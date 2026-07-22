AskHR
رسم توضيحي تجريدي لصورتين ظليتين لملف شخصي وفقاعات كلام وأقلام وأوراق
من الأنظمة القديمة إلى الصدارة الابتكارية

انطلقت مسيرتنا في تطوير وتحديث قطاع الموارد البشرية منذ قرابة عشر سنوات. ولم نكن ندرك حينها الأثر الواسع الذي ستحدثه هذه الخطوة في إعادة تشكيل المؤسسة ككل، إذ لم تكن هناك خطة كبيرة، بل كانت استجابة فرضتها مقتضيات المرحلة.

كانت ميزانيتنا تتقلص حتى عندما تزايدت العمليات التشغيلية تعقيداً وتشابكاً. بالتوازي مع ذلك، كانت التقنيات المتاحة للمستهلكين خارج أسوار IBM تتطور بسرعة فائقة لتصبح أكثر سلاسة وتخصيصاً، ما أدى إلى رفع سقف تطلعات الموظفين ونقل هذه التوقعات تلقائياً إلى أروقة مكان العمل.

بحلول عام 2016، وصلت تلك القوى إلى نقطة تحول. وأدركنا أن الوقت قد حان لتجربة شيء جريء، إذ لم تعد أنظمة الموارد البشرية التقليدية ونماذج التشغيل قادرة على مواكبة حجم وسرعة التغيير الجاري. 

استدعت المرحلة اتخاذ تدابير تعيد صياغة أساليب عملنا، ووضع مفهوم جديد لما يعنيه أن تكون متخصصاً في الموارد البشرية لدى IBM.

ادخل إلى روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحواري.

باستخدام منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي من IBM، بدأنا في بناء روبوتات محادثة للإجابة عن أسئلة الموارد البشرية الأساسية حول البرامج والفائدة. وأثبت الكثير منها كفاءة في الأداء، وبعد فترة وجيزة، جرى استخدام 25 روبوت.

كانت هناك مشكلة واحدة فقط. 

كلما أضفنا مزيدًا من الروبوتات، أصبح من الصعب الحصول على إجابات واضحة. وفي حال خروج الاستفسار عن النطاق المعرفي المحدد للروبوت، يضطر الموظف للبحث في قنوات أخرى، ما تسبب في تشتيت وتجزئة تجربة الموظفين الداخلية. وضماناً لتوحيد الرؤية وانسجام الأداء، قمنا بتجميع روبوتات معًا ضمن واجهة واحدة؛ ألا وهي: AskHR.

بعد فترة وجيزة من إطلاق AskHR، أبلغنا جميع مديري الخط الأول البالغ عددهم 21,000 حول العالم أن دعم شريك عمل الموارد البشرية المخصص لن يكون متاحاً بعد الآن. وكذا جرى تعطيل قنوات البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المعتمدة لقطاع الموارد البشرية، ومن ثم، لن يتمكن المديرون من الوصول إلى الدعم إلا من خلال AskHR.  

لقد كانت حركة جريئة، لقد آمنا بالتكنولوجيا والتزمنا بتبنيها جملةً وتفصيلاً، مدركين أن الفريق سيحتاج إلى وقت للتكيف.

وعلى مدار العام التالي، قمنا بمراقبة التعليقات عن كثب، حيث انخفض مؤشر رضا العملاء الداخلي لدينا (CSAT)، وهو معيار تقييمي تتراوح قيمته بين -100 و+100 درجة، ليستقر عند سالب 35.
شخص يجلس على مقعد أرجواني اللون في ركن جانبي يستخدم جهاز كمبيوتر محمول، ومعه دفتر ملاحظات وزجاجة ماء
من التكيف إلى التبني

أوضحت التعليقات المبكرة أمرًا واحدًا؛ ألا وهو: أن المؤسسة كانت لا تزال تتكيف مع طريقة جديدة للحصول على الدعم. وبمرور الوقت، روى الاستخدام قصة أكثر اكتمالاً. 

وببساطة، بفضل الاعتماد على AskHR في تسيير المهام اليومية، ساهم الموظفون والمديرين في صقل المنظومة وتجويدها. وتدريجيًا، بدأ موظفو IBM يستشعرون العائد الإيجابي المترتب على توفُّر مصدر دعم رقمي مستدام يعمل دون انقطاع على مدار الساعة. وبناءً على ذلك، قمنا بتوسيع قدراته وإضافة الدعم الخاص بالمعاملات والإجراءات.  

وفجأة، أصبح بإمكان AskHR فعل أكثر من مجرد الإجابة عن الأسئلة. كان بإمكانه اتخاذ الإجراءات، بحيث يمكن للمديرين طلب نقل موظف ما أو إصدار خطاب إثبات توظيف، لتتولى AskHR إكمال المعاملة مباشرة في النظام الخلفي.  

عبر ما يقرب من 90,000 عملية نقل موظف كل عام، زادت مكاسب الوقت والإنتاجية بسرعة.

ومع تحسن النتائج، قمنا بتوسيع النموذج. بين عامي 2021 و2024، أصبحت AskHR، بالتنسيق والعمل المشترك مع شركائنا في الموارد البشرية، نقطة الدخول الموحدة لمديري الخط الأول و85% من قيادات الإدارة العليا.

