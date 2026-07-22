وكان التحدي الأكبر يتمثل في التعامل مع مستويات الحوكمة الداخلية لتوحيد الأدوات الحالية وتحويلها. وكثيرًا ما كانت الإجراءات تؤخِّر اتخاذ القرارات المهمة، فتفقد المشروعات زخمها. كان بالإمكان أن يُسهم التحول التقني في توحيد الأدوات، لكنه لم يكن كافيًا لإحداث تحول في ثقافة العمل. فالناس، وطريقة عملهم وتعاونهم واتخاذهم للقرارات، هم من يصنعون التغيير الثقافي. ولذلك، بدلًا من الانتظار، بدأ فريق T&O العمل.

وشكَّل فريقًا صغيرًا يضم متخصصي مبيعات ومطوري منتجات، وكلفهم بمشروع ابتكار مشترك لتطوير مساعد مبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يجيب عن الأسئلة ويستخرج الرؤى ويُعِد رسائل تواصل مخصصة.

ومن خلال عمل المطورين جنبًا إلى جنب مع فِرق المبيعات، وهم المستخدمون النهائيون للحل، تمكَّن الفريق من تقليل العوائق وكسر العزلة بين الفِرق والحد من التعقيدات الإجرائية التي كان من الممكن أن تعوق التقدم.