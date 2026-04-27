تعزيز الإبداع وإحداث تأثير على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعمل IBM على تطوير مساعد إبداعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للمساعدة على نمذجة المحتوى وتعزيز الابتكار بشكل فائق
الحملات والأصول التسويقية ليست مجرد مواد تسويقية. فهي تمثل صوت العلامة التجارية وهويتها وجوهرها. في شركة IBM، قد يجد المسوقون أنفسهم غارقين في دوامة إنشاء المحتوى بشكل متواصل. تتولى فرق التسويق في الشركة مسؤولية إنتاج مجموعة كبيرة من الأصول الإبداعية، بما في ذلك منشورات المدونات وقصص العملاء وصحف البيانات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
يمكن أن تستهلك عمليات العصف الذهني، والبحث، والصياغة، والهيكلة، والتحرير، والتحقق من صحة كل قطعة لضمان الوضوح والدقة وسهولة القراءة ومواءمة العلامة التجارية قدرًا كبيرًا من أسبوع عمل اختصاصي التسويق.
وتشكل تكلفة الفرص الضائعة تحديًا أكبر. فمع الكثير من التركيز على الإنتاج، لا يستطيع المسوقون دائمًا تخصيص الكثير من الوقت للتخطيط الإستراتيجي، ما يعرض قدرتهم على الاستعداد لفرص السوق الكبرى للخطر.
ومن الثغرات الواضحة أيضًا عدم وجود قوالب موحدة ومتوافقة مع العلامة التجارية لبعض الأصول التسويقية الشائعة في شركة IBM. تبرز الحاجة إلى أُطر عمل المحتوى القابلة للتكرار بشكل خاص في البرامج الكبرى، مثل قصص العملاء، حيث يمكن أن يؤدي التأخير البسيط إلى إبطاء الإنتاجية بشكل كبير.
وبعزم وإلحاح، وتماشيًا مع أهداف IBM في تبسيط وأتمتة سير العمل باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل، سعى فريق الإبداع والمحتوى في IBM إلى تطوير حل يمكن أن يساعد مبدعي التسويق على إنتاج المحتوى. لقد أرادوا تطوير حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه تسريع العملية الإبداعية وإتاحة معارف الإنتاج للجميع وتمكين كل عضو في الفريق من صياغة محتوى ذكي وإستراتيجي. وهكذا، ظهر المساعد الإبداعي.
أُنشئ المساعد الإبداعي ليكون أكثر من مجرد واجهة أمامية. فهو مصمم كأداة هادفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز إنشاء المحتوى بدقة وسرعة ومواءمة للعلامة التجارية.
لقد بدأ الأمر بمطالبة من مستخدم. ومن خلال تلك المطالبة، انطلقت شبكة متطورة من الخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات والوكلاء الأذكياء إلى العمل. يستخدم النظام التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) مع Elasticsearch لإثراء المطالبة لاستخلاص السياق من البيانات المقدمة من المستخدم ومصادر المعرفة الموثوقة من IBM.
ثم أُضيفت خدمة إعادة الترتيب لإعطاء الأولوية للمعلومات الأكثر صلة بعملية التوليد للمساعدة على أن تكون كل استجابة قائمة على الملاءمة والدقة. تم مُررت الإدخالات المعززة إلى نموذج لغوي كبير (LLM) مدرب ومستضاف على IBM watsonx.ai™، والتي وفرت مرونة في اختيار النموذج وتدريبه بناءً على المهمة المطروحة. وبينما تُستخدم نماذج أساس IBM® Granite® عادة نظرًا إلى أدائها المناسب للمؤسسات، تُستخدم نماذج أخرى أيضًا، عند الاقتضاء، للمساعدة على تحقيق أفضل النتائج. يعمل النموذج المختار على تحويل البيانات غير المنسقة إلى محتوى فائق الجودة ومخصص يُقدم في قوالب جاهزة لرسائل البريد الإلكتروني، والعروض التقديمية، ومنشورات المدونات، وقصص العملاء، وصفحات المنتجات. ويخضع النظام للتحسين بشكل دوري لتحسين جودة الاستجابات.
خلف الكواليس، يقسم وكلاء الذكاء الاصطناعي المهام، وينسقون عمليات البحث والتوليد. ويظهر الناتج النهائي على واجهة مستخدم React مصممة خصوصًا لتنسيق الاستجابة في قوالب واضحة وقابلة للقراءة وجاهزة للمراجعة.
تكمن قوة المساعد الإبداعي في أساسه—المتمثل في منظومة غنية تضم مصادر البيانات الموثوقة من IBM، بما في ذلك IBM.com، ووثائق المنتجات، وإرشادات العلامة التجارية، والأبحاث التنافسية، وكتب IBM RedBooks®، والمستودعات الخاصة مثل Seismic. وتساعد عملية آلية تستخدم IBM Cloud® Object Storage على ضمان فهرسة مصادر البيانات هذه وتخزينها بشكل دوري في IBM Cloud Databases for Elasticsearch وMilvus في مخزن بيانات IBM watsonx.data® . وتساعد فهرسة البيانات وتخزينها على تعزيز الاستعلام الدقيق القائم على المتجهات واسترجاع البيانات السريع والقابل للتوسع عبر مجموعات البيانات العامة والخاصة.