وماذا عن درجة -35 التي سجلها مؤشر رضا العملاء الداخلي (CSAT) منذ الأيام الأولى لـ AskHR؟  ارتفع إلى أكثر من 74.  

لماذا؟ 

أولاً، أتاحت الأتمتة دعمًا فوريًا للمهام القابلة للتكرار.   

ثانيًا، أدت التحسينات التي أُدخلت على نموذج الدعم البشري لدينا إلى تسريع مدى سرعة وصول المديرين إلى خبير بشري مباشر. 

ثالثا، قدمنا قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما زاد من قيمة AskHR للمستخدمين.  
شخصان يجلسان على طاولة مستديرة يتحدثان، مع وجود كوبين وهاتف
ابحث عن نقطة ضعف صغيرة، وقم بأتمتة تلك النقطة، وارفع الكفاءة في ذاك الجانب، ثم انطلق نحو التوسع وتعميم التجربة.

Nickle LaMoreaux

نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الموارد البشرية

إحدى تلك القدرات كانت التنسيق بين عدة عوامل. وفي عام 2025، أصبحت AskHR الباب الأمامي الرقمي لجميع معاملات الموارد البشرية، حيث كانت قادرة على تنسيق العديد من الوكلاء المستقلين لتنفيذ المهام المعقدة مع بعضها. 

وفي العام نفسه، تعاملت AskHR مع أكثر من 16 مليون رسالة مستخدم فردية. وهذا يعادل حوالي 39,000 يوميًا، أو ما يقرب من 51 تفاعلًا لكل موظف لدى IBM سنويًا.

 الدروس التي استخلصناها وحملناها للمستقبل

لقد اتخذنا بعض القرارات الجريئة، بل وحتى الجذرية، في رحلتنا. ولو قُدّر لنا إعادة خوض هذه التجربة من نقطة البداية، لتعاملنا مع بعض الملفات بمنهجيات مغايرة. كبداية، كنا سنقوم بإجراء تجارب تشغيلية أولية والتعديل عليها وتكرارها. وليس هناك ضرورة للقيام بكل شيء دفعة واحدة. بل يتعين مراعاة المجالات التي من المنطقي التركيز عليها، ينبغي البدء بخطوات صغيرة ثم توسيع النطاق.  

لقد تعلمنا أيضًا أن ثقافة المؤسسة هي العامل الحاسم الذي يفوق أي اعتبارات أخرى، فالتوجه والزخم المعنوي الذي تبثه القيادة لدعم التحول يحمل دلالات بليغة الأثر، إذ أن تمكين الموظفين عبر صقل مهاراتهم وتفعيل قنوات تعليقات يشكل المحرك الأساسي الذي يدفع الزخم. وفي المحصلة النهائية، فإن الافتقار إلى ثقافة حاضنة لا يعدو كونه مجرد تقنية جامدة.  

ومع اقتراب تحول في مجال آخر، كانت IBM مستعدة لوضع تلك الدروس موضع التنفيذ. 
استكشف التحول

لم يكن انتقال IBM إلى الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساراً نمطياً، إذ أثبتت التجربة أمراً واحداً بوضوح؛ ألا وهو: التقدم يتفوق على الكمال. أعيد تصميم AskHR من أجل الأشخاص، وليس من أجل إحداث ضجة إعلامية، فقد حولت قطاعًا تقليديًا إلى منظومة مرنة قابلة للتوسع.

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رسم توضيحي تجريدي لصورتين ظليتين لملف شخصي وفقاعات كلام وأقلام وأوراق

كان دعم تكنولوجيا المعلومات مثقلًا بعمليات مكررة لا طائل منها. نجح AskIT، وهو مساعد ذكاء اصطناعي يتعلم ويحل المشكلات، في تغيير مجرى الأمور. أصبحت وظيفة تكنولوجيا المعلومات في IBM مركزا للخدمة الذاتية، حيث كان AskIT يحل 86% من المشكلات الروتينية.

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رسم توضيحي تجريدي لشاشتي كمبيوتر متصلتين بجسر أزرق

كان بائعو شركة IBM يعانون من ضغط كبير على النظام. وأدى التوفيق بين أدوات المبيعات المنعزلة المتعددة إلى حدوث انتشار إداري. بعد ذلك، جاء AskSales، وهو طوق نجاة بالذكاء الاصطناعي تم تطويره مشتركاً محلياً لتقليل الهدر، وأتمتة المهام الأساسية، وتحويل المتاهة إلى مسار سريع لنجاح البائعين.

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خزانة ملفات مفتوحة مع مجلدات معلقة أسفل ساعة مستديرة

تجربة جريئة تركِّز على المستقبل تتكشف في آلية تحديد الوصول للمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO). الرؤية النهائية هي AskIBM، وهي بوابة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل ما يتعلق بشركة IBM. يُظهر الإصدار التجريبي بالفعل نتائج واعدة، حيث يجلب التماسك إلى التعقيد واستمرار في إعادة تعريف مستقبل مؤسستنا.

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