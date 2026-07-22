AskIBM
رسم توضيحي لكبسولة تهبط بمظلة حمراء
نحو المستقبل

في مكتب مدير المعلومات (CIO)، بدأ فريق صغير اختبار الحدود العملية للنماذج الأساسية داخل بيئة المؤسسات. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح العنصر الذي يربط مختلف أجزاء مؤسسة معقدة مثل IBM؟ وهل يمكنه تجاوز حدود المساعدين المتخصصين في مجالات بعينها، ليقدم تجربة موحَّدة ومتكاملة؟ وهل يمكنه أن يتطور باستمرار، مستفيدًا من التعليقات والملاحظات، وارتكاز أفضل إلى البيانات، وتكامل أعمق عبر مختلف أنحاء المؤسسة؟

وكما هو الحال مع معظم الأسئلة المتعلقة بإمكانات الذكاء الاصطناعي، فالإجابة هي: "من المحتمل". لكننا لن نعرف ذلك إلا عندما نبدأ العمل فعليًا، وندخل بيئة التجارب ونختبر الأفكار على أرض الواقع. وهذا بالضبط ما نقوم به. 

فنحن نتعامل مع مختلف مستويات التعقيد، من الأخطاء البرمجية، إلى الجوانب غير المرئية، ووصولًا إلى الإنجازات، لبناء حل واقعي يتطور باستمرار. ليس مجرد فكرة مثالية بعيدة عن الواقع، بل حل مصمم وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات. وبيئة التجارب هي مساحة الابتكار لدينا، والميدان الذي نُثبت فيه جدوى أفكارنا. 

وسيكون AskIBM هو الدليل على ذلك. شريط بحث واحد. واجهة موحَّدة. تجربة واحدة. 
يدان تكتبان على جهاز كمبيوتر محمول فوق مكتب خشبي صغير داخل مقصورة عمل مكتبية.

يعتمد AskIBM على watsonx، ويعمل بوصفه الوكيل المؤسسي الرئيسي. وقد تم تصميم هذا الحل لتوحيد البيانات والتحليلات والوكلاء المتخصصين، وتنسيق الأدوات ومهام سير العمل في تجربة واحدة ومتسقة. 

وضمن إحدى مبادرات الابتكار الداخلية، تم إطلاق نسخة تجريبية من AskIBM لموظفي IBM وشركائها، ما أدى إلى توفير مؤشرات مبكرة حول قدرة المنصة على استيعاب أحمال العمل. يقول Niloofar Salahi: "شهدت منصة watsonx بأكملها ذروة في الطلب لأن الجميع كانوا يستخدمونها في الوقت نفسه. وكانت تجربة كشفت لنا الكثير".

ورغم أن وكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج الأساسية حققوا مكاسب ملموسة في مهام وسير عمل محددة، فإن منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع لم تصل إلا مؤخرًا إلى مستوى النضج الذي يدعم قابلية التوسع والموثوقية وقدرات التنسيق التي يتطلبها AskIBM. وبالتوازي مع ذلك، استثمرت IBM باستمرار في بناء الأسس التقنية لـ AskIBM. وقد أسهمت هذه الاستثمارات، إلى جانب الشراكات الوثيقة التي نشأت عبر مبادرات التحول في مختلف مجالات IBM، في إنشاء منصة تتميز بالمرونة والجاهزية لبيئات المؤسسات.

وتمنح هذه الأسس والشراكات IBM القدرة على اتخاذ الخطوة التالية، وهي تحويل AskIBM إلى منصة موحَّدة لتوجيه المستخدم داخل المؤسسة. منصة تقدِّم إجابات موثوق بها، وتنسق مهام سير العمل بين الأنظمة بسلاسة، وتوفِّر تجربة حديثة وسهلة الاستخدام.

يعكس هذا المشروع التزام IBM بالانتقال من الحلول المنفصلة إلى تجربة موحَّدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الموظفين على العمل بوضوح أكبر وثقة أعلى وسرعة أكبر. 
شخص يتحدث مع آخر بجوار سبورة بيضاء تحمل عنوان "Planning" في ممر داخل مكتب.
ويعني مفهوم العميل صفر (Client Zero) أننا نطوِّر الحلول ونختبرها داخل IBM وعلى نطاق مؤسسي واسع، لنصقل التقنية ونجعلها جاهزة للجميع. وهذا ما يجعل قصة العميل صفر (Client Zero) الخاصة بـ IBM بهذه القوة.

Niloofar Salahi

مالك المنتج، AskIBM

IBM
استكشف التحول

لم يكن انتقال IBM إلى الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساراً نمطياً، إذ أثبتت التجربة أمراً واحداً بوضوح؛ ألا وهو: التقدم يتفوق على الكمال. أعيد تصميم AskHR من أجل الأشخاص، وليس من أجل إحداث ضجة إعلامية، فقد حولت قطاعًا تقليديًا إلى منظومة مرنة قابلة للتوسع.

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كان دعم تكنولوجيا المعلومات مثقلًا بعمليات مكررة لا طائل منها. نجح AskIT، وهو مساعد ذكاء اصطناعي يتعلم ويحل المشكلات، في تغيير مجرى الأمور. أصبحت وظيفة تكنولوجيا المعلومات في IBM مركزا للخدمة الذاتية، حيث كان AskIT يحل 86% من المشكلات الروتينية.

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رسم توضيحي تجريدي لشاشتي كمبيوتر متصلتين بجسر أزرق

كان بائعو شركة IBM يعانون من ضغط كبير على النظام. وأدى التوفيق بين أدوات المبيعات المنعزلة المتعددة إلى حدوث انتشار إداري. بعد ذلك، جاء AskSales، وهو طوق نجاة بالذكاء الاصطناعي تم تطويره مشتركاً محلياً لتقليل الهدر، وأتمتة المهام الأساسية، وتحويل المتاهة إلى مسار سريع لنجاح البائعين.

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خزانة ملفات مفتوحة مع مجلدات معلقة أسفل ساعة مستديرة

تجربة جريئة تركِّز على المستقبل تتكشف في آلية تحديد الوصول للمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO). الرؤية النهائية هي AskIBM، وهي بوابة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل ما يتعلق بشركة IBM. يُظهر الإصدار التجريبي بالفعل نتائج واعدة، حيث يجلب التماسك إلى التعقيد واستمرار في إعادة تعريف مستقبل مؤسستنا.

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رسم توضيحي لكبسولة تهبط بمظلة حمراء
الحواشي

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