وصف Grant Thomas، مدير أول لدعم تكنولوجيا المعلومات، ما أعقب ذلك بأنه تحول دراماتيكي مدفوع بالأتمتة، حيث انخفض من أكثر من مليون مكالمة دعم ومحادثة سنوياً إلى أقل من 100,000 بين عامي 2021 و2025.

في عام 2023، صدر التوجيه بتحويل تكنولوجيا المعلومات في غضون 100 يوم.

