الإصلاحات واضحة ومباشرة: إشراك المتخصصين في المحتوى لجعل المقالات واضحة وعالية الجودة، ثم استخدام الذكاء الاصطناعي لعرض تلك المعلومات من خلال البحث الحواري.
Grant Thomas
مدير أول، دعم تكنولوجيا المعلومات
لأول مرة، لم تكن تكنولوجيا المعلومات هي العقبة، بل كانت الجسر. “
ومع سهولة حصول الموظفين على الإرشادات التعليمية، أصبح من الواضح قيمة الخدمة الذاتية. ارتفع مؤشر رضا العملاء الداخلي (CSAT) إلى ما فوق 90 نقطة، بزيادة قدرها 11.6 نقطة عن إطلاقه الأولي.
يقوم AskIT الآن بحل 86% من المشكلات دون تدخل بشري، على الرغم من أن الدعم البشري لا يزال متاحًا للحالات المعقدة.
لكن التحول كان أكثر من مجرد مقاييس، حيث تحولت تكنولوجيا المعلومات من مجرد قطاع مخصص للإصلاح إلى محرك ذاتي الخدمة، الأمر الذي مكن الموظفين من إدارة أجهزتهم بشكل مستقل وتطوير آليات تعاملهم مع التقنية.
لم يكن انتقال IBM إلى الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساراً نمطياً، إذ أثبتت التجربة أمراً واحداً بوضوح؛ ألا وهو: التقدم يتفوق على الكمال. أعيد تصميم AskHR من أجل الأشخاص، وليس من أجل إحداث ضجة إعلامية، فقد حولت قطاعًا تقليديًا إلى منظومة مرنة قابلة للتوسع.
كان دعم تكنولوجيا المعلومات مثقلًا بعمليات مكررة لا طائل منها. نجح AskIT، وهو مساعد ذكاء اصطناعي يتعلم ويحل المشكلات، في تغيير مجرى الأمور. أصبحت وظيفة تكنولوجيا المعلومات في IBM مركزا للخدمة الذاتية، حيث كان AskIT يحل 86% من المشكلات الروتينية.
كان بائعو شركة IBM يعانون من ضغط كبير على النظام. وأدى التوفيق بين أدوات المبيعات المنعزلة المتعددة إلى حدوث انتشار إداري. بعد ذلك، جاء AskSales، وهو طوق نجاة بالذكاء الاصطناعي تم تطويره مشتركاً محلياً لتقليل الهدر، وأتمتة المهام الأساسية، وتحويل المتاهة إلى مسار سريع لنجاح البائعين.
تجربة جريئة تركِّز على المستقبل تتكشف في آلية تحديد الوصول للمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO). الرؤية النهائية هي AskIBM، وهي بوابة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل ما يتعلق بشركة IBM. يُظهر الإصدار التجريبي بالفعل نتائج واعدة، حيث يجلب التماسك إلى التعقيد واستمرار في إعادة تعريف مستقبل مؤسستنا.
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