واستنادًا إلى هذا الأساس، طوّر فريق الإبداع والمحتوى في IBM الجيل التالي من المساعد الإبداعي منذ الإصدار الأول. تتضمن النسخة المطورة تجربة دردشة قائمة على الوكلاء، ومراقبة في الوقت الفعلي باستخدام IBM Instana® Observability، وإمكانات مراجعة الجودة والالتزام بدليل الأسلوب، ووظائف سجل المحادثات.
من خلال تبسيط أجزاء من العملية الإبداعية وتبسيط سير العمل، يمكن للمساعد الإبداعي مساعدة فرق التسويق في IBM على التركيز على ما هو أكثر أهمية—وهو تقديم أصول إبداعية واضحة ومتوافقة، مع تمهيد الطريق لما هو قادم.
وبينما لا يزال التبني مستمرًا مع استخدام أدوات أخرى لتحسين سير العمل، يمثل المساعد الإبداعي خطوة مهمة إلى الأمام في مواجهة التحديات المتعلقة بالسرعة والاتساق والنطاق. وبفضل القوالب الجاهزة والمتوافقة مع العلامة التجارية، يمكن أن يقلل المساعد الإبداعي بشكل كبير من الوقت الذي يقضيه المسوقون في التنسيق والهيكلة، ما يتيح لهم توسيع نطاق إبداعهم. في العام الأول من طرح الأداة، أهَّلت أكثر من 1010 مستخدمين نشطين أنتجوا أكثر من 7000 مسودة للأصول عبر 10 تنسيقات محتوى مختلفة.
لقد كان المساعد الإبداعي ذا تأثير تحويلي بشكل خاص في مسار عمل قصص العملاء. كان فريق المحتوى الصغير، الذي يركز على إبراز صوت العملاء والشركاء والاستجابة السريعة لفرص السوق بقصص مقنعة، غالبًا ما يتباطأ بسبب تذبذب القدرة الاستيعابية والأولويات المتنافسة. وبفضل دمج الأداة الآن في سير عملهم، يمكن لأعضاء الفريق إنشاء مسودات قصص أولية عالية الجودة ومتوافقة مع العلامة التجارية بسرعة من دون الاعتماد على مديري المشاريع أو كتاب النصوص الإعلانية. في السنة الأولى من إطلاقه في عام 2025، أنتج مسار العمل أكثر من 2400 مسودة وإصدار لقصص العملاء للمساعدة على التكرار في أثناء العملية الإبداعية الأولية. وأصبحت المخططات الأولية تُنتج في غضون أربع ساعات تقريبًا. وأصبح الآن إكمال مسودات قصص العملاء الجاهزة للمراجعة، والتي نقحها الكتاب والمحررون لضمان الامتثال لمعايير علامة IBM التجارية، في حوالي خمسة أيام فقط أمرًا ممكنًا، بانخفاض عن الجدول الزمني السابق الذي كان يستغرق 10 أيام—وهو تحسن يقدر بنسبة 50%. كما بسط الفريق عملية إنشاء قصص العملاء المكونة من صفحة واحدة—وهي موارد حيوية لفرق المبيعات والشركاء والمديرين التنفيذيين تُظهر بسرعة التأثير وتعزز التفاعل الفعال. فما كان يستغرق ساعة واحدة تقريبًا أصبح يستغرق الآن حوالي 12 دقيقة فقط، ما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة بنسبة 80% تقريبًا. يمكّن هذا التحول الفريق من الاستجابة لفرص السوق بسرعة واتساق أكبر، من دون المساس بالجودة أو صوت العلامة التجارية.
وبالإضافة إلى السرعة والنطاق، يقدم المساعد الإبداعي أيضًا دعمًا تحريريًا مدمجًا للقواعد النحوية والوضوح والنبرة. يساعد مساعد الإنتاج المدمج على إتاحة الوصول إلى معارف الإنتاج للجميع، ما يُمكّن كل عضو في الفريق من إنشاء محتوى دقيق ومستنير من دون الحاجة إلى الاعتماد على خبرات محصورة لدى أشخاص بعينهم أو إجراء أبحاث مكثفة.
في المستقبل، يخطط فريق الإبداع والمحتوى في IBM لتبسيط دورة حياة المحتوى بشكل أكبر من خلال إضافة وظائف أخرى مثل إمكانات الترجمة وأدوات سير العمل المصممة لإدخال أتمتة أكثر ذكاء في عملية الإبداع. وعند الاقتران مع مجموعة واسعة من حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل والابتكارات المؤتمتة المستخدمة حاليًا أو التي قيد التطوير، سيساعد المساعد الإبداعي على تعزيز رؤية IBM لقسم تسويق أكثر إستراتيجية.
IBM هي شركة تقنية عالمية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والاستشارات. وهي ملتزمة بالابتكار التقني، مع تركيز كبير على البحث والتطوير.